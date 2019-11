Tristeza. Micaela Montelione dijo que desde que recibió la descarga eléctrica en la Plaza 25, su hijo Román está triste y un poco deprimido, por lo que no tiene ganas de jugar.

Ya pasaron cuatro días, pero la angustia y la desesperación no terminan en casa de Román Icazati. Es el nene de 4 años que el viernes pasado recibió una fuerte descarga eléctrica en un poste de la Plaza 25 de Mayo. Desde entonces, tiene pesadillas y se despierta llorando en medio de la noche. Lo dijo Micaela Montelione, su mamá, quien le adelantó a DIARIO DE CUYO que hizo una denuncia penal contra Energía San Juan y la Municipalidad de la Capital. Dijo que teme que a su hijo le lleve mucho tiempo superar el trauma que le provocó esta "desgracia con suerte".

Micaela piensa que Román tiene un "Dios aparte" por haberse salvado de ese accidente que pudo ser fatal. Pero sostuvo que desde entonces su hijo no es el mismo. Dijo que perdió la alegría, tiene miedo, que se aísla y que ni siquiera puede dormir tranquilo. "Mi hijo tiene pesadillas y llora desde que le dio la corriente en la Plaza 25 de Mayo. No quiere que nadie le hable y está muy alterado. El otro día se me cayó la tapa de una olla y él se asustó mucho con el ruido que hizo y se tapó los oídos. Está así, muy traumado, y no quiero que a otro chico le pase lo mismo. Ya hice una denuncia penal contra Energía San Juan y la Municipalidad de la Capital para que se hagan responsables por lo sucedido", dijo la mamá del nene.

La joven mamá contó que el viernes pasado, cerca de la 13.30 y tras haber realizado un trámite en el Registro Civil, llevó a sus hijos, Germán y Pablo, a la Plaza 25 para que jugaran un ratito y mientras esperaban a la abuela materna que los llevaría de regreso a casa. Y fue cuando se dirigieron al auto cuando ocurrió lo inesperado. "Mi mamá estacionó sobre la calle Mendoza y cuando llegamos, Román se tomó del poste de la plaza que está al frente de la AFIP y recibió una descarga que lo tiró al suelo. Por unos instantes se quedó mudo, luego reaccionó y gritaba "me dio la corriente, me dio la corriente". Y empezó a llorar desesperado. Se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho porque le dolían tanto que no los quería mover", dijo Micaela.

Como en ese momento no había ningún policía en la plaza o cerca, la abuela del nene fue corriendo hasta la sede de la Policía Federal para dar aviso de ese poste electrificado y saber cómo proceder. Según contó Micaela, la derivaron a la Central de Policía porque no era competencia de la Federal. En la Central tampoco quisieron intervenir, acusó. "Nos dijeron que teníamos que volver a la plaza y llamar al 911. Lo hicimos. Ya eran las dos menos cuarto. Diez minutos más tarde apareció un policía que nos tomó los datos y llamó una ambulancia que no venía nunca. Mi mamá decidió no esperar más y llevarnos al Hospital Rawson porque Germán comenzó a descompensarse. Lo ingresaron a Urgencias donde le pusieron oxígeno y le hicieron un electro. Comprobaron que tenía 155 pulsaciones por minuto, cuando lo normal para su edad son 90. Estuvo internado hasta las 18.30 en observación. Fueron horas de mucha angustia y que no terminaron ahí", dijo la mamá.

Además de las secuelas psicológicas que hasta ahora le provocó este shock, Román también sufre de dolores físicos. Micaela contó que al niño aún le duele mucho la cabeza, los brazos y los dedos de la mano que aún tiene ampollados. "Voy a todos los trámites necesarios para que se haga Justicia y se determine responsabilidades. Esa misma tarde del viernes pasado, cuando Román recibió el alta del Hospital Rawson, fui hasta la Comisaría Tercera y realicé la denuncia penal contra Energía San Juan y la Municipalidad de la Capital", sostuvo la mujer.



> Peloteo entre Energía San Juan y la Municipalidad

Sin riesgo. El poste electrificado en la Plaza 25 de Mayo ya no es peligroso. Le retiraron la caja eléctrica y el cable pelado que estaba causando el desperfecto.

Tras salir a la luz el caso, se produjo un peloteo entre Energía San Juan y el municipio de Capital a la hora de asumir responsabilidades. Federico Noguera, secretario de Planeamiento de Capital, dijo que aún no hay nada certero sobre lo que pasó con ese poste que pertenece a Energía San Juan. Agregó que está a la espera de un informe de lo ocurrido y las causas, ya que, según su palabra, lo sucedido es responsabilidad de la empresa privada. "En un primer momento dijeron desde Energía San Juan que habían encontrado en este poste una caja con conductores eléctricos que lo estaban electrificando, pero eran cables transmisores de datos que normalmente no conducen electricidad y si lo hicieron es porque hubo alguna falla en algún lugar. Corroboramos que el poste ya no está electrificado tal cual informó Energía San Juan tras su intervención", dijo. Pero por su parte Sergio Gurgui, gerente de Recursos Humanos de Energía San Juan, desligó por completo la responsabilidad de la empresa en este caso. Dijo que este poste es del alumbrado público y que este servicio es competencia del municipio, quien debe encargarse de mantener sus instalaciones y dar explicaciones de su estado. "Todas las instalaciones de Energía San Juan en la plaza son subterráneas. Por obligación moral, acudimos al lugar del hecho y descubrimos que del alumbrado público colgaba un cable pelado que era el que electrificaba el poste. Sólo intervenimos para despejar el peligro y evitar que alguien se mate", sostuvo.