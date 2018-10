Peligro. En el Conector Sur hay rotondas de gran tamaño que generan el riesgo de chocar contra los guardarrail que están enfrente, cuando se circula a alta velocidad.







El Gobierno implementará algunas medidas para evitar siniestros viales en el Conector Sur, tras el accidente fatal que ocurrió hace un par de días. Desde Vialidad Provincial dijeron que se pondrá bandas sonoras reductoras de velocidad en determinados sectores y que analizarán la posibilidad de instalar semáforos en los cruces. Algunos especialistas en el tema consideraron acertadas estas medidas y admitieron que es necesario hacer cambios en el Conector Sur, que une Capital con Rawson.



Juan Magariños, director de Vialidad Provincial, dijo que la instalación de las bandas sonoras es sólo "una solución temporal", ya que está previsto refuncionalizar esta arteria para mejorar y hacer más seguro el tránsito.



Aníbal Altamira, ingeniero y director de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, sostuvo que es acertado colocar estos reductores de velocidad, aunque no son los únicos cambios necesarios. "Si se plantea que es necesario refuncionalizar el Conector Sur es porque parece ser que el diseño original no fue el adecuado. Hay varios problemas para solucionar como los cruces que conforman esta arteria de alta velocidad con calles transversales de baja velocidad. También creo que se debería eliminar un carril, ya que tres son un exceso y lo único que hace es alentar a circular a alta velocidad", dijo. El ingeniero también agregó que instalar semáforos es una buena opción, pero que deberán estar sincronizados para no entorpecer la circulación vehicular.



Por su lado, Jorge Martín, director del Observatorio de Seguridad Vial de la provincia, aclaró que el Conector Sur es una "avenida urbana" para circular a 60 km/h como máximo y no una vía rápida o autopista. Lo hizo para recalcar que el principal problema en esta zona es la circulación a excesiva velocidad. "Está bueno que instalen las bandas sonoras, pero si se acompaña con otras medidas. Estamos preparando un informe para Vialidad Provincial sobre los problemas que detectamos en esta arteria. Uno de ellos es que hay 4 tipos de cruces como rotondas grandes, rotondas chicas, calles transversales con separadores de carriles y calles transversales sin ochava que dificulta la visibilidad del conductor que pretende cruzar el Conector. Una de las sugerencias es que se unifique el tipo de cruces para que el conductor sepa a qué atenerse", dijo Martín.



Fabián Alfaro, analista de Seguridad Vial, también está de acuerdo con las medidas anunciadas, aunque dijo que la siniestralidad en esta arteria bajará sólo cuando la gente tome conciencia. "El principal problema es que nadie respeta las normas de tránsito. Creo que en el Conector debería haber policías con radares para detectar exceso de velocidad y multar al infractor. Somos hijos del rigor", dijo.

Otras medidas

Juan Magariños, de Vialidad Provincial, dijo que "se están armando los pliegos licitatorios" para contratar especialistas que analizarán el flujo vehicular del Conector Sur y estudiarán la circulación en las calles aledañas y cada cruce para definir qué medidas implementar. Pueden ir desde la colocación de semáforos hasta la construcción de pasos a nivel.

Antecedente

Según una investigación que realizaron especialistas de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de San Juan, en el 2012, el Conector Sur presenta 5 problemas en cuanto a la Seguridad Vial: las rotondas, los guardarrailes, la señalización, las esquinas de los cordones y de las rotondas, y que no debería llamarse Vía Rápida, sino Vía Ágil.