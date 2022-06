"Va a ser una alegría enorme reencontrarme con mi querida comunidad sanjuanina. Extraño mucho y apenas monseñor Lozano me dijo que me quedara unos días más acepté con gusto", dijo Alfonso Delgado desde Rosario, a poco de viajar a San Juan. Es que el arzobispo emérito llega para la misa de congregación de Larrazábal pero además para otro acontecimiento especial y personal. Es que el martes próximo cumplirá 80 años y en el Arzobispado le organizarán un ágape en la Catedral, a puertas abiertas y para compartir con amigos y feligreses. Delgado dirigió a la diócesis sanjuanina desde el 2000 hasta el 2017, cuando al cumplir 75 años presentó su renuncia al cargo (tal como lo establecen las normas canónicas) y en su lugar asumió Jorge Lozano.

"Una vez que el Papa aceptó mi renuncia me quedé unos meses más en San Juan y luego volví a mi Rosario natal. He seguido en contacto con los amigos sanjuaninos, siguiendo el trabajo pastoral a la distancia y si bien hice algunas visitas, desde la pandemia que no ya no regresé más. Por eso tengo una expectativa especial, mucha alegría por el reencuentro", confesó Delgado, quien ahora colabora en la diócesis de Rosario.

El martes próximo habrá un ágape fraterno a la canasta en la Catedral, desde las 21, y allí Delgado recordará los años que pasó en la provincia, prácticamente su segunda casa. Y es que acá, entre otras cosas, aprendió a querer la montaña (cruzó la cordillera a pie y oficiaba las misas en Sierras Azules), el viento Zonda y sus paseos en bicicleta visitando las parroquias.