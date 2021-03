Un grupo de científicos sanjuaninos, integrantes del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Cuyo, participaron de un estudio internacional en la lucha contra el Alzheimer.

El descubrimiento de un nuevo compuesto que aplicado en forma de "gotas" podría revertir la pérdida de memoria que genera el Alzheimer, fue publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Amercian Chemical Society (ACS).

"Es una solución nasal formada por nano partículas que llevan encapsuladas un fármaco que una vez que llega al sistema nervioso central favorecería a la no acumulación de placas amiloides características de la pérdida de memoria de la enfermedad. Esto ha sido solo probado en animales con resultados muy favorables y lo que se está haciendo ahora es buscar consenso internacional para armar ensayos clínicos en humanos", comentó Martín Bruno, Director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Cuyo. Y agregó: "Es un empujón muy importante que el estudio en el cual hemos participado haya sido publicado en una revista de alto impacto, porque es una de las mejores revistas en materia de aplicación de la medicina en materia de nanotecnología".

Los profesionales sanjuaninos trabajaron en conjunto con científicos de España, Estados Unidos y Canadá.

Una de las características más importantes del descubrimiento, es que este nuevo compuesto no genera aumento de lípidos en sangre, lo que eventualmente a futuro podría ocasionar aumento del colesterol o incluso derivar en infartos. "La comunidad internacional destacó nuestro estudio por la facilidad del método de aplicación, son gotas que se aplican de forma intranasal. Y también porque no genera efectos secundarios en la salud, porque si se aplica un compuesto que beneficie la salud cognitiva pero te genere riesgo de infarto, no sirve", indicó una de los profesionales que intervino en el proyecto.

Luego de la publicación del estudio en la prestigiosa revista de ciencias, el grupo multidisciplinario internacional que llevó adelante el avance científico espera conseguir fondos para ampliar las fronteras y comenzar una segunda fase de estudios que implicaría probar el compuesto en humanos. "Martín Bruno (Argentina) y Eduardo Fernández Mejía (España) son dos profesionales impecables que apostaron siempre por este proyecto y que ahora comenzaron a buscar fondos para continuar los estudios", indicó una bioquímica sanjuanina que participó del estudio.

Los alentadores resultados obtenidos contra la pérdida de memoria que genera el Alzheimer fue probado en animales y esperan conseguir fondos para probarlo en humanos.

Bruno comentó que el compuesto que se utilizó para el estudio es de "producción propia", es decir que no puede conseguirse en ningún lugar del mundo y para una segunda fase se necesitarían recursos para producirlo a mayor escala. "Es un gran reconocimiento para todo el equipo, aquí hay profesionales de Canadá que aportaron los ratones modificados genéticamente, profesionales de la Universidad de Compostela con los que realizamos las pruebas y otros de aquí de San Juan. Somos parte de grupo que trabaja arduamente desde hace mucho tiempo", contó el científico. Y finalizó: "Quiero destacar que este estudio se centra en la afección cognitiva que genera el Alzheimer en el cuerpo humano, pero esta enfermedad genera otras afecciones también. Lo que hemos hecho es obtener buenos resultados en animales, pero todavía no se prueba en humanos. Es el pequeño primer paso en un futuro tratamiento contra una de las peores consecuencias que tiene esta enfermedad".