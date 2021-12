UNA MITAD. De izquierda a derecha, Leo Torres, Tobías Martínez, Marcos Servant, Patricia Alvarado, Alejandro Giuliano, Santiago Pérez, Francisco Bielsa, Pía Sarmiento, Jorge "Bebe" Castro, Romina Pereyra, Mario Noroña, Ignacio Ontiveros, padre Orlando Sánchez, Rosa Mulet, Marita Sosa, Fernando Olivieri, Graciela Faedo, Ludmila Díaz, Camila Usaír, Emilia Merino, Adriana Martignoni, Esteban De la Torre, Roberto Correa, Ricardo Palacios, Mónica Ruiz, Oscar Alcober, Tito Oliva y Tadeo Berenguer.



Políticos, deportistas, artistas y personas desconocidas para la opinión pública demostraron su espíritu de resiliencia en un año marcado por una pandemia y muchas limitaciones, pero en el que se destacaron por su resistencia, su capacidad para rehacerse y su voluntad para continuar. Por estas cualidades fueron protagonistas de las páginas de DIARIO DE CUYO durante el 2021 que hoy vuelve a mostrarlos porque le hicieron frente a la adversidad y merecen un reconocimiento. A modo de despedida del 2021, 51 personas respondieron a la convocatoria de este medio para formar parte de la tradicional foto de los Personajes del Año. En esta ocasión el escenario fue el Estadio San Juan del Bicentenario, también protagonista de un hecho histórico y sin precedentes como fue el partido entre la Selección Argentina y la de Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.



A continuación, uno a uno los personajes destacados:





Oscar Alcober: este reconocido referente de la paleontología fue homenajeado por su colega y amigo Ricardo Martínez, quien terminó este año los estudios sobre un hallazgo que realizó en Ischigualasto hace dos décadas: Taytalura alcoberi, el antecesor de todos los lagartos del planeta.



Ludmila Díaz y Camila Usair: integrantes del grupo Pibas Under, un movimiento que busca que la mujeres ganen terreno en la cultura urbana que es muy popular entre los varones. Las jóvenes formaron el grupo y hay algunas de ellas que hacen hip hop, skate y rap en San Juan.



Emilia Merino y Cecilia Montaño: son las encargadas de dos de los tres refugios para perros que hay en San Juan. Este año los canes fueron protagonistas de muchas notas sobre ataques y la implementación de la Ley Lara y ellas contaron cómo mantienen, a pulmón, los refugios.



Bumblebee: se trata de un Transformer en tamaño real que enloquece a los niños en San Juan. Este Autobot es parte de una empresa de recreación de eventos infantiles local y según sus dueños, es uno de los más demandados.



Santiago Pérez: el niño fue diagnosticado con meningitis por meningococo en noviembre pasado. Su caso revolucionó parte de Capital y Chimbas. Hacía dos años que no había pacientes con esta enfermedad. Sin embrago, y a pesar de la gravedad del caso, Santiago logró recuperarse, sin secuelas.



Matías Espejo: es el subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia y fue uno de los referentes que tuvo la pandemia de coronavirus en San Juan. Tuvo a cargo los operativos que Salud realizó en distintos departamentos para prevenir los contagios. Fue además el primer vacunado contra el covid.



Marita Sosa: es la Jefa de Inmunizaciones, del Ministerio de Salud Pública. Tuvo a cargo el plan de vacunación contra el covid-19. Este plan dio resultados positivos en San Juan y logró mermar la cantidad de contagios y de muertes, durante la peor ola de covid que vivió la provincia durante este año.



Patricia Alvarado: licenciada y doctora en Geofísica, y primera mujer en asumir la dirección del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Se especializó en diferentes temas referidos a los sismos en Rusia, Chile y Estados Unidos. Asumió con la expectativa de poder modernizar el servicio que presta el instituto.



Alejandro Giuliano: tiene 69 años y pasó más de la mitad de su vida trabajando en el Inpres. Los primeros 20 años fue un empleado más, pero los siguientes 24 estuvo a cargo de su dirección. Se retiró este año con la satisfacción de haber educado a la población en cuanto a prevención y conciencia sísmica.



