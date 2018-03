Facsímil. El Decreto 324 de la Municipalidad de Chimbas, en el que el intendente Fabián Gramajo otorga asueto a todas las empleadas.

En una medida que despertó discrepancias y adhesiones, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, dispuso mediante un decreto dar hoy asueto administrativo a todo el personal femenino del municipio, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



La noticia se difundió en los medios de comunicación locales y fue originando posturas encontradas. En el portal digital de DIARIO DE CUYO se reflejó el debate, ya que el 56% apoyaba la medida y el otro 44% se oponía.



Esta diferencia de posturas también se reflejó en 3 consultados.



El abogado laboralista Mario Daniel Arancibia consideró a al medida como demagógica y discriminatoria, al señalar que "no hay nada legislado, es una decisión unilateral del intendente. Me hace acordar al "San Perón" de décadas atrás. El intendente es un administrador de los impuestos que pagan los contribuyentes. Es una actitud demagógica, sin ninguna base legal, sólo la facultad del intendente. Y es discriminatorio para el resto del personal que no es mujer e incluso para los contribuyentes".



Laura Avila, integrante del Movimiento "Ni Una Menos" asumió otra perspectiva, porque ve que el asueto se adelanta al paro convocado por distintas agrupaciones a todas las mujeres y apoya a las mujeres que no están sindicalizadas. Avila agregó: "Por supuesto que hay voces que dicen que (el asueto) frena la idea del paro y también que es demagógico, pero esa es otra discusión que no quiero entrar. Sí creo que es importante adherir a la protesta, porque sirve para reflexionar sobre el papel que tiene la mujer en diferentes sociedades".



Finalmente, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación en San Juan, Silvia Martín, señaló que hay otros distritos en el país, incluso provincias, que tomaron la misma medida. Martín indicó que el asueto "es una decisión política, que no podemos opinar como instituto. A nivel personal no la veo como discriminatoria. Sí creo que la lucha por la igualdad real continúa, por los datos que se reflejan. Es la ONU quien reconoció esta lucha por la igualdad y fijó la fecha del 8 de marzo. Y si no hay un Día Internacional del Hombre es porque históricamente fue la mujer quien estuvo en los grupos vulnerables".





UDAP y UDA adhieren al paro de las mujeres



UDAP y UDA decidieron sumarse a la convocatoria a un paro para hoy, en adhesión a la protesta de diferentes agrupaciones y movimientos que bregan por la igualdad de Derechos de la Mujer.



La medida de hoy es por 24 horas, en todos los niveles y modalidades, y sin asistencia a los lugares de trabajo. Los dos gremios sumarán el tercer día de protesta desde el inicio del ciclo lectivo de este año, que comenzó el lunes.



Luis Lucero, secretario adjunto de UDAP, confirmó al sitio digital de DIARIO DE CUYO que se determinó seguir con las directivas de CTERA y en sintonía con muchos movimientos sociales que mañana marcharán por el Día Internacional de la Mujer.



Además del paro, hoy también se realizará una marcha que comenzará a las 19 en la Plaza 25 de Mayo, para caminar hasta la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde también se realizarán números artísticos.



Los puntos principales del reclamo apuntan principalmente contra la precarización laboral de las mujeres y por la legalización del aborto.