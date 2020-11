El cielo sanjuanino se iluminará de una forma especial las noches del 17 y 18 de noviembre. Durante ambos días tendrá lugar la lluvia de estrellas “Las Leónidas 2020”.

Las Leónidas se caracterizan por dejar rastros y senderos breves, que pueden ser visibles durante varios segundos o, como mucho, un minuto. De modo que para poder ver este espectáculo en el cielo, no hace falta herramientas como las que usan los astrónomos como telescopios, sino que será clave tener en cuenta dos cosas: que el cielo esté despejado y el sitio de observación debe estar libre de contaminación lumínica. Es decir que, cuanto menos luz, más meteoros se verán.

Hay que tener en cuenta que la lluvia de estrellas de las Leónidas ocurren en las horas posteriores a la medianoche. Por lo tanto, no tiene sentido comenzar la observación mucho antes. Para una apreciación cómoda, se recomienda usar una silla reclinable y no fijar la vista en una estrella en particular, sino explora el área del cielo desde el noroeste hacia el este. Será óptimo mirar, pacientemente, a través de una amplia área del cielo y esperar a que aparezca una estrella fugaz.

Y por último, aquellas personas que disfrutan de este momento astronómico deberán acostumbrar el ojo a la oscuridad de la noche. Para eso, tendrán que mirar al cielo y esperar entre 20 y 30 minutos antes de poder ver claramente el cielo estrellado.

Fuente: Ministerio de Turismo.