Fernando Olivieri: sanjuanino que estuvo al frente de la Banda de Música del RIM 22 hasta hace unos días y que, junto a los soldados músicos, realizó diferentes actividades para recaudar fondos y poder concretar el sueño de que la banda tenga su propia sala de ensayo. El 6 de diciembre pasado la inauguraron.



Marcos Servant: tiene 37 años y, además de verdulero, es campeón de fisicoculturismo. En 2016 comenzó a entrenar para dedicarse profesionalmente a esta disciplina. Dos años más tarde ganó su primera competencia, tras cambiar radicalmente su conducta de vida, pero sin descuidar su trabajo en la verdulería.



Leo Torres: se crió en medio de la pobreza en Las Lagunas, Sarmiento, y se convirtió en un ejemplo de superación personal y solidaridad. Se graduó de estilista y ahora abre academias de peluquería en distintas comunas para enseñar gratis este oficio a los jóvenes con el objetivo de ayudarlos a transformar su futuro.



Orlando Sánchez: primer sacerdote jachallero en conducir la Iglesia San José, en Jáchal, y en participar desde el minuto 0 en la obra de recuperación de este santuario que estaba en peligro de derrumbe. También se encargó de que los fieles no se alejaran de la Iglesia durante los 10 años que el templo permaneció cerrado.



Mario Noroña: es el director de Cáritas San Juan, institución que asistió a los afectados por las crisis generada por la pandemia. En este contexto, la institución triplicó la asistencia a los merenderos para poder contener la demanda y dictó más talleres de capacitación laboral gratis para quienes se quedaron sin trabajo.



Ivana Carboni y Érica Dingevan: maestra jardinera y diseñadora gráfica, respectivamente, que unieron su creatividad y diseñaron juegos de mesa evangelizadores para compartir en familia y para que los niños aprendan de manera divertida sobre el catolicismo. Ambas pertenecen al movimiento Emaus y ayudan con distintas actividades en la Catedral.



Andrés Riveros: uno de los sacerdotes de la Iglesia Catedral que concretó el proyecto de construir un cinerario en el templo para que los fieles puedan dejar las cenizas de sus seres queridos. Durante este año también se destacó en su labor evangelizadora a través de las redes sociales para poder llegar a más feligreses.



Adriana Martignoni: es la vicepresidente 3ra de la Unión Industrial de San Juan y se convirtió en la primera mujer en integrar el directorio de esta entidad. Consiguió varios logros, uno de ellos fue fundar el Departamento Mujer para incentivar la incorporación de las mujeres a la actividad industrial.



Sergio Uñac: en pandemia, el Gobernador logró que la provincia tuviera indicadores sociales y económicos por arriba de la media nacional. Mantuvo la obra pública, lanzó planes para el sector privado y contuvo a sectores vulnerables. Plebiscitó su gestión en las legislativas y sus candidatos ganaron.



Roberto Gattoni: en la Legislatura, el vicegobernador mantuvo la armonía política en el oficialismo y la oposición en un año electoral, y se aprobaron las leyes que impulsó el Ejecutivo. Mano derecha de Uñac, fue vocero de muchas medidas que se tomaron por la pandemia. Finalizó el Anexo de la Legislatura.



Daniel Olivares Yapur: bajo su presidencia en la Corte de Justicia, hizo uso de la facultad de iniciativa legislativa y se impulsaron proyectos de normas clave para el Poder Judicial, entre las que se destacan la Ley Orgánica de Tribunales, un nuevo Código de Familia y cambios en el Código Procesal Civil y Laboral.



Eduardo Quattropani: con la implementación del sistema acusatorio, el fiscal general de la Corte viene comandando las tareas de investigación de las Unidades Fiscales Cavig, Anivi, Delitos Especiales y Flagrancia, además de fijar los lineamientos de la política de persecución criminal.

