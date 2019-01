Desde hace 10 días, el Parque Provincial Ischigualasto implementa un novedoso sistema para cuidar el medioambiente. Se trata de la entrega de bolsas que están hechas a base de almidón y se biodegradan en menos de un mes.

El titular del ente autárquico, Silvio Atencio, indicó que “nos llegó la propuesta, la analizamos y decidimos comenzar a comprarlas porque nos ayudan a mantener la limpieza en el área protegida”.

Según afirmó, las bolsas se ofrecen con folletería a los visitantes cuando llegan al lugar y les piden que las lleven durante el recorrido, para que vayan dejando en su interior los papeles que vayan descartando.





“Nosotros siempre entregamos bolsas con ese fin. Pero muchas veces las encontrábamos tiradas en el interior del Parque, así nos aseguramos que se degradarán rápidamente sin impactar en el terreno”, afirmó Atencio.

La empresa que las elabora es Bio Transito, que pertenece a capitales sanjuaninos, aunque se fabrican en Córdoba.

Al respecto, Atencio sostuvo que “son más caras que las normales -aunque no dio a conocer el costo-, pero para nosotros son una inversión. Con ellas seguimos cuidando el ambiente. Según me dijeron, no hay otro parque similar en el país que las use”.