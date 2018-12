Luego de haber sido elegidas en cada departamento, las reinas iniciaron una serie de actividades con los medios y con su preparación para la noche final de la Fiesta Nacional del Sol que las hizo alejarse físicamente de su familia. Pero el cariño y el apoyo moral se perciben en cada gesto o acto que tienen con ellas.

Un ejemplo fue el de hoy. Las chicas desfilaron en la presentación oficial que se realizó en la sala auditorium del Teatro del Bicentenario y no faltó el aguante de los amigos y familiares de cada candidata.

Luego del paso por el escenario, las aspirantes a la corona estuvieron en el hall, al lado de sus banner para dar notas a la prensa. Mientras su familia espera en los jardines del Teatro para poder darles un abrazo.

María Parodi, mamá de Fernanda Galoviche, Reina Departamental de Rivadavia, indicó que la ve con mucha energía y entusiasmo. Contó que no le ha tocado estar tantos días sin ella en la casa y por eso la echa de menos. "La extraño y cada vez que puedo verla, me acerco para darle fuerzas. He llorado de emoción al saber que ella es feliz", resaltó.

Los Galoviche.



Por su parte, Horacio Santamaría, el papá de la Reina Departamental de Calingasta, Camila Santamaría dijo que "me invade el orgullo" al verla entre las 19 bellezas sanjuaninas. "Es muy independiente y estamos tranquilos porque se desenvuelve muy bien. Ella estudia en La Rioja, así que estamos acostumbrado a la distancia", explicó Horacio, quien vive en Capital.

Los Santamaría.



La familia de la Reina Departamental de San Martín, Mariana Leiva Britos, sostuvo que la ven con otros aires. "La veo fresca, con ganas y disfrutando de todo", expresó su hermana Cintia Leiva. Recordaron que fueron ellos quienes la convencieron para que se presentara. "Es muy tímida y esto la ha ayudado a ser más espontánea", determinó.

Los Leiva.



Con orgullo y mirándola a través del vidrio, María Eugenia Morales, mamá de la Reina Departamental de Rawson, Rocío López, sostuvo que "si ella está bien, yo soy feliz". "No está acostumbrada a tanta exposición pero la noté tranquila y con ganas de aprender mucho", destacó.

María Eugenia Morales y sus hijos.



Una de las familias que más se destacó fue la de la Reina Departamental de Ullum, Brisa Jofré. Abuelos, padres, tíos, primos, sobrinos y amigos dijeron presente en la presentación. "Es una nieta muy buena y estudiosa. Lo único que quiero es verla siempre con una sonrisa", dijo al borde de las lágrima la abuela Dominga Díaz. El abuelo Daniel Torres, fanático de River, bromeaba con el triunfo sobre Boca: "Ella es xeneize y estuvo llorando por el partido. Esto le devolvió la felicidad", dijo entre risas.

Dominga Díaz y Daniel Torres junto a la nutrida familia.



Todos aseguraron estar preparando pancartas, carteles, cornetas y lo que sea necesario para hacer barra en la elección que será el sábado 23 de febrero en Chimbas.