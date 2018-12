Intercambio. Perla Welner -Movimiento de Mujeres Sanjuaninas-, Noemí Pujovich y Lorena Sosa -Juristas por Igualdad de Género-, Gabriela Lucero -Recope- y Leiza Benítez -Juntas y a la Izquierda- coincidieron que se visibilizó la lucha por la igualdad de género.

La denuncia de la actriz Thelma Fardín de haber sido violada por Juan Darthés cuando tenía 16 años y trabajaban juntos en la gira de "Patito Feo" tuvo una enorme impacto local, como fueron las 3 manifestaciones que ya se realizaron y al menos las 2 que ya se anunciaron para miércoles y jueves próximos.



DIARIO DE CUYO convocó a integrantes de agrupaciones de mujeres y feministas para que describan el escenario actual, en el que las manifestaciones espontáneas es la gran novedad. Perla Welner -presidenta de la ONG Movimiento de Mujeres Sanjuaninas-, Noemí Pujovich y Lorena Sosa -Juristas por Derechos Humanos e Igualdad de Género-, Leiza Benítez -Agrupación Juntas y a la Izquierda- y Gabriela Lucero -Red de Comunicadoras con Perspectiva de Género- intercambiaron ideas sobre las razones de este momento, el papel del Estado, el impacto en la sociedad, la participación de varones y otros más. El primer punto, el crecimiento del movimiento.



Perla Welner (PW): Todo el tiempo hubo crecimiento. Después de la dictadura, mujeres políticas organizan encuentros nacionales, que comenzaron con 1.000 mujeres y hoy son 60.000. Ante otro episodio de una seguidilla de femicidios, comenzó Ni Una Menos. Y hoy, por el impacto que causó la declaración de la actriz. Se potencia por los problemas sin respuestas en lo político y económico del país. Y también se animan porque hay espalda de movimientos organizados.



Noemí Pujovich (NP): Tenemos testimonios de compañeras que siguen teniendo problemas en sus trabajos y ahora decidieron exponerse. Logramos priorizar lo que nos une en vez de los puntos en los que no estamos de acuerdo. La unión con respecto a la lucha contra la violencia de género y el reclamo al Estado de que las políticas públicas estén atravesadas por la ley nacional contra todo tipo de violencia, nos anima a exponernos.



Lorena Sosa (LS): Me parece notable que empezamos a entender la violencia de género en ese amplio espectro, que excede a lo que es violencia de pareja, como acoso sexual o laboral. Hay mujeres que no vienen del feminismo militante pero se posicionan ante esa situación de desigualdad que experimentan diariamente.



Leiza Benítez (LB): Claramente estamos atravesando una ola feminista mundial donde Argentina es protagonista. Además de los antecedentes, este año estamos en la cresta de la ola por el debate del derecho al aborto. La ola verde trajo también más organización, crecimiento del movimiento y radicalización. Tras la denuncia de Thelma lo primero que pensamos es que teníamos que salir a la calle.



Gabriela Lucero (GL): Este proceso ocurre en el marco de un contexto mucho más general en donde el sistema capitalista, occidentalizado, patriarcal y heteronormativo se ha puesto muy agresivo. La campaña del aborto y el encuentro de Mujeres en 2013 en San Juan dejaron un semillero de organizaciones locales muy interesante. Y la nueva ola feminista está empezando a ser visible a través de facciones y de agrupaciones internas que viven realidades diferentes. Por ejemplo el feminismo villero está empezando a tener un rol muy interesante.

RECLAMOS PRINCIPALES

GL: Un reclamo que trabajamos en conjunto es la reglamentación de la Ley 26.485 (protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) sancionada en 2009 y que el Gobierno Provincial debe hacerlo. Además pedimos que diga el presupuesto y las políticas públicas que va a destinar para una aplicación concreta. A nivel provincial, en muchos casos de violencia no toman la denuncia, desvalorizan o desligitiman muchos casos de abuso u hostigamiento y de violencia. Sólo queda enmarcado por la ley de violencia familiar. Si el que te violenta no está en el núcleo familiar, pierde valor. En el sistema judicial, lo mismo que en el de salud, hay una precariedad con respecto a la atención y sostenimiento para las mujeres especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad, que es muy agresivo.

LB: El rol que ocupa el Estado es de complicidad. Festejamos que se adhieran a la ley 26485, pero no sucede nada todavía. Hay falta de refugios. Hay casos de mujeres y niñas que hay que sacar del espacio donde viven y no hay refugios ni personas capacitadas para contenerlas. Vamos a hacer una denuncia y nos encontramos que no quieren tomarla.

