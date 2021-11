Algunas personas llegaron a votar con el barbijo en la mano, y recién se lo colocaron cuando ingresaron a la escuela. Sin embargo, no se vio persona sin tapaboca dentro de los establecimientos, incluso en los que las mesas estaban ubicadas en las galerías abiertas o en los patios. Es que si bien los sanjuaninos dijeron que estaban más relajados en relación a la prevención de los contagios de covid-19, demostraron no bajar la guardia en el contexto de la pandemia. De esta forma, y con una rapidez que sorprendió a los votantes, se llevaron a cabo ayer las elecciones Legislativas 2021.

Cuidados. En algunas escuelas hubo alcohol en gel en la entrada y las personas lo utilizaron para cuidarse.

En la puerta de las escuelas no se vieron las eternas filas que hubo para las elecciones de septiembre pasado. Sin embargo, en las pequeñas filas que se formaron en algunas escuelas la gente mantuvo la distancia. De hecho, no fue necesario que nadie se los pidiera. "Esta vez vinimos como más tranquilos en relación a los contagios. Siento que estamos más seguros y eso hace que vivamos la elección de otra manera", dijo Jorge Castro, que votó en la escuela 14 de Febrero, en Rawson.

Con los niños. A diferencia de las PASO, esta vez hubo más votantes que asistieron con sus hijos.

En el mismo sentido, Natalia Alanís, de Santa Lucía, contó que esta vez se animó a ir con sus hijos pequeños a votar porque sentía menos miedo a los contagios. "Igual les dije que no deben tocar nada y que no se pueden sacar el barbijo", dijo la mujer y contó que hasta llevó su lapicera para firmar y no utilizar la de la presidenta de mesa. Esta medida de prevención fue muy común durante las PASO, pero esta vez hubo muy poca gente que llegó con su lapicera.

Temperatura. Si bien no era obligatorio que se tomara la temperatura, hubo escuelas en las que sí se hizo.

Los cuidados por los contagios no fueron lo único que hizo que estas elecciones tuvieran un toque distintivo en relación a las PASO. "Me sorprendí cuando llegué y vi que todo iba muy rápido. No demoré ni 10 minutos en votar y las vez pasada -en septiembre- tardé casi una hora", dijo Griselda Núñez, que votó en Rawson, mientras que Marisa Navarro, que lo hizo en Rivadavia, comentó que ella fue bien temprano a emitir su voto, porque le parecía que iba a ir mucha gente, pero que fue una de las primeras en meter el sobre a la urna. De hecho, en muchas escuelas los fiscales y presidentes de mesa y hasta los efectivos del RIM 22 comentaron que el movimiento era más veloz que en otras elecciones y resaltaron que el desdoblamiento de escuelas y el hecho de liberar el ingreso a los edificios escolares fueron clave para que todo fuera fluido.