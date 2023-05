El salón de la EPET 5, en Capital, se llenó de pequeños tesoros. Autos de no más de 5 centímetros de alto, trenes que llamaron la atención de chicos y grandes y algunos helicópteros que son manejados a control remoto, fueron parte de la expo del grupo "Locuras en Escala", que comenzó en la tarde de ayer. Este encuentro reunió a unos 40 coleccionistas de San Juan y otras provincias, que contagiaron la pasión que tienen por sus diminutas piezas e hicieron que chicos y grandes disfrutaran de esta muestra que continúa hoy. La expo abrirá nuevamente sus puertas entre las 14 y las 21, con entrada libre y gratuita.

"Traje a mis hijos para que disfrutáramos de algo nuevo y nunca me imaginé que me iba a gustar tanto la muestra. Cuando uno habla con los expositores descubre la pasión que tienen y es admirable lo que hacen", dijo Ricardo Mortensen, un hombre de Rawson que visitó ayer la muestra.

¿Dónde compran cada elemento que coleccionan? ¿Cómo los guardan en sus casas? ¿Cuánto cuestan los autitos que tienen? ¿Cuántas piezas tienen coleccionadas? Estas fueron algunas de las preguntas que hizo el público a los coleccionistas, quienes respondieron sin poder disimular el amor que tienen por sus joyitas.

Piezas muy antiguas y algunas colecciones novedosas hicieron que la jornada se viviera con mucho entusiasmo. Incluso hubo algunas familias que dieron al menos 2 vueltas en la muestra porque dijeron no querer perderse ningún detalle.



Dentro de la expo los autitos fueron mayoría. Hubo piezas de diferentes colores, tamaños, marcas y modelos. "Es que es como que vuelvo a tener 5 años al ver estos autitos de colección", dijo Rodolfo Gil, un espectador.



Además de los autos, en la muestra hubo una gran cantidad de dioramas (escenarios a escala), que hicieron que los personajes de diferentes series o películas famosas estuvieran al alcance de todas las personas que fueron a la expo. "Nos reímos mucho con mis hijos porque hay personajes o superhéroes que ellos no conocen y que para nosotros eran los mejores en nuestra infancia", agregó otro espectador que no paró de sacar fotos en los distintos mesones.

Piezas

1.500 piezas fueron expuestas en la primera jornada de la muestra. Hoy habrá algunas nuevas.

Mesones

3 stands de motos hubo en esta exposición. Uno de ellos incluyó pequeñas bicicletas.

Pequeña fanática de los cuentos

Vittoria Aciar tiene 7 años. Su colección es una de las primeras que se puede ver al entrar a la muestra. Un diorama de Pepa Pig, libros de cuentos y sus personajes son parte de su colección.

Máquinas viales que atrajeron

Carlos Acosta es coleccionista desde hace 15 años. Tiene cerca de 250 piezas y para esta edición de la muestra decidió llevar algunas máquinas viales de diferentes tamaños y una colección de autos marca Ford.

Fanático de los barcos y naves

Se define como "maquetista y coleccionista". Es por esto que Miguel Ángel Pérez llevó a la muestra enormes barcos y naves espaciales. Contó que tiene esta pasión desde hace 17 años.

Un amor compartido en familia

Darío y Valentino Ibáñez son padre e hijo. El papá comentó que hace unos 8 años empezó a buscar qué hacer para compartir con su hijo y ahí nació el amor, en ambos, por las colecciones. Ayer expusieron motos.