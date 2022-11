'Con la crisis económica me sería imposible pagar para que castren a mi pichicha. Por eso le pongo un 10 a estos eventos en los que se prioriza la salud de las mascotas, y el bolsillo de los vecinos', dijo Marisa Torres, vecina de Capital, que asistió a la Feria de Adopción Responsable de Mascotas que se realizó ayer en la Plaza Hipólito Yrigoyen, para hacer esterilizar gratis a su caniche. Esta feria, organizada en esta ocasión por la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Capital, se seguirá realizando en plazas de todos los departamentos (en manos de cada municipio y Ambiente) con el servicio de castración, vacunación y chipeo gratis, ofrecimiento de mascotas en adopción y venta de accesorios para perros y gatos.

Zulma Gil también le puso un 10 a la feria porque finalmente pudo esterilizar a Nina, una perra callejera que vive en su barrio. Aunque no fue la única mascota sin dueño que hizo castrar. 'Ya hice castrar a 5 gatos y a otra perra, todos callejeros, pero no siempre tengo tiempo para hacerlo. Por eso me parece espectacular que hagan estas ferias en las plazas', dijo la mujer.

Por su parte, Emilia Merino, del Refugio Sala de Emergencia SJ, sostuvo que estas ferias itinerantes se merecen una 'calificación perfecta' porque ayudan a generar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y sirven de vidriera para darlas en adopción. 'Tenemos 64 mascotas en el refugio y cuesta que las adopten, por eso es importante contar con estas ferias donde la gente puede verlas y llevarse alguna', dijo.

Para Aielet Kalierof, esta feria también es una gran oportunidad de trabajo con su boutique de mascotas. Dijo que en este tipo de eventos es más fácil que la gente se tiente por comprarle alguna 'chuchería' a su perro o gato. 'La verdad que estas ferias merecen un 10, sobre todo por las oportunidades que brindan a todos. Deberían hacerse más seguido', sostuvo la joven.

Respondiendo a esta inquietud, Nicolás Espejo, a cargo del operativo que montó ayer la Secretaría de Ambiente, dijo que la Feria de Adopción Responsable de Mascotas se seguirá realizando en las plazas de los diferentes departamentos y con la prestación gratuita de todos los servicios. 'Lo bueno de estas ferias es que ofrecen un servicio integral y con más prestaciones como el chequeo rápido que les hacen los veterinarios a los animales para conocer su estado de salud. Lo importante es que se van a seguir realizando en las plazas de los diferentes departamentos con la organización coordinada entre la Secretaría de Ambiente y de los municipios, que pondrán a disposición sus equipos de zoonosis', dijo el funcionario.

ALGUNOS PROTAGONISTAS

Luciana Torres - Vecina de Capital

‘Aproveché que hoy tenía un par de horas disponibles y traje a Bella, mi caniche, a castrar. Es la única mascota que tengo y me preocupo por cuidarla bien y darle mucho cariño. Ojalá que este tipo de feria se repita’, dijo.

Belén Carrizo - Vecina de Capital

‘Es la primera vez que traigo una mascota para que la esterilicen gratis. Al principio estuve nerviosa, pero me tranquilicé cuando vi cómo la trataron. Estaba esperando la oportunidad para hacerla operar gratis’, comentó.

Alejandra Soria - Vecina de Capital

‘Tengo 8 gatos y 8 perros que la gente fue y abandonó en mi barrio. Hoy traje una de las gatitas a esterilizar. Debería haber una ley provincial que castigue con cárcel a quienes abandonen a las mascotas’, sostuvo.