Tadeo Berenguer: tras el fallecimiento de Mónica Coca, el ingeniero tomó la posta y encabezó la lista que compitió por el Rectorado de la UNSJ. Logró una victoria en primera vuelta y ratificó su triunfo en el balotaje, por lo que se convirtió en el nuevo mandamás de la casa de altos estudios.



Marisa López: la ministra de Hacienda mantuvo nuevamente equilibradas las cuentas de la provincia, lo que le permitió dar uno de los mejores aumentos a los estatales en el país, además de inyectar fondos a obra pública. Fue la primera mujer elegida como presidenta de la Comisión Federal de Impuestos.



Alejandra Venerando: timoneó el Ministerio de Salud y las distintas medidas en el segundo año de pandemia, en el que recrudeció la cantidad de contagios de coronavirus. Además, desplegó la campaña de vacunación y logró poner en marcha el programa "Mis Segundos Mil Días".



Esteban de la Torre: el titular del Tercer Juzgado de Familia emitió una sentencia inédita en la provincia: avaló judicialmente que una pareja pudiera tener un bebé a través del vientre de la hermana de la mujer, en un procedimiento que se denomina gestación por sustitución.



Luis Rueda: el joven dirigente llegó a la presidencia del Partido Bloquista tras una dura disputa política con la diputada nacional Graciela Caselles, su antecesora. Su lugar en la fuerza política le valió ser candidato a legislador nacional en tercer término en la lista del Frente de Todos.



Francisco Maldonado: el fiscal Federal llevó adelante la investigación por el secuestro de un camión con 800 kilos de droga, encabezó el planteo para que la desaparición forzada de Raúl Tellechea fuese a juicio y lideró la acusación contra el exrector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien fue condenado.



Leopoldo Rago Gallo: el juez Federal investigó y procesó por trata laboral al captor y dos explotadores de al menos 11 trabajadores salteños. A su vez, incriminó a los implicados en el secuestro de un camión con 800 kilos de droga. También frenó el pago del impuesto a la riqueza en al menos dos casos.



Gustavo Daroni: el enólogo de la bodega sanjuanina Callia fue uno de los ganadores del Gran Oro, por su vino "Contra Cara Malbec 2020", en la Cata de Vinos 2021. El certamen que se hace en San Juan premia a las mejores etiquetas del país y el Gran Oro se otorga al que vino que recibió el puntaje más alto.



Ricardo Roman: es el enólogo de la bodega San Juan de la Frontera SA y obtuvo el máximo galardón en la Cata de Vinos 2021 -el Gran Oro- ya que su vino Las Invernadas Malbec 2021 fue uno de los mejores puntuados por un jurado de enólogos y enófilos en una cata a ciegas.



Hugo Goransky: después de dos mandatos, durante los que estuvo casi 5 años, pasó de ser el presidente de la Unión Industrial de San Juan a ocupar un cargo en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina, máxima entidad del sector fabril, como integrante del Comité Ejecutivo de la entidad.



Ricardo Palacios: forma parte de una camada de jóvenes que llegó a la Unión Industrial de San Juan, donde lideró el Departamento Joven de la entidad. Es desde septiembre pasado el nuevo titular de la organización, en reemplazo de Hugo Goransky.



Roberto Correa: es el presidente de la Sociedad del Estado Cannabis Medicinal (Canme), una empresa estatal que tiene un predio en Campogrande del Acequión, en Sarmiento. Allí, en asociación con empresas privadas, está en marcha el cultivo de las primeras semillas para producir cannabis para uso medicinal.



Mónica Ruiz: la licenciada en Biología egresada de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNSJ asumió en marzo pasado la dirección de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la primera mujer en llegar a ese cargo.



Romina Pereyra: actriz a punto de recibirse de profesora de teatro e intérprete de lengua de señas hace una década, es la única sanjuanina elegida por el Teatro Nacional Cervantes para ser parte del "1er Laboratorio de Actuación. Lengua de señas en escena", que prepara profesionales del país para encarar producciones para personas sordas.



Rolando García Gómez: el director del Auditorio Juan Victoria fue el propulsor del 1er Festival San Juan Celebra la Cuyanía, que se desarrolló durante cuatro días de noviembre, en distintos espacios del complejo. Un acierto celebrado por los músicos, cantantes y bailarines de la región, que también tuvo el visto bueno de la concurrencia.



