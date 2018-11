Como una reunión. Algunos vecinos se reunieron en la casa de la mamá de la nena golpeada para hacer el reclamo ante este medio. Los vecinos se mostraron enojados.

Los vecinos del barrio Guayaguas, en Caucete están cansados de vivir con miedo y encerrados. Es por esto, que juntaron 116 firmas de vecinos para pedir que una familia, que vive en el mismo barrio se vaya ya que sus integrantes son violentos hasta con los niños. La gente de la zona comentó que la mayoría de los vecinos tuvo algún problema con esta familia y que están cansados de vivir atemorizados. "Los chicos no pueden ni si quiera salir a jugar a la puerta porque los golpean", dijo uno de los vecinos, mientras que una mujer que vive cerca de la familia problemática comentó que a su hija de 11 años le dieron una paliza y le quebraron la nariz. "Tenemos miedo de que algún día maten a alguien. Se trata de gente mala", dijo otra de las vecinas. Este medio intentó hablar con algún integrante de la familia acusada de violenta, pero nadie atendió en la casa.



En las veredas del barrio Guayaguas casi no se ven niños jugando. Los vecinos dijeron que eso se debe a que muchos no autorizan a los menores a que se diviertan en las veredas por miedo. Comentaron que esto se debe a que muchas veces algunos integrantes de la familia señalada salen con ondas a apedrear las casas y no les importa si hay niños en la calle. "Todos los vecinos tuvimos problemas con ellos. Antes de que vinieran a vivir esto era tranquilo. Nosotros somos de una erradicación de villas, pero somos familias tranquilas", dijo una de las vecinas y comentó que la familia acusada de violenta denunció a varios vecinos falsamente. Según dijeron algunos vecinos fueron acusados de violadores por integrantes de este problemático clan. "Un señor del barrio hasta estuvo preso por culpa de ellos y después resultó ser una mentira", agregó otro vecino.

Muchos vecinos no quisieron dar su identidad. Dijeron que era por miedo a las represalias.

Algunos vecinos, apoyados por las autoridades de la unión vecinal, juntaron firmas para buscar una solución. Es que ellos ya hasta hicieron denuncias policiales y no consiguen que esta familia deje de agredirlos. La nota que los vecinos firmaron cuenta uno a uno los casos de las personas que fueron agredidas, amenazadas y hasta denunciados penalmente por uno de los integrantes de la familia acusada de violenta.



"Vivimos amenazados por la señora -la madre de la familia acusada de violenta-. Todos queremos vivir en paz y no bajo la amenaza de ellos, que nos las hacen constantemente", dice uno de los párrafos de la nota que 116 vecinos firmaron.





Protagonistas

ELENA RIVEROS Vecina

"Yo los denuncié varios días antes de que lastimaran a mi hija, porque me amenazaron y nadie hizo nada. Vivimos encerrados por miedo. Hasta cerré con telas el portón para que no vean que estoy en el patio porque nos apedrean".

JUANA GÓMEZ Vecina

"Tengo un hijo de 7 años y cuando veo que alguien de esta familia está cerca de mi casa lo encierro. Tengo miedo que le hagan algo. En esa casa vive mucha gente los más chicos tienen 14 o 15 años y son violentos como los adultos".

ROLANDO MOREYRA Vecino

"No queremos que esto pase a mayores. Algún día o ellos matan a alguien o algún vecino va a enloquecer y va a lastimarlos a ellos. Acompañamos a los chicos a cada lugar para que no anden solos. Viven tirando piedras con las hondas".