El dengue afecta a San Juan con más fuerza que nunca. Los casos confirmados y autóctonos suben semana a semana y el alerta en Salud Pública comenzó a aumentar. A tal punto, que con ayuda de los municipios comenzaron a recorrer casa por casa para hacer el descacharreo y para enseñar cómo prevenir esta enfermedad. En este contexto, salieron a la luz tres hitos que marcaron la historia de la enfermedad en la provincia. Uno fue en 2009, cuando un brote de dengue afectó al país, pero San Juan sólo un caso importado conocido, ya que el mosquito no vivía en la provincia. El segundo momento clave de esta enfermedad fue en 2014, cuando Salud detectó la presencia del mosquito en San Juan, pero en ese momento no estaba infectado. Y el tercer hito es la actualidad: por primera vez hay personas contagiadas dentro de la provincia (autóctonos), con 62 casos de ese tipo, y el Aedes aegypti está en casi todos los departamentos de San Juan.



En 2009 una epidemia de dengue afectó a gran parte del país, sin embargo San Juan salió prácticamente inmune. Esto, gracias a que el mosquito Aedes aegypti no estaba en la provincia y esto hizo que el único caso que trascendió fuera importado. Además hubo mucho trabajo de prevención. Los primeros días de abril de 2009 marcaron un antes y un después en relación a esta enfermedad en la provincia y el país, donde hubo más de 26.000 casos.



Los titulares de DIARIO DE CUYO de ese momento indicaban que aunque no se había comprobado no descartaban la presencia del Aedes aegypti en la provincia. En ese momento, las ovitrampas, unos recipientes que son colocados estratégicamente para que los mosquitos pongan sus huevos, fueron una de las herramientas más utilizadas para detectar la presencia de esta especie. Eso no fue todo, el trabajo fue tan grande que personal del Programa de Control de Vectores salió a "cazar" mosquitos en colectivos y en otros lugares para saber si los que circulaban eran o no los que contagian el dengue. Finalmente informaron que no encontraron esos insectos en San Juan.



A pesar de la ausencia del Aedes aegypti, y de manera preventiva, hubo controles en los vehículos que ingresaban a San Juan y hasta los 19 municipios hicieron desinfecciones y descacharreo. Aunque en abril el dengue era el tema del que más se hablaba en el país, a principio de mayo quedó en segundo plano. El mundo comenzó a conocer la Gripe A (H1N1), que en ese momento se creía que la contagiaba el cerdo y recibió el nombre provisorio de Gripe Porcina. Sin embargo, en San Juan, el miedo de los vecinos no mermaba. La gente fotografiaba mosquitos que encontraba en sus casas y hasta los atrapaba para que Salud Pública los analizara. Y hasta pedían a través de las páginas de este medio que hicieran más fumigaciones. El primer caso importado de dengue en San Juan, que fue el que se informó públicamente, ocurrió el 6 de mayo y hasta septiembre de ese mismo año se tomaron distintas medidas preventivas. Por ejemplo, en ese momento, pidieron que la gente no usara los floreros de los cementerios con agua, sino que les colocaran arena.



La llegada del Aedes aegypti a San Juan marcó el segundo hito de la enfermedad. De hecho, es lo que abrió las puertas para que el dengue hoy cause preocupación, por la cantidad de casos. Según las autoridades de Salud, si bien no informaron cómo es que este mosquito empezó a vivir en la provincia, habita en Valle Fértil desde 2014, y desde 2017 en el Gran San Juan y Caucete. Es por esto que cuando el brote de la enfermedad comenzó durante este año, dijeron que estas 3 zonas eran las más complicadas, porque había más posibilidades de contagio.



La actualidad forma parte del tercer hito, y a la vez del momento más difícil que vive San Juan en relación a esta enfermedad. Es por esto que al igual que en 2009, pero con miedo porque el mosquito está en la provincia y como si fuera poco está infectado, Salud repite algunas estrategias para evitar la proliferación del Aedes aegypti.



Tal como sucedió hace 10 años, pero con el dengue atacando con mucha velocidad, desde Control de Vectores comentaron hace unos días que volvieron a colocar las ovitrampas. Es decir, salieron otra vez a cazar mosquitos a los departamentos donde no se confirmó la presencia de esta especie. Algunos de ellos son: 25 de Mayo, Ullum y Jáchal. También retomaron el trabajo de vigilancia casa por casa, para saber dónde hay posibles criaderos y para pedirle a la población que se deshaga de los recipientes que tienen agua, y hasta en los cementerios repitieron la estrategia de entregar arena para que la gente la coloque en los floreros y la moje para mantener las flores.

2009

Personal de Control de Vectores salió a cazar mosquitos para saber si el Aedes aegypti estaba o no en San Juan. Durante ese año no encontraron ni mosquitos adultos ni larvas de esta especie

2020

La prevención es el método más efectivo para que la enfermedad no avance. En los cementerios pidieron que la gente coloque arena en los floreros, para que no se formen criaderos del Aedes aegypti.

San Martín sacó 10 camionadas de chatarra

Hace unos días, la Municipalidad de San Martín lanzó una campaña para combatir el dengue. Por un lado comenzó un operativo que recorrerá todos los barrios del departamento, para recolectar la chatarra y residuos no orgánicos que dejan los vecinos en las puertas de sus casas. Esto para evitar la posible aparición de criaderos de mosquitos. Sobre esto, el intendente de San Martín, Cristian Andino comentó que durante el recorrido que hicieron en la Zona centro y Dos Acequias sacaron más de 10 camionadas de chatarra.