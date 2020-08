La pasa es uno de los principales productos vitivinícolas sanjuaninos, y este año a diferencia de lo que ocurre con el vino y mosto, no le está yendo bien en el mercado exterior. El volumen exportado entre enero y julio alcanzó los 14,9 millones de kilos, un 17,44% menos que igual periodo del año pasado. El precio en dólar fue peor, y cayó 24,39% en la comparación interanual, alcanzando 1,55 dólares promedio por kilo este año, frente a los 2,05 dólares del 2019, según datos de la consultora AB Transaction. En el sector explican que esto sucede por la caída de negocios en el mercado brasileño, donde van la mayoría de las ventas sanjuaninas.

El año pasado, de un total de 40 mil toneladas producidas, ese mercado absorbió 26 mil toneladas, el 65%. Este año el freno que puso la cuarentena por el coronavirus en el mundo no perdonó, y aunque el último trimestre del año es el momento de mayor venta, en el sector no creen que pueda recuperarse y quedará mucha pasa sin exportarse en la provincia. ""Los más optimistas hablan de que puede llegar a quedar en San Juan un 20% del volumen de pasa, los más pesimistas hablan de un 40%", dijo Guillermo Melo, entre los referentes del sector. El exportador dijo que eso no lo preocupa tanto porque es posible que la próxima campaña haya menos producción por la escasez de agua que se pronostica. ""El problema es que los precios sigan bajando", dijo.

Al respecto, hace poco la Nación fijó precios de referencia de 12,50 dólares la caja de 10 kilos, para combatir la subfacturación. "Está bueno el precio de referencia para evitar las tramoyas que estaban haciendo algunos subfacturando, pero creo que quizás la Cámara de Comercio Exterior debería negociar un precio más alto en lo sucesivo", dijo y añadió que los compradores de Brasil han tomado el valor de referencia como un tope, lejos de los 20 dólares del año pasado. Juan José Ramos es optimista y opinó que si bien la pandemia perjudicó la comercialización con Brasil, en julio se exportó un 13% más que en 2019 "y eso avizora una normalidad y esperamos que se recuperen los precios en los próximos meses debido al poco stock existente".

Ramos recomendó a los socios de la Asociación de Viñateros que preside a retener la pasa lo más posible hasta que eso suceda. Otras fuentes del sector también consideran que en el último trimestre pueden mejorar las exportaciones, pero se mostraron prudentes y poco afectos a recomendar algo a los productores primarios en la actual situación. ""Es un año muy difícil como para aconsejar", indicaron. Por su parte Eduardo Garces, dijo que no tiene muchos paseros en la Federación que preside, pero que ""sin duda, entre ellos reina la preocupación". ""El problema es que Brasil no está comprando y en el 2019 compraba a 20 dólares la caja de pasas y ahora no paga más de 12,50 dólares", destacó el productor. Debido a la poca rentabilidad que tienen el viñatero Garces dijo que le pidió al gobernador que corra el vencimiento de la cuota de Hidráulica. Otro exportador dijo que Estados Unidos, otro destino de la pasa sanjuanina; está comprando bolsas a granel de 20 kilos para ser reprocesadas allá, a 1,15 dólares por kilo, respecto a los 2,10 dólares del 2019.

Compromiso

El flamante embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se comprometió a trabajar para mejorar las exportaciones vitivinícolas a ese país, especialmente la pasa y la uva en fresco. Lo hizo en una videoconferencia con Coviar y agregados comerciales de la embajada.