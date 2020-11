Aunque la venta de los combustibles se había venido recuperando hasta la mitad del año, y había expectativa con el regreso del turismo interno, hay una caída del orden del 30% con respecto a las operaciones en la prepandemia, según dijo la titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero. La consecuencia de la situación es que estiman que un 15% de las estaciones de servicio de la provincia podrían cerrar, que son las ubicadas en los departamentos de la periferia y las que más dependen del regreso del turismo, con lo que estarían en peligro unos 260 puestos de trabajo.

"A medida que pasa el tiempo se está complicando la situación", dijo la dirigente y agregó que tampoco ayuda la decisión oficial de quitar los ATP para el sector, con lo que cubrían hasta el 50% de los salarios.

Según datos oficiales, en San Juan funcionan 86 estaciones de servicio, es decir que unas 13 podrían cerrar si no se revierte la situación. En el resto, la situación no es mejor. La dirigente sostuvo que 3 de cada 5 estaciones no pueden sostener los gastos y que en el resto apenas les alcanza para mantener los negocios en funcionamiento, pero que no tienen ganancias.

A nivel nacional la situación también está complicada, según un informe elaborado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines -Cecha- (ver aparte).

La mayor preocupación en el sector es por las estaciones de servicio que funcionan en los departamentos alejados, como Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil, que dependen en buena medida del regreso del turismo. Y si bien en los tres últimos la actividad ya se reanudó, todavía es muy incipiente el efecto y no se nota en los números. En el caso de Jáchal, las autoridades municipales todavía no definen cuándo volverá la actividad. Según estiman en la cámara, en las zonas alejadas funcionan ese 15% de estaciones que podrían cerrar, que serían 13. Contabilizando unos 20 empleados en promedio por estación, se llega a la cifra de 260 puestos de trabajo en peligro.

Si bien Salguero reconoció que en San Juan no está bien la situación, señaló que hay provincias que están más complicadas, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que tuvieron cuarententas más severas. "Acá los contagios llegaron después que en otras provincias y eso permitió que las restricciones no fueran tan fuertes", sostuvo la dirigente.

No obstante dijo que "en la provincia también levantamos las banderas de la Cecha con el pedido que continúen las ayudas, como los ATP".

Líquidos

46 Son las estaciones de servicio en la provincia que sólo venden combustibles líquidos, es decir naftas y gasoil.

Trabajo

1.700 Es la cantidad de trabajadores que se estima que trabajan en San Juan en la actividad de venta de combustibles.

Audiencia

Desde la cámara están gestionando una reunión con el gobernador Sergio Uñac para pedirle que para los próximos emprendimientos mineros que se desarrollen el combustible necesario se compre en San Juan y no a las grandes petroleras, para fomentar el empleo local.

Sector en alerta



Según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), más del 85% de las estaciones de servicio del país no podrán sostenerse en el mediano plazo si la situación no mejora. A ese cuadro se suma que las estaciones fueron excluidas a partir de este mes del programa de los ATP.

Desde Cecha vienen alertando respecto a lo que definen como "nueva normalidad", donde la circulación restringida o limitada hizo que las ventas queden estancadas en valores un 32,9% más bajos que previos a la pandemia. Según un informe elaborado junto a la consultora Economic Trends, una estación necesita vender 292.000 litros de combustible al mes para poder alcanzar el "punto crítico", es decir, aquel umbral con el que llegan a pagar los costos operativos. Hoy, el 67,1% de las estaciones del país no lo superan y trabajan directamente a pérdida.