A fines de abril, varios especialistas de salud comentaron a este medio que estaban felices porque ya trabajaban en la redacción de protocolos para poder abrir nuevamente los consultorios, cosa que sucedió a principios de mayo. Ahora, estos especialistas vuelven a ser noticia, pues empezaron a cobrar un adicional a las consultas o prácticas que ofrecen. Dicen que es por los gastos extra que se les generaron por sus protocolos, por ejemplo por el uso y desecho de kits quirúrgicos. Kinesiólogos, oftalmólogos y odontólogos dijeron que ese pago extra muchas veces es costeado por los propios pacientes, pues muchas obras sociales no quieren hacerse cargo de ese adicional. Algunos de ellos cobran hasta $1.500.

"Se cobrará un adicional para solventar los materiales de protección del profesional", dice uno de los comunicados que comparten algunos odontólogos locales. En este sentido, desde el Círculo Odontológico de San Juan, Jorge Castro dijo que los profesionales de esta área están autorizados a cobrar ese extra y que está estipulado en $1.500. "No es un plus, lo que nosotros cobramos se llama protocolo de bioseguridad. Eso incluye no sólo el kit de cuidado, sino todo lo que implica ese protocolo como lo es la forma de dar el turno, las normas que se deben cumplir en sala de espera o consultorios y fundamentalmente el tiempo que hay que dedicarle a la atención de cada paciente. El protocolo indica que debe pasar una hora entre pacientes y ese tiempo se valora dentro del protocolo de bioseguridad", dijo el responsable de este círculo y comentó que hay obras sociales que están "acompañando" y que pagan ese gasto extra, hay otras que luego hacen reintegro a sus socios y otras que no adhirieron de ninguna manera. Es decir, en este último caso el pago extra debe ser costeado por el paciente, tenga o no obra social.

Otros que también están cobrando este adicional y que comentaron que sus pacientes se quejan pero lo pagan sin mayores problemas, porque supuestamente entienden que es por una cuestión de seguridad, son los oftalmólogos y kinesiólogos. Si bien este medio no pudo contactarse, porque no respondieron, con autoridades de la Sociedad Sanjuanina de Oftalmología, desde esta institución publicaron una circular en la que se dice que los protocolos "aumentaron los gastos" de los profesionales y que desde ahora deberán ser asumidos por obras sociales, empresas de medicina prepaga o pacientes. Sin embargo, algunos oftalmólogos de San Juan comentaron que hay una sola obra social que hasta el momento se está haciendo cargo de este adicional y que en el resto de los casos el gasto es asumido por el paciente. "Nosotros cobramos $500 de adicional, pero los pacientes que vienen de forma particular sólo deben pagar la consulta. Entendemos que muchas veces es molesto este cobro, pero a nosotros los gastos nos subieron notablemente. Por ejemplo, un barbijo que en diciembre nos costaba $1,20 ahora nos cuesta $80", dijo Ariel Vidal, administrativo de la clínica oftalmológica Veja Moreno. Por otra parte, algunos kinesiólogos (desde el Colegio Fisiokinésico de San Juan no ofrecieron información) dijeron que ellos también fueron autorizados para cobrar un adicional debido a los gastos extra que tienen en este momento. Luis Martínez, uno de los especialistas que habló con este medio, comentó que el cobro de este gasto extra es porque los insumos que necesitan para atender a los pacientes, la cantidad de veces que deben higienizar los consultorios, camillas y hasta las salas de espera hacen que sus gastos aumenten mucho y que hasta se vuelva contraproducente atenderlos. "Por ejemplo, la Obra Social Provincia paga por cada paciente $68 más $135 por el coseguro, mientras que el kit completo que nosotros compramos en el colegio nos cuesta $1.700", dijo, mientras que algunos colegas suyos comentaron que hay gente que reprocha este costo pues hay algunos que pagan mucho dinero en empresas de medicina prepaga y además deben abonar entre $200 y $400 más, por cada sesión a la que asisten.



Cobertura de la OSP

Desde la Obra Social Provincia dijeron que ellos acordaron pagar la diferencia que cobran los odontólogos. Sin embargo, agregaron que "tanto con oftalmólogos como con kinesiólogos estamos en conversaciones" para ver si cubrirán o no esos gastos.