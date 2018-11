La noche del pasado sábado, en el corazón de Pocito, fue más que intensa para Liseth Iris Velert , una joven de 26 años, técnica universitaria en Higiene y Seguridad Laboral. Ese día fue elegida reina de Pocito y ahora es una aspirante más a la corona de la Fiesta Nacional del Sol. La chica, que hace un año se recibió y ahora trabaja en una pizzería, tuvo una jornada emotiva por ver a sus amigos y sus abuelos que la apoyaron incondicionalmente.







-¿Cómo viviste el proceso de la elección?



-Fue una experiencia increíble. El grupo que me tocó fue hermoso. Todas chicas humildes y supimos trabajar en equipo. Creo que esto marcará mi vida.







-¿Por qué decidiste presentarte?



-Era una deuda pendiente y todo salió redondo. Hace muchos años me decían que tenía que presentarme, pero siempre tuve otras prioridades. Con la facultad y la familia no me quedaba tiempo para esto. Pero ahora, más en calma y con las cosas ordenadas, pensé que era el momento justo.





-¿Qué significa para vos este triunfo?



-Es una nueva etapa. Creo que me saldrán otras oportunidades. Se viene algo nuevo y seguramente mejor. Esto, más allá de los resultados finales. El proceso en sí mismo enseña y una tiene que aprovecharlo.





-¿Creés que estos concursos cosifican a la mujer?



-Creo que todo va en lo que una transmita. Es más que la imagen o lo que se vea por fuera. Todas tenemos un ser bello, sólo hay que saber mostrarlo.





-¿Viviste de cerca algún caso de violencia de género?



-No dentro de mi familia, pero sí con mujeres conocidas. Es difícil la situación. Sobre todo porque una, desde afuera, puede aconsejar, pero a las víctimas les cuesta salir. Igual, creo que se está avanzando mucho en este tema.







-¿Creés que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en el mundo laboral?



-Hoy sí. Ya no depende del género. Es una cuestión de cómo te parés ante las cosas. A mí nunca me discriminaron ni me hicieron sentir menos por ser mujer. Las mujeres hemos roto muchas barreras, pero falta.



El perfil

Liseth Iris Velert tiene 26 años y hace uno que egresó como técnica universitaria en Higiene y Seguridad Laboral. Tiene un hermano y junto a su mamá, vive con sus abuelos, en La Rinconada. Cursó sus estudios primarios y secundario en el Colegio Parroquial Santa Bárbara. Le gusta hacer gimnasia funcional.