Si nos violan, nos da vergüenza, lo reprimimos. Si nos pegan, bueno ya va a pasar. Si hay celos, es común y prima el amor romántico. Es otro de los puntos que se tienen que cambiar y no se lo permite, considero yo a sabiendas. No hay Educación Sexual Integral (ESI), no hay presupuesto, no hay capacitación en las comisarías. Terminamos siendo personas de segunda categoría las mujeres.

LS: Adhiero a la necesidad de la reglamentación de la Ley 26.485, es algo esencial. En la prevención es esencial la implementación de la ESI, que viene a cumplir los requisitos que nos plantearon los organismos de derechos humanos. Respecto de la protección, el acceso a la justicia resulta elemental. Y la única forma es adoptar una perspectiva de género a la hora de tratar los casos de violencia de genero en el Poder Judicial. Debe reconocer que hay una situación de desigualdad, de asimetría de poder. Y para implementar una perspectiva de género, hace falta tener una fiscalía especializada, servicios de acompañamiento que funcionen dentro del Poder Judicial para que las víctimas puedan hablar. Claramente necesita de inversión y decisión política. Y otra ley que debe implementarse es la 27.372, reglamentada en mayo, que es sobre los derechos de las víctimas.

NP: La ley nacional 26485 está vigente hace 9 años pero no se aplica, sino una ley provincial de violencia familiar que no está en congruencia con los tratados internacionales ni con la Constitución nacional, porque no tiene perspectiva de género. Trata a la mujer en relación de igualdad y entiende a la familia como un sujeto superior sin entender las relaciones desiguales. Esta ley provincial pretende suplir a la le nacional con perspectiva de genero y derechos humanos que habla también de la violencia institucional, laboral, sexual, simbólica, psicológica, obstétrica. Las mujeres sanjuaninas no tenemos un lugar para realizar este tipo de denuncias. Los organismos para tomar denuncias son la Dirección de la Mujer, el área de Mujer Departamental y la Comisaría de la Mujer, que sólo aplican esta ley provincial. Entonces si no hay un caso de abuso sexual o una conducta del Código Penal, no tenés ningún tipo de amparo.

PW: Estamos todas de acuerdo. Hay una gran deuda política del Gobierno con la población en primer lugar y los movimientos de mujeres en segundo lugar. Nosotros elaboramos propuestas pero nuestros derechos como mujeres no están en la agenda política decididamente. En la Legislatura se desconocen estas temáticas. El Gobierno conoce las leyes y está en una nebulosa porque la actual adhesión es como estar en la nada. Vemos que los índices aumentan y tampoco se registra como un problema social y político. Porque todo esto no es un problema de las mujeres, sino de la sociedad.

Formamos parte del consejo consultivo nacional. Nos invitaron a la primer reunión, fuimos a la foto y todo muy lindo. Pero ahora... está el desconocimiento del Gobierno de estos movimientos que resolvemos mucha situaciones, desde la solidaridad.

LAS AGRUPACIONES

PW: Desde la práctica en los encuentros la consigna es unidad en la diversidad. Podemos tener diferencias sobre temas puntuales, como la prostitución, pero no es lo esencial. Tenemos dos puntos de unidad: avanzar en mas derechos para las mujeres y un gobierno nacional con una política de empobrecimiento para la mayoría del pueblo.

GL: La capacidad para sentarse a discutir es una instancia sumamente interesante que hay que volver a recuperar porque está descuidada. Hay muchos sectores que no vienen asociados a los partidos políticos, ni una organicidad política partidaria. Es un desafío.

LB: Muchas veces pensamos que el movimiento esta en su máximo punto y luego nos vuelve a sorprender. Debe primar siempre el tema de la unidad. Falta volver a los diálogos y romper con métodos burocráticos, que son parte del patriarcado y se cuelan en el feminismo.

VARONES, ABORTO

LS: Si bien hay una masculinidad hegemónica, hay una deconstrucción en los varones más jóvenes que me parece importantísima. Porque cuando hablamos de género es de todos. Están comenzando a comprender como impacta en ese varón el hecho que no tenga acceso a un trabajo permanente, que no cobre lo mismo, o que pasa en los roles en su paternidad.

