Sofía Cabral sabe que los controles médicos cada tres meses son fundamentales para no retroceder en su recuperación y que se agraven las secuelas que le dejó el ACV que sufrió en el año 2012. Pero, ya va a ser un año que no va al médico porque, por la pandemia, cerró el centro de salud de Villa Huarpe, en Pocito, donde se hacía atender desde que padece esa enfermedad. Desde entonces hasta se le dificulta conseguir los seis medicamentos que debe tomar todos los días de su vida y que retiraba gratis de este lugar. Otros vecinos también comenzaron a padecer el cierre de este centro y por eso decidieron juntar firmas para pedir a las autoridades su reapertura. Ya las presentaron con la esperanza de obtener una respuesta favorable.

Para Sofía, de 59 años, es un verdadero trastorno tomar dos colectivos para ir hasta el Hospital de Pocito, por los problemas de movilidad que le dejó el ACV. Y cómo en las pocas veces que se animó a ir no siempre consiguió la medicación necesaria, dejó de tomarla según la indicación médica. Como resultado le apareció una úlcera en el tobillo por la mala circulación de la sangre. "En el Hospital a veces conseguí solo tres de los seis remedios que toma a diario. Incluso me dieron muestras médicas porque les faltan remedios porque desde que cerraron los centros de salud la gente de Pocito no tiene más opción que ir al hospital que termina saturado. Durante la pandemia han muerto muchos vecinos de la villa y no por coronavirus sino por falta de atención médica. Necesitamos urgente que reabran en centro de salud. Y decidimos luchar para lograrlo", dijo la mujer.

Con colaboración de la comunidad religiosa de la Parroquia de Santa Rita, los vecinos de esta villa emprendieron la campaña de recolección de firmas para pedir la reapertura del centro. La tarea la encararon los jóvenes de la parroquia. Durante dos semanas visitaron casa por casa para pedir apoyo. "Con la ayuda de los chicos catequistas salimos a pedir firmas puerta a puerta tanto en la Villa Huarpe, como en los barrios Los Girasoles, Los Teros, Los Lagares, el Lote Hogar 33 y la Villa Nacusi de donde proviene la gente que se hace atender en este centro de salud. Logramos juntar mil firmas", dijo María Teresa Chávez, de la comisión de la parroquia mencionada.

La mujer dijo que luego redactaron una nota con el motivo de esta campaña y junto a las firmas las presentaron a las autoridades del Hospital de Pocito, quienes las recibieron y se comprometieron a conseguir una respuesta con los funcionarios correspondientes. María Teresa dijo que tienen que volver al hospital la semana que viene a ver qué novedades hay respecto a su pedido. Aunque, ya consiguieron algo a favor. Agregó que durante el jueves y viernes pasado, atendió un médico clínico en el centro sanitario de la villa, aunque fue en el marco de un operativo sanitario por única vez, lo que no resulta suficiente para solucionar los problemas que enfrente la comunidad, sobre todo los adultos mayores y los enfermos crónicos.

Nuevamente, María López, de 69 años, no tiene ganas de levantarse ni de comer. Desde que cerró el centro de salud dejó de contar con la atención psicológica y volvió a sufrir los síntomas de la depresión que la aqueja desde que se enteró que es diabética y que tiene una enfermedad coronaria. "No tengo plata para el colectivo ni quien me acompañe para ir al Hospital de Pocito. Fui una sola vez y no conseguí ni que me atendiera el cardiólogo ni que me dieran la medicación por falta de personal y de insumos según me dijeron. Me derivaron al Marcial Quiroga y me fue imposible ir. Yo no entiendo como son las cosas. Nos piden que cuidemos la salud y cierran los centros sanitarios dejándonos desamparados", dijo la vecina.

Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud Pública informó que ya hay centros de salud de varios departamentos que reabrieron sus puertas para atender a la gente. Y que algunos de Pocito reabrirán a partir de mañana, como es el caso del Centro de Salud de Villa Huarpe, que atenderá de lunes a sábados en turno mañana. Agregó que se prevé la reapertura de más centros a partir de la segunda quincena de marzo.