Pelea vecinal. La familia Castro dice que todo lo que sucedió tiene que ver con que los vecinos no quieren a los chicos y que los discriminan porque son pobres.





El lunes por la mañana, un equipo de asistentes sociales, la Policía y hasta personal del 102 llegaron hasta una vivienda del barrio Los Andes, en Chimbas, para rescatar a 9 niños de entre 1 y 16 años porque vivían hacinados y en malas condiciones de higiene. Fueron trasladados al Hospital Giordano, de Albardón, y ayer salió a la luz que el mayor de los chicos se había escapado. Mientras que su madre dijo que lo había visto salir por una ventana del hospital anteayer, desde Desarrollo Humano afirmaron que, ayer, autoridades del hospital hicieron la denuncia y la Policía comenzó a buscarlo.



La noticia del rescate de los niños salió a la luz ayer, pero sucedió el lunes pasado cerca del mediodía. Los chicos fueron trasladados al hospital de Albardón para realizarles un chequeo de salud. El mayor se escapó de este sitio y hasta el cierre de esta edición la Policía lo buscaba. "No me saben decir dónde está mi hijo y tampoco me dejaron acercarme al hospital. Además tiene herida una pierna porque hace unos días se cayó de una moto", dijo la madre del menor, que prefirió no dar su nombre. La mujer afirmó que ellos son oriundos de Pocito y que estaban en esa casa de manera temporal. "Yo estaba por unos días y también se llevaron a mi hijo", dijo la mujer.



Fue la Municipalidad de Chimbas la que intervino en primera instancia ya que, dicen, un grupo de vecinos puso la denuncia allí porque afirmaron que vivían en la pobreza y los niños se mostraban agresivos y reticentes a recibir ayuda por parte de los vecinos y los especialistas. Los chicos que viven en ese lugar tienen entre 1 y 12 años, ya que el de 16, según relató otra habitante de la casa, Inés Castro, estaba de paso junto con su mamá. "Sabemos que son niños inquietos, pero acá no los quiere nadie y los discriminan. A veces se ponen agresivos porque cuando van a la plaza les gritan que son los negritos de la Villa 31, porque yo vivo con mis hijos y con mis nietos. No son las mejores condiciones pero no estamos 18 personas en una pieza como dijeron", afirmó Inés. Desde el Municipio dijeron que "en la misma casa, de dos habitaciones, vivían 18 personas. Son varias familias que trabajan en la cosecha y que van y vienen del domicilio. Hay un adulto con problema de alcoholismo y otro con alteraciones mentales, por lo que es muy difícil que se hagan cargo de los chicos. Al respecto, David Castro, el hijo mayor de Inés, que vive en Rawson y que se instaló en la casa del barrio Los Andes luego de lo sucedido, contó que en realidad en la casa que está adelante vive su abuela sola. En el fondo construyeron tres piezas y están levantando el comedor. Y allí viven 12 personas y no 18 como se dijo. En una habitación duerme su mamá Inés, con sus dos hermanitas, de 10 y 12 años, en la otra su hermana Alejandra con sus 4 hijos de 2, 4, 6 y 8 y en la tercera está su otro hermano con su esposa y dos niños de 1 y 2 años. Si bien la construcción no está terminada, es de ladrillo. Las mujeres negaron trabajar en la cosecha. Inés dijo que ella tiene una cuota alimentaria porque está separada de su esposo y que vive en el fondo de la casa de su madre desde hace 18 años.



El titular de la Dirección de Niñez, Marcelo Bartolomé, dijo que un equipo de la Municipalidad de Chimbas recibió una denuncia por un supuesto caso de abuso sexual contra los menores. Por eso se dio intervención a Anivi. Tras la atención médica se descartó el abuso. Pero se detectó la compleja situación en la que vivían. Por eso intervino Niñez, que ahora está verificando si hay algún adulto que pueda hacerse cargo o los derivan a un Hogar del Estado.