Atracción. Los stand de las Fuerzas Armadas y de Seguridad captaron la atención de los estudiantes que ayer participaron de la apertura de la Feria Educativa.

Respetar la vocación no es una de las prioridades para los estudiantes secundarios a la hora de elegir una carrera. Ayer, los alumnos que asistieron a la Feria Educativa 2018, en Chimbas, dijeron que primero tienen en cuenta la situación económica antes de decidir qué estudiar. Es por eso que en la muestra averiguaron hasta el costo de los materiales de estudio. La Feria continúa hoy, de 9 a 16, en el parque del departamento, con la participación de universidades, institutos privados, escuelas de Capacitación Laboral y Fuerzas Armadas y de Seguridad.



Un grupo de alumnos de la Escuela Juan Pestalozzi copó el stand de la carrera de Arquitectura que se dicta en la UNSJ. Antes de averiguar si ofrecía una amplia salida laboral, preguntaron si había que gastar mucha plata en materiales de estudio. La respuesta de los expositores no fue clara, ya que sólo se limitaron a contestar que "se realizan muchas maquetas". De todos modos, fue suficiente para bajar las expectativas de los estudiantes. "Sabemos que Arquitectura es una carrera que se cursa gratis, pero si hay que gastar mucha plata en fotocopias, pasajes y materiales para maquetas, es difícil que la podamos hacer", dijo Eduardo Tapia, alumno de la escuela mencionada.



Otro grupo de chicos se concentró en el stand de las Fuerzas Armadas, no sólo atraído por la vestimenta de sus representantes, sino también tentados por las propuestas. Los estudiantes prestaron especial atención a los miembros de la Armada luego de que les contaron que durante la preparación para ingresar a la Fuerza percibían un sueldo mensual. "Esto está muy bueno porque si no aprobás el examen para ingresar, al menos no perdiste plata como cuando comenzás una carrera y por diferentes circunstancias la tenés que cambiar por otra. Ahora tenemos que pensar en todo antes de elegir, porque a los padres les cuestas pagarnos los estudios", dijo Mariana Cúneo.







>Beneficios

Las instituciones educativas que participan de la 3ra edición de la Feria Educativa, en Chimbas, sortearán becas, descuentos en cuotas y otros beneficios entre los estudiantes que participan de la muestra.

Algunos testimonios

YULIANA AGUILERA Alumna de la secundaria

"Es muy difícil decidir qué carrera seguir. Me gusta mucho maestra jardinera, pero no sé si hay que comprar muchas materiales para cursarla. Eso es lo que voy a averiguar ahora. Si resulta cara, veré qué otra opción puedo llegar a tener en cuenta".

TATIANA TRIGO Alumna de la secundaria

"Quiero ser médica terapista, pero es difícil. A lo mejor mis papás pueden pagarme la carrera de Medicina en la Universidad Católica, pero nada más. Para ser terapista primero hay que graduarse en medicina clínica y después hacer varios cursos más".

FERNANDA RIVEROS Alumna de la secundaria

"Siempre me gustó una carrera ligada a la salud. No voy a elegir Medicina porque es una carrera muy cara, pero voy a tratar de ingresar en Enfermería en la UNSJ. Sé que voy a tener que esforzarme para aprobar el ingreso, pero voy a intentarlo".

FEDERICO CANO Alumna de la secundaria

"Desde chiquito me gustó la idea de ser visitador médico. Y creo que voy a seguir esta carrera en un instituto privado. A veces la cuota en uno de estos institutos es casi igual a lo que gastás en pasaje y materiales en una carrera universitaria gratuita".