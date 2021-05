Las nuevas medidas sanitarias, que comienzan a regir a partir de mañana, apuntaron al sector joven de la población, ya que es ahí donde se ha detectado el crecimiento en la cantidad de contagios. Desde el Gobierno indicaron que ese es el motivo por el que se focalizaron, mayormente, en restringir las actividades recreativas, las reuniones sociales, la circulación nocturna, la permanencia en los establecimientos gastronómicos y eventos y actividades deportivas recreativas, dado que son escenarios que más jóvenes concentran. Además, las medidas fueron tomadas con una premisa clave, que la gestión uñaquista viene sosteniendo desde el año pasado y desde que comenzó la segunda ola de contagios: mantener la actividad económica y preservar las fuentes de trabajo. Así lo indicó el vicegobernador Roberto Gattoni, quien, a su vez, dijo que "en los trabajos, en general, no hay contagios porque en esos lugares se cumplen con los protocolos. Los contagios se producen en las reuniones sociales".

Fuentes oficiales indicaron que hay tres datos sanitarios que han sido centrales para que en San Juan se sigan los lineamientos que dispuso el presidente Alberto Fernández, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que fue anunciado el viernes. En la última semana, la cantidad de casos se ha incrementado en un 50 por ciento en promedio, ya que se pasó de unos 200 a 300 casos diarios. Por otro lado, hay una mayor cantidad de casos positivos entre jóvenes y ha disminuido la edad de las personas internadas (Ver página 6). Por eso, las medidas de restricción van apuntadas a esa población. Por otro lado, en los puestos de trabajo y en las escuelas se han dado pocos casos y se ha confirmado que estos se producen en las reuniones sociales.

Según explicó Gattoni, las medidas también tuvieron como base lo que la provincia decidió en la reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan, la que se produjo a principios de abril. El presidente de la Cámara de Diputados indicó que, en ese encuentro, "se definió cómo íbamos a transitar esta segunda ola. Quedamos de acuerdo que, cuando la circunstancias así lo requirieran, se iban a tomar medidas que trataran de no afectar el desarrollo de las actividades económicas, pero sí con algunos ajustes como en el cambio de los horarios y las actividades nocturnas". Así, "las medidas que se han tomado, fundamentalmente, afectan a las actividades recreativas, pero no a las productivas. Es marginal el daño que produce una hora en bares y restaurantes, porque a esa hora, es muy poca la gente que queda circulando".

Además, Gattoni fue claro al manifestar la importancia de la responsabilidad social ante esta situación al expresar que "la sociedad ya sabe qué tiene y qué no tiene que hacer. Hay toda una tarea educativa y de concientización que se produjo el año pasado, que tiene que ver con el distanciamiento, el uso de barbijo, con tratar de permanecer al aire libre y no propiciar reuniones multitudinarias". Así, dijo que "también aprendimos que tampoco se puede parar la economía, que la gente tenía que trabajar y que había que buscar un equilibrio entre el estatus sanitario y mantener las actividades económicas. Por eso, las medidas que se han tomado, fundamentalmente, afectan a las actividades recreativas, pero no a las actividades productivas". El gobernador Sergio Uñac había mantenido una reunión con el Comité Covid-19 el viernes por la tarde, donde se definieron las acciones a seguir.

Medidas en el Acuerdo San Juan

Tras una reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan, se definieron las primeras medidas tendientes a contener los contagios, las que empezaron a regir el 10 de abril y se extenderán hasta hoy, dado que mañana se ponen en marcha las nuevas acciones.

El Acuerdo San Juan fue el espacio que diseñó el año pasado la gestión uñaquista, en plena pandemia, para concentrar las propuestas de todos los sectores de la provincia para contener a los más vulnerables y diagramar alternativas laborales tras el impacto por la crisis. Frente al crecimiento de casos, el Gobernador reflotó el encuentro y acordó con los distintos sectores, como el gastronómico, las medidas para contener los contagios de la segunda ola del coronavirus. En la reunión se estableció que las medidas que se llegasen a tomar afectaran a la economía lo menos posible.

>> Claves de la decisión local

ECONOMÍA

La administración local decidió priorizar los puestos de trabajo y la actividad económica, ya que se ha detectado que no son focos de contagios. Dichos puntos fueron definidos como prioritarios en la última reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan, que se hizo a principio de abril.

EDUCACIÓN

El Ejecutivo decidió mantener la presencialidad en las escuelas, ya que en dichos lugares no se producen contagios. En los establecimientos educativos se cumplen con las medidas sanitarias de uso de barbijo y distanciamiento social con la conformación de burbujas.

SALUD

Con las medidas, la provincia busca evitar el colapso del sistema de salud. Un punto clave, además de las camas de terapia intensiva, es el personal de salud a cargo de esas unidades. El Gobierno busca evitar un cuello de botella, ya que puede disponer de camas, pero no de más personal.