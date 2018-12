Pedido. De pie, el Defensor del Pueblo, Rodolfo Clavel, solicita que se realice la charla en febrero para que acudan más vecinos. Ambiente analizará si hace lugar al pedido.

La construcción de la estación transformadora en un terreno ubicado por calle Coll entre Cabaña y Callejón Ullum, Rivadavia, continúa originando un cruce entre la empresa distribuidora y una agrupación de vecinos que se opone a que se emplace en ese lugar la obra, argumentando riesgos de salud, incendios y valor de las propiedades, entre otros.



Ayer por la tarde ocurrió el último capítulo, en la nueva reunión informativa que convocó Energía San Juan. El jueves de la semana pasada fue la primera convocatoria, a la que la agrupación criticó por haber llamado con menos de 24 horas de anticipación y solicitó que se realice otra, en la segunda quincena de febrero, momento que considera que tendrán oportunidad de asistir todos los vecinos.



Y ayer se sumó a ese reclamo el Defensor del Pueblo, Rodolfo Clavel, quien lo planteó frente a la mesa que integraban Norberto Patiño y Juan Vega, de Energía San Juan, Jorge Scellato y José Lusi Espinoza, de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, y Horacio Hidalgo, a cargo de la consultora ambiental MA que contrató Energía San Juan para exponer el tema.



Tras el planteo de Clavel, Scellato afirmó que no podía dar una respuesta definitiva en ese momento y ante una treintena de personas que acudieron a la cita consideró que en esa fecha, preguntó si querían escuchar la exposición.



En la primera fila de asientos se ubicaron representantes de la agrupación, que luego de ir marcar las diferencias principales en la primera parte de la exposición de Hidalgo, se retiraron haciendo notar que la reunión no cumplía con su fin informativo ya que no estaban representados ni el 1 por ciento de los vecinos que habitan en los barrios cercanos al predio.



Antes de retirarse, los vecinos mostraron otras cartas de apoyo para que la reunión se realizara a fines de febrero, entre las que figuran el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, Héctor Allende, de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan, y presidentes de diferentes instituciones vecinales, como el Aramburu, Profesionales en Ciencias Económicas, ATSA y Villa San Antonio, entre otros.



Entre las razones de salud por la que integrantes de la Agrupación se oponen a que se realice la obra en una zona tan urbanizada, apelan a un informe que realizó la Universidad de la Plata en agosto del año pasado, en el que afirman que independientemente de la normativa vigente, debe ser menor la exposición a campos electromagnéticos. En tanto que Patiño afirmó que además de respetar la normativa vigente local, que es más severa que la internacional, es la propia Organización Mundial de la Salud quien desestima riesgos en casos de embarazo, cáncer, cataratas y otros males, en estos casos.

Protagonistas

BELÉN ICAZATTI - Agrupación Vecinos

"Pedimos a Ambiente que adjunte el informe completo de la Universidad de la Plata, que se publicó en agosto. Ahí recomiendan que se legisle una ley sanitaria, y que no sea una resolución como ahora. También, que las medida máxima de exposición sea de 0,3 Tesla y no de 25, como sucede ahora".

JORGE SCELLATO - Sub. Desarrollo Sustentable

"Se analizará el pedido de realizar una nueva reunión en febrero. También dimos continuidad a la presentación actual porque había un número de vecinos que estaba realmente interesado en informarse. Lo que hacemos es acompañar la ejecución del proyecto, para que se cumplan todos los pasos".

NORBERTO PATIÑO - Energía San Juan

"Esta no es la estación transformadora que Energía San Juan necesita hacer, es la que los vecinos de Rivadavia necesitan. Las normas que deben respetarse es el derecho a exigir que tienen. Y estas normas estudian al campo electromagnético que podría repercutir en la salud".