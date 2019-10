Reclamos. Vecinos de Médano de Oro se sumaron ayer al apagón programado a las 20,30 que se realizó en Calingasta y Valle Fértil, en reclamo por los montos que recibieron por el servicio eléctrico.

Al apagón programado para ayer a las 20,30 que tomaron como medida de protesta vecinos de Valle Fértil y de Calingasta debido a los montos que deben pagar con la última boleta del servicio eléctrico, se terminaron sumando usuarios de otro punto de la provincia. Habitantes de Médano de Oro, Rawson, decidieron también sumarse al reclamo por el mismo motivo: un abrupto incremento en el costo.



Por ejemplo, José Galdeano indicó que de una boleta a otra, pasó de pagar 5.200 pesos, a 10.700. "No sé cómo voy a hacer para poder pagarla. Si bien sé que tenemos un consumo mayor que en la ciudad, porque acá no tenemos servicios de gas ni de agua corriente, pero la boleta se duplicó", indicó el sodero de profesión.



Galdeano expresó que están organizándose con otros vecinos para elevar una exposición conjunta tanto a Energía San Juan y al Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE).



A esa instancia ya la pasó, de forma personal, Adriana González, luego de ver que en la boleta la cifra de pago era de 15.000 pesos. "Ya fui y no obtuve ninguna respuesta hasta ahora. Y hoy ya llegó la nueva boleta, ahora por 14.700 pesos. A principio de año pagaba 2.500 pesos y ya cuando llegaron las boletas 9.000 pesos se nos hizo imposible pagar. Vivimos en condiciones humildes, no tenemos ni un aire acondicionado, no entiendo por qué nos llegan estas boletas", se lamentaba.



Pablo Irazoque describió su situación: "Pagaba 6.000 pesos, una boleta llegó con 9.000 y la de ahora es de 18.000 pesos. Es cierto que para calefaccionarse hay que utilizar artefactos eléctricos y para tener agua, usar la bomba. Pero yo tengo un taller gráfico y uno metalúrgico en la ciudad y allá la boleta de luz es de 3.000 pesos. Por eso es que no entiendo".



En San Agustín, el 80 por ciento de la ciudad quedó a oscuras durante una hora desde las 20,30, en su segunda protesta. En la Villa cabecera de valle Fértil tomaron la misma medida hace dos semanas.



En Calingasta, también se notó la protesta en todas sus localidades, con un alcance del 90% de adhesión, e incluso comenzó más temprano, desde las 20.



En Médano de Oro, la adhesión fue del 70% y los vecinos continuarán evaluando la situación en próximas reuniones.



En el EPRE insisten que todos los casos deben hacer una presentación formal y se estudiará la situación. Aunque advierten que es poco probable que haya ocurrido una falla masiva de medidores al mismo tiempo. La razón de la causa que consideran como preponderante en el Ente es el incremento al precio mayorista de la energía y de su transporte en alta tensión, responsabilidad de la Nación. En un comunicado que acercó a varios intendentes, explica que mientras la inflación entre enero de 2016 y julio de 2019 fue de 231% y en el mismo periodo de tiempo aumentó el 234% el servicio de distribución, la Nación incrementó un 2.128% su parte, que representa el 80% del total de la boleta.

Barreal

30 mil pesos dijo que pagará el comerciante José Ibaceta.

Valle Fértil

12 mil pesos afirmó que deberá pagar Susana de Cepeda.

Médano de Oro

18 mil pesos dijo que deberá pagar Pablo Irazoque.