PW: Hay cambios muy importantes en la vida cotidiana. El hombre ya no es el sostén económico, las tareas en la casa también se reparten. Hay avances importantes a la igualdad y se verá beneficiada toda la sociedad, no solamente las mujeres. Tanto varones como mujeres sostenemos ideas avanzadas o atrasadas.

GL: Es un momento de inflexión muy interesante lo que estamos viviendo este año en reconocer la desigualdad. Hay una fuerte visibilidad y también muy fuerte la reacción del otro lado. Por ejemplo de la iglesia, la aparición de "Con mis hijos no te metas". Nos diferencia con la iglesia en que ellos siguen manteniendo tutelaje sobre las mujeres y la niñez vulneradas, no asumiendolos como sujetos de derecho. Nosotros luchamos por mas derechos adquiridos. Lo mismo pasa con ESI. Hoy la familia es mucho más diversa que el rol de un hombre y una mujer.

LB: Las muertes de mujeres en abortos clandestinos son femicidios del Estado. En contraposición de dichos de Cristina Kirchner, no veo que podamos convivir en el mismo espacio pañuelos celestes y verdes. No estoy de acuerdo porque mueren 300 mujeres por año por la clandestinidad del aborto. El movimiento feminista tiene que ser anticlerical.

NP: La Iglesia no es el Estado que gobierna. En la violencia contra la mujer tenemos una normativa vigente que se está desconociendo. Hay que cumplir el derecho, estemos o no de acuerdo. No estamos discutiendo, como en el aborto que ley queremos. Acá se trata de cumplirlas. No desconozco el arraigo de nuestro pueblo católico y no desconozco de la influencia de la iglesia evangelista. Pero no puedo decir que es culpa de la iglesia y resolverle al estado. Acá funcionan las cosas de hecho. Lo que dijo el ex cortista (Adolfo) Caballero es muy grave.

LS: En el caso del aborto, la única respuesta que tiene el Estado es punible y es problemática social de salud pública.

PROTAGONISTAS

NOEMÍ PUJOVICH - Juristas por Igualdad género

"Es urgente la necesidad de implementación de la ley contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y también de un presupuesto acorde a la necesidad y a la gravedad de la violencia que sufrimos las mujeres en San Juan".

GABRIELA LUCERO - RECOPE

Debemos estar a la altura de esta época de inflexión. Recuperar el poder ciudadano de cada uno; la capacidad de dialogar y disentir, ya sea en las familias, en los espacios privados y también en las instituciones. Para que se convierta en hechos políticos.

PERLA WELNERONG - ONG Movimiento de Mujeres

Dos cosas fundamentales para el progreso de la sociedad son Trabajo genuino y educación por un lado y cumplimiento de la normativa vigente, por otro. Las mejores condiciones de vida ayudan a poder cambiar las relaciones entre hombres y mujeres.

LEIZA BENÍTEZ - Juntas y a la Izquierda

Es fundamental la Educación Sexual Integral con perspectiva de género. Cuando nombremos las desigualdades, habrá un cambio.

La ley debe tener un presupuesto real y también debe realizarse la separación de la Iglesia con el Estado.

LORENA SOSA - Juristas igualdad de género

Nada pasa si no hay debate social. Surge primero el reclamo social, se produce el debate y cuando llega el consenso, es que hay un entendimiento en que esta problemática requiere una respuesta del Estado. Luego se transforma un derecho positivo. No hay que temer al disenso

Cronología

Miércoles 12

Denuncia. Un colectivo de actrices argentinas acompañó a Thelma Fardin en la denuncia pública contra Juan Darthés por haberla abusado sexualmente hace 9 años en Nicaragua, cuando ella tenía 16, durante una gira de la serie "Patito Feo".

Jueves 13

Manifestaciones. A raíz de la denuncia se autoconvocaron mujeres para repudiar la violencia de género en ciudades de todo el país, mediante un "silbatazo". En San Juan, la mayoría de los 1.500 manifestantes respondían a la organización CCC.

Viernes 14

Expansión. Se realizan nuevas manifestaciones, en edificios públicos. En San Juan se hace en las escalinatas de Tribunales y cuentan con el respaldo de varias organizaciones. Además, se anuncian otras en el Hospital Rawson y en el Centro Cívico.

Viernes 14

Réplicas. Después de recibir una denuncia pública por abuso sexual, el senador bonaerense de Unidad Ciudadana-Frente Para la Victoria Jorge Romero anunció que renunció a sus "responsabilidades políticas" y hará lo mismo con su banca.