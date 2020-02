Cristian "El Loco" Amato y Damas Gratis provocaron un verdadero terremoto bailable en el Escenario San Juan para la segunda noche de recitales de la Fiesta Nacional del Sol. El suelo del predio vibraba con la potencia del sonido al máximo entre el cuarteto y merengue del exvocalista de Trulalá y posteriormente, la fuerza de la cumbia villera de la mano de Pablo Lescano. El sector del escenario, tanto el campo, como en las tribunas no entraba más nadie, demostrando así que la pasión que generan tales figuras de la música popular es inagotable. La convocatoria fue contundente -superando el resultado la primera noche unas 70 mil almas en todo el predio- y desde las 00 horas hasta las 3.30 de la madrugada, el espacio principal del Complejo Costanera se convirtió en una mega-bailanta.



Cuando Amato se despidió con "La gaita de la cenicienta", un tremendo clásico del mítico grupo Trulalá, la masa de espectadores se encontraba animada de mucho espíritu festivo, que esperaba ansiosamente a Pablo Lescano y su conjunto musical. La recepción que se le dio a la cumbia villera en el marco de la FNS fue imponente. Una gran nube de humo comenzó a salir de unos dispositivos especiales y cubrió todo el escenario; papeles picados, serpentinas suspendidas en el aire, fuegos artificiales, columnas de fuego y una presentación esceno-técnica digital de primer nivel, fueron los componentes del prólogo del show de Damas Gratis. ¡Las palmas de todo San Juan bien arriba!" fue el pedido del ídolo tropical que desató la locura. El sonido electrónico de su keytar (con un llamativo motivo de un fusil FAL impreso en color marrón) fue el arma poderosa del artista de San Isidro para expresarse con total libertad. En uno de los pasajes del show, -duró aproximadamente una hora- Lescano agarró un vasito de vino y se lo puso arriba de su cabeza para jugar de equilibrista y por si fuera poco, le dedicó un tributo al maestro del cuarteto, La Mona Jiménez, al interpretar "Quién se tomó todo el vino" que ovacionado. Nadie quería irse de su lugar, el público bailó sin parar cuando sonó "El humo de mi fasito", "La danza de los mirlos", "Alza las manos", "Quieren bajarme" y "Me muero de amor", entre otros hits y nuevas canciones del creador y máximo exponente de la cumbia villera. No faltó tampoco, un clásico imperdible, las notas de "Para Elisa" y después, la multitud cantó a coro "Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión". En el momento de mayor agite de la noche, el ídolo interrumpió el recital y lo invitó al Gobernador Sergio Uñac y a la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, a sacarse una foto arriba del escenario junto a los músicos: "¿Señor Gobernador podemos hacer una más? y el público fue pidiendo: "¡una más y no jodemos más!". Luego de retratar la postal con los funcionarios, Lescano se despidió con palabras de agradecimiento: "Gracias a todos los que hicieron posible porque Damas Gratis estuviera acá en la Fiesta del Sol. Llegamos en pleno invierno y nos cag... de frío, (cuando cantó en septiembre del año pasado en el Complejo Costanera) pero de nuevo ustedes respondieron. Gracias de verdad, por la invitación". Lescano se fue del escenario abriendo una botella de champagne rociando a todos los que tenía cerca, cómo si se tratase de una bendición especial a sus fieles seguidores, dando así el cierre a una noche memorable.

Lescano y su banda, se tomaron una foto con el Gobernador Sergio Uñac y la ministra de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan en pleno recital.



FOTOS MARCOS URISA

El abrazo inolvidable

En el tramo final del show, cantó "Esa pared" y uno de los fans logró romper la barrera de seguridad, saltando por encima del vallado para poder abrazar a su ídolo. Lescano le dio el gusto y le cumplió su deseo con la mejor onda.

Para esta noche

Los espectáculos musicales destacados en el Complejo Costanera son los de Donaires, Pijama Party y los Campeones Nacionales del Festival Nacional de Malambo de Laborde en el Escenario San Juan. En el escenario del Sol, la final de Cruce de Campeones. En el Escenario de La Peña: Peteco Carabajal y Riendas Libres.