El excombatiente de Malvinas sanjuanino Daniel Osvaldo Marzano murió inesperadamente en las últimas horas causando gran dolor entre quienes los conocieron y oyeron su emocionante historia en las Islas. El hombre de 58 años que cumplió los 19 años en la trinchera, donde pasó 72 días, falleció tras sufrir un paro cardíaco, según informaron desde su entorno.

El comerciante, dueño las panaderías Príncipe, había logrado su sueño de regresar a la Islas en 2020, junto al último grupo que vivió la experiencia organizada por el Gobierno de San Juan.

Durante la guerra, Marzano perteneció al BIM N°3 (Batallón Infantería de Marina) con asiento en La Plata. Su destino fue la Península de Campbell, que está justo frente al Puerto Argentino. Pasó 72 días en la trinchera, donde incluso pasó cumpleaños número 19.

Fue el 14 de junio de 1982, cuando junto al grupo que lo acompañó conoció la noticia de que se había terminado la guerra y tenía que abandonar la zona. Con los sonidos e imágenes de aquella experiencia, regresó a San Juan, donde se caso, tuvo cuatro hijos y emprendió su negocio.

En 2020 tomó coraje para regresar a Malvinas. “Primero no tenía ganas de viajar, y después sí me dieron. Me dieron ganas porque todos los compañeros me contaban la experiencia, que nos ayuda a cerrar el círculo y un montón de cosas, entonces a ver si eso nos termina de hacer bien”, contó antes de emprender aquel viaje.