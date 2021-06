"No me interesa saber si mis padres biológicos me regalaron o me vendieron. Sólo quiero conocerlos, saber si están vivos, y darles un abrazo. No les guardo rencor, muy por el contrario, les agradezco que me permitieran nacer y tener una hermosa familia". Con esta aclaración, María Inés Riva, la emblemática conductora de la Fiesta de la Vendimia, de Mendoza, comenzó a relatar su historia. Una que nunca imaginó tener que vivir y afrontar. Se enteró de que sus padres biológicos son sanjuaninos y que cuando nació la entregaron a un matrimonio mendocino, conformado por María Avelina Farías y Estevan Carlos Riva, que la crió como hija única. Hace algunos años comenzó una campaña para conocer sus orígenes, pero hasta ahora no tuvo suerte. Por eso decidió dar a conocer su historia a través de DIARIO DE CUYO para probar suerte. Con 58 años de edad y tras varios intentos fallidos, no pierde la esperanza de reconstruir su identidad.



Algunas veces María Inés sospechó que era adoptada. Los padres de sus compañeros del colegio eran jóvenes y los de ella más bien parecían sus abuelos. De todos modos, nunca le dio mucha importancia a sus sospechas. Pero fue a los 28 años que las confirmó y no de la mejor manera. "Mi madre de crianza estaba discutiendo muy fuerte con su hermana y yo quise intervenir para calmar las aguas. Mi tía me dijo: 'Qué te metés si no sos nada de esta familia. Vos sos hija de sanjuaninos'. En ese momento me congelé y no supe qué hacer. Luego, en medio de un ataque de nervios, eché a mi tía de la casa. Esa fue mi primera reacción. Hace 30 años de esto, pero aún me parece que fue ayer. Mi madre de crianza nunca me quiso hablar del tema y se fue de este mundo sin decirme nada. No la juzgo. Creo que fue la mejor madre que pude haber tenido", sostuvo.

"Cuando tenía 8 años murió mi padre de crianza y fue muy duro crecer sin su presencia. Yo era su princesa".

Por respeto a su madre adoptiva, María Inés nunca hizo el intento de buscar a su familia de sangre. Comenzó a hacerlo luego de la que la mujer que la crió falleciera en 1991, con los pocos datos que le aportó su primo, hijo de sus padrinos de Bautismo. "Mi primo me contó que mi madre biológica era muy jovencita, una adolescente, que viajó a Mendoza para parir. Me dijo que él escuchó que era caucetera, y que mi padre biológico era un militar que se desligó de la situación, dejando a esta joven sola. La jefa del Registro Civil se enteró de este caso y lo llamó a mi padre de crianza para contarle. Él se hizo cargo del alojamiento de esa joven, de pagar los gastos médicos y del parto, y hasta de que ella regresara a San Juan luego de dar a luz. La jefe del Registro Civil hizo una truchada y yo pasé a figurar como hija de este matrimonio. Con estos pocos datos intenté empezar a reconstruir mi identidad", dijo.

"No sé si fui producto de una relación amorosa o de una violación. En realidad no me importa conocerlo".

Visitar la clínica privada donde nació fue el primer intento que hizo esta mujer para conseguir un poco más de información sobre su nacimiento en 1963, mientras en el país había un gobierno con intervención militar, previo a la asunción de Arturo Illia como presidente argentino. En el lugar no había datos sobre este hecho y la derivaron al Hospital Central para consultar. Allí tampoco encontró respuestas. Frente a este panorama y con un poco de desesperanza, María Inés abandonó la búsqueda por un tiempo. Pero la retomó con más entusiasmo en 2013, cuando la convocaron del programa televisivo "Gente que busca gente", de Buenos Aires, para que contara su historia. "Yo me había comunicado con la producción del programa, pero no me hice muchas ilusiones. Me sorprendí y alegré cuando me llamaron. Lamentablemente no pude ir. Me enfermé y tuvieron que operarme. De esta manera tuve que parar mi búsqueda", dijo.

"No me interesa saber si mis padres biológicos me regalaron o vendieron porque no soy quién para juzgarlos".

María Inés Riva - Conductora de la Fiesta de la Vendimia

Cinco años más tarde, también por una cuestión de salud, volvió al ruedo. Ese año le diagnosticaron cáncer de colon y tuvo que someterse a una cirugía y al tratamiento de quimioterapia, logrando superar la enfermedad. En una de las consultas de control, el médico le preguntó si en su familia había antecedentes de cáncer. María Inés no supo qué contestar. "Ahí me cayó la ficha de que no sé nada de mi familia y antepasados. Sentí un gran vacío, pero en lugar de afectarme negativamente me impulsó a seguir intentando encontrar respuestas. Pero no logro encontrar la punta del ovillo y no sé cómo seguir. Por recomendaciones de un amigo, decidí recurrir a DIARIO DE CUYO para que cuente mi historia y, a lo mejor, alguien de San Juan sabe de mí y se contacta conmigo", sostuvo.



La mujer agregó que supone, según lo que le contaron, que su madre biológica debe haber tenido 15 o 16 años cuando la dio a luz, por lo que hoy tendría unos 73 o 74 años y muchas posibilidades de estar viva. De lo contrario, espera que le haya contado a algún familiar o amigo sobre su parto en Mendoza y lo que pasó después. "Es la única esperanza que me queda. También pensé en averiguar si en el Ejército guardan muestras de ADN de los soldados y si es así, hacerme un análisis para comparar los resultados. La verdad que sigo tan perdida como al principio, pero no voy a bajar los brazos. Tengo el derecho de saber mi origen, si tengo hermanos, si tengo sobrinos. Pero sobre todo, de conocer a mis padres, especialmente a la mujer que me dio a luz a pesar de todo. Sólo quiero conocerla y abrazarla, no juzgarla. Ojalá que algún día pueda cumplir mi deseo", concluyó.

Hoja de vida





Nombre: María Inés Riva.

Edad: 58 años.

Lugar de residencia: San Rafael, provincia de Mendoza.

Estado civil: viuda. Madre de tres hijos.

Profesión: periodista y locutora. Actualmente cumple funciones en el área de Cultura de San Rafael.

Trayectoria: por 30 años consecutivos estuvo a cargo de la conducción de la Fiesta Nacional de la Vendimia, de la provincia de Mendoza, convirtiéndose en la voz emblemática del evento, sobre todo durante el recuento de votos en la elección de la Reina.









Esperanzada. María Inés Riva, la emblemática conductora de la Fiesta de la Vendimia, no pierde la esperanza de encontrar y conocer a sus padres biológicos, que son sanjuaninos.