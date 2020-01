Juntos. Ayer, durante toda la mañana, Analía y Máximo recibieron a los medios de comunicación locales. El bebé, que fue el primero del año 2020 en todo San Juan, disfrutó estar en los brazos de su mamá.

La vida de Analía Rojas (43) y sus tres hijas ya no será igual. Es que desde ayer la familia vallista se amplió con la llegada de Máximo Rojas, el bebé que se convirtió en el rey mimado de su casa, ya que hasta hace un día la familia estaba formada sólo por mujeres. El nacimiento del bebé no sólo revolucionó su casa, sino a la provincia. Es que el pequeño, que llegó a este mundo a las 3,27 de la madrugada, se convirtió en el primer bebé de 2020. Nació con 2,700 kg, por cesárea, en el Hospital Rawson, como sucede casi todos los primeros de enero (ver página 7).

A pesar del cansancio y del dolor de la cesárea, Analía no pudo disimular la alegría y la emoción de tener a su hijo en brazos. En ningún momento le sacó la mirada a su bebé y comentó que estaba feliz, porque su embarazo fue de alto riesgo, pero salió todo muy bien. "Desde noviembre que estoy viviendo en la Ciudad. No me dejaban ir al Valle porque tengo problemas de la presión", dijo la mujer que ya es mamá de tres mujeres de 16, 18 y 24 años y es soltera. "Además tengo una nieta de 1 año y medio", agregó y dijo sin dudar que la llegada de Máximo marcará un antes y un después en su familia, en la que sólo había mujeres.

"Nació antes de lo esperado y me parece que fue para ser el primero de este año".

Analía comentó que la internaron el 26 de diciembre y que desde ese momento estaba controlada por los médicos, porque tenía un problema en la placenta, además de la presión. Tenía fecha para mediados de enero y por eso se vio totalmente sorprendida cuando le dijeron que le iban a hacer la cesárea. "Me bajaron a otra habitación como a las 19 del martes, pero nunca dilaté. Entonces, como a las 2.30 me empezaron a preparar para la cesárea y un rato después de las 3 nació el bebé", dijo la mamá, que también se vio sorprendida cuando le contaron que su hijo era el primero de este año en San Juan.

Acompañada por su hermana y madrina de Máximo, Analía dijo que sus hijas no podían creer cuando les contó que el bebé había nacido. "Dos de ellas se fueron al Valle a pasar Año Nuevo porque no sabían que iba a nacer, y ahora tendrán que esperar hasta mañana -por hoy- para conocerlo, pues no tienen colectivos que las traiga", agregó y comentó que igual ya les mandó muchísimas fotos y habló por teléfono con ellas varias veces.

Mientras Máximo dormía y casi ni percibía el flash de la cámara de DIARIO DE CUYO, la flamante mamá contó que el bebé parecía muy tranquilo, que había dormido desde que nació y que tuvo que despertarlo varias veces para darle de mamar. "Él ni se entera de todo esto, pero nosotros estamos sorprendidos y muy felices. Rodeado de tantas mujeres va a ser el mañoso de la casa", concluyó la mamá.

>> OTROS AÑOS

Daniela Verón, de 9 de Julio, nació a las 0.01 del 1 de enero de 2015. Fue una de las primeras bebés del país, junto a dos nenes de otras provincias. La bebé pesó 2,735 gramos y nació en el Hospital Rawson.

Edgar Yamir nació a las 0.30 del 1 de enero de 2016, con un peso de 3,550 kilos. Su mamá fue trasladada en un patrullero hasta la Maternidad del Rawson.

Pía Montiveros nació a las 2.05 del 1 de enero de 2017, en el hospital de Caucete. La beba sorprendió a todos, porque nadie sabía el sexo y porque su mamá tenía programada la cesárea para el 2 de enero.

Mateo Cobos nació a las 0.10 del 1 de enero de 2018 en el Hospital Rawson, midió 51 centímetros y pesó 3,470 kg. Se adelantó 12 días a su probable fecha de nacimiento.

Dilan Selín Lucero nació por parto natural, a la 1,09, del 1 de enero de 2019, en el Rawson. Pesó 3,800 kilos y midió 51 centímetros. El nacimiento interrumpió el festejo de fin de año de su mamá.

FESTEJOS NEGATIVOS I

Pirotecnia: un niño perdió tres dedos

Un nene de 8 años que jugaba con pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo sufrió la amputación de tres dedos, por un petardo que le explotó en la mano. Sucedió en La Bebida, Rivadavia, y el menor fue trasladado de inmediato al hospital Marcial Quiroga, donde tuvieron que operarlo y perdió falanges de los dedos pulgar, índice y mayor de su mano derecha. En el mismo centro de salud asistieron además a otro niño herido por pirotecnia, pero fueron lesiones leves.

FESTEJOS NEGATIVOS II

Muchas multas por manejar alcoholizados

Según informaron desde la Policía de San Juan, desde la previa de los festejos del cambio de año hasta las primeras horas de ayer, en total 57 pruebas de alcoholemia a conductores dieron positivo. Fue en el marco de las 255 actas de infracción que fueron labradas durante los operativos de control de tránsito que realizó la Fuerza a modo de prevención de siniestros viales. Además de las multas, los uniformados radiaron 89 vehículos y retuvieron 78 licencias de conducir.