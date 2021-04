En diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj) de radio Sarmiento, el Secretario de Medicina Preventiva de la provincia, Matías Espejo, destacó que sería "una buena medida" restringir nuevamente la circulación por DNI, como ocurrió el año pasado en el marco de la pandemia del coronavirus.

"Lo ideal sería tener mucha menor circulación de la que existe actualmente. Entiendo que la opción de que la gente salga por terminación de DNI es muy buena porque no termina afectando a nadie en particular de manera significativa", comentó Espejo. Y agregó: "No es algo que le hayamos propuesto al Comité Covid, pero es una posibilidad, ya que toda esta situación epidemiológica es muy cambiante. Debemos estar atentos a lo que ocurra en las próximas 48 o72 horas para ver que nuevas medidas podemos proponer al comité en la medida que sean necesarias y posibles".

En relación a la preocupante situación por el faltante de vacunas a nivel nacional, en el marco de la escalada de contagios fruto de la segunda ola, Espejo indicó que la provincia de San Juan tiene dosis en stock para vacunar "entre una y dos semanas más", comentó el funcionario.

“Siento tranquilidad por la situación actual, pero esto no se traduce en relajación. Estamos ocupados en la pandemia, pero es una nueva etapa, nuestra provincia tiene una situación totalmente diferente a las grandes urbes como AMBA o la Ciudad de Buenos Aires. Pero a la vez, nuestro Gran San Juan tiene una situación diferente a otros departamentos más alejados", indicó Espejo.