Graciela Faedo: en representación del colectivo de artistas plásticos 18 mundos, del que es integrante y fundadora. El grupo tuvo una agenda cargada de presentaciones, colectivas e individuales. Y concretó la primera galería y feria de pinturas al aire libre (dos fechas), en la Estación San Martín, con muy buena repercusión.



Músicos en gala federal: seis instrumentistas locales actuaron en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, durante la celebración nacional por los 70 años la TV Pública. Ellos son Indira González, Rossanna Migani, Daniel Sánchez, Marcelo González, Miguel Sánchez y Atahualpa Vegas (Orquesta Sinfónica de la UNSJ) y Carolina Pedraza (Camerata San Juan).



Luis Ávila: el escritor es best seller en las plataformas digitales. Este año superó la barrera de las 50 millones de lecturas de sus libros en la plataforma Booknet. Editó en papel su libro "Hijos de la mafia" y además este fue uno de sus dos títulos traducidos al inglés (con "Mafia's son") alcanzando las 55 mil lecturas pagas.



Tito Oliva: el pianista y compositor estrenó una ópera de cámara compuesta por él, "Borrarás las sombras" una producción independiente que tuvo cuatro funciones en Sala Auditorium. Es la primera pieza de este tipo de autoría de un sanjuanino; cuyo vestuario y escenografía estuvo a cargo de un equipo local.



Ignacio "Nacho" Ontiveros: el concertista de guitarra, de proyección internacional, con 15 años encabezó por primera vez el espectáculo correspondiente al 27º Festival Guitarras del Mundo, en el Auditorio Juan Victoria (en noviembre). También, obtuvo una beca de Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana de Estados Unidos.



Los Videla: tras ganar los espectáculos callejeros de Cosquín en 2020, serán los únicos músicos sanjuaninos en la grilla oficial de Cosquín 2022. Entre otros logros que tuvieron en el año, la dupla de Noemí y Claudio, fueron los primeros folkloristas sanjuaninos en actuar en La Trastienda de Buenos Aires.



Tobías Martínez: el joven piloto sanjuanino redondeó una excelente temporada en el TC Pista Mouras, una de las categorías "escuela" del Turismo Carretera, siendo subcampeón en una definición apasionante en el autódromo de El Villicum, en Albardón.



Jorge Chica: secretario de Deportes y gestor de importantes eventos deportivos como fue el partido entre la Selección Argentina y la de Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y la presentación de la Vuelta Internacional a San Juan en la cancha de Boca Juniors, en Buenos Aires.



Jorge "Bebe" Castro: el ex arquero de Los Turcos guió a su equipo desde la dirección técnica a la conquista del Campeonato Argentino de Clubes de hockey sobre patines disputado en Mendoza. Además integra el cuerpo técnico de la Selección Argentina Femenina de mayores.



Francisco Bielsa: el "Flaco" resultó fiel a su dinastía en el club turco (Olimpia) de hockey sobre patines y fue una de las principales figuras en el Campeonato Argentino de Clubes que se jugó en Mendoza y que Olimpia logró conquistar el título.



Pía Sarmiento: la capitana y emblema del equipo de Valenciano demostró su categoría cuando su equipo se consagró campeón en el Argentino de Clubes de hockey sobre patines en Mendoza. Y también brilló en la final del torneo local con el equipo de la Barraca.



Rosa Mulet: la juvenil deportista fue la figura de la delegación sanjuanina que participó en los Juegos Binacionales de San Luis. Obtuvo nada menos que cuatro medallas doradas y una de bronce en una posta. Sin dudas, una nadadora con un inmenso futuro.



Ausente con aviso

Ricardo Martínez, paleontólogo y uno de los personajes destacados de este año, no pudo asistir a la producción de fotos organizada por DIARIO DE CUYO. Avisó que el vuelo que lo traía de regreso a San Juan llegaba a la tarde y se lamentó por no poder participar de esta propuesta.