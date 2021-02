A lo largo de casi un año de pandemia en San Juan, si se tiene en cuenta el inicio de la cuarentena y el primer caso detectado en la provincia, la peste ha ido variando en términos estadísticos. Así, entre los decesos, hay un aspecto que sobresale y es la tasa de letalidad de la provincia, que es del 2,07% y si bien es más baja que en Nación (2,48%) es elevada con respecto a los valores que refiere la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a lo que advierte la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan (Aclisa). Y la razón de esta tendencia, por ahora, no tiene una explicación.



De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en la provincia hay 423 fallecidos a causa de Covid y el acumulado de casos es de 20.398, para una tasa de letalidad del 2,07%. "El dato es preocupante si tenemos en cuenta que la tasa de letalidad debe ser del 0,7 y 1%, de acuerdo a la OMS. Pero lo que sucede en San Juan excede cualquier análisis porque podríamos establecer que tenemos más pacientes de riesgo, pero estamos en la media nacional, podríamos tener con más comorbilidades, pero tampoco es así. No sabemos a qué se debe a que en San Juan mueren 2 personas por cada 100 infectados cuando en el mundo es de 1 por 100", expresó explicó el médico Rodolfo Fasoli, quien además integra el directorio de Aclisa.



"Usamos los protocolos internacionales, no se atiende tarde a los pacientes por tener un sistema colapsado, tampoco tenemos faltantes de camas de internación. Sinceramente todavía no podemos encontrar la causa de esta tasa de letalidad en la provincia. Italia, en su peor momento, llegó a tener 4%, un número realmente muy fuerte pero que se se vio favorecido porque el virus se metió en los geriátricos", añadió el profesional.



Por otro lado, según el informe epidemiológico que realiza periódicamente la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, la tasa de letalidad ajustada por rango etario establece que el 31,4% de las personas con Covid de más de 80 años no logra superar la enfermedad. Este índice baja drásticamente al 9,82% en pacientes con coronavirus de 70 a 79 años y al 3,2% en aquellos infectados que tienen de 60 a 69 años.



De acuerdo a las estadísticas que da a conocer el Ministerio de Salud Pública local, el 60% de los decesos en la provincia corresponde a varones. El primer deceso reportado por las autoridades locales fue el 24 de agosto y fue un hombre oriundo de Caucete, de 74 años. Desde entonces y hasta ayer, San Juan sumó 423 fallecidos por Covid.



De ellos, el 59,95% son varones, es decir que por cada 10 muertes a causa de Covid, seis son hombres.



Hay una causa vinculada estrechamente a esta proporción y es que en la provincia, el 54% de los casos positivos detectados corresponden al género masculino, es decir, hay más varones infectados que mujeres. Sin embargo, también hay otra predisposición. "Estadísticamente, los varones tienen más comorbilidades que las mujeres y ese es un factor que incide mucho en enfermedades como ésta. En general, quienes más mueren por Covid son personas mayores y con comorbilidades", explicó Fasoli.



Con respecto a Nación, el Ministerio de Salud refiere que el 55% de los fallecidos en el país son hombres, el 45% son mujeres y 5%, otros géneros.

En el mes

21 Fallecidos por Covid fueron informados en lo que va del mes, una tendencia a la baja. En enero fueron 67; en diciembre, 81; y en noviembre, 137.

Testeos en la OSP

Desde diciembre, uno de los centros de hisopados que más actividad tuvo es el que se ubica en el subsuelo de la Obra Social Provincia, destinado exclusivamente a los empleados de salud públicos y privados, informó Salud Pública. Allí realizan test no solamente a los trabajadores del ámbito estatal, sino también a los que se desempeñan de las distintas clínicas y sanatorios y de acuerdo a los datos oficiales ya realizaron más de 2.000 pruebas, tanto serológicas como de antígenos y PCR.