Se acerca un verano que será muy particular, debido a la pandemia de coronavirus. En este contexto, las tradicionales colonias de verano privadas, que aún no tienen fecha de inicio porque no saben cuándo habilitarán esta actividad, están en el centro de la escena. Al respecto, desde los clubes, campings y algunos institutos de arte dijeron que empezaron a diagramar actividades recreativas y deportivas que incluyen hasta chaya para que los niños se diviertan. Incluso, algunas ayer agregaron a su grilla ya definida clases de natación, pues el 18 se habilitarán las piletas públicas y privadas. En cuanto a las habilitaciones de las colonias, Jorge Quiroga, a cargo de Saneamiento del Medio, dijo que la semana que viene comenzarán a trabajar con los protocolos presentados por Desarrollo Humano para las colonias estatales y algunos privados.

La pandemia obligó a muchos sanjuaninos a reinventarse y los que trabajan en las colonias no son una excepción. Es por esto que los privados comenzaron a buscar alternativas, pensando en seguir trabajando, luego de muchos meses que estuvieron parados. Dijeron que la idea es que sean colonias diferentes a las de años anteriores y por eso las bautizaron con otro nombre, pues están más vinculadas a los deportes para niños, actividad que ya está autorizada a realizarse con un estricto protocolo. Carlos Quintero, del club UVT, comentó que ellos ofrecerán el Campus de Iniciación Deportiva, que harán con las 6 disciplinas que ellos ofrecen de manera habitual. "La idea es que los chicos, cada 30 minutos, roten por las diferentes disciplinas para que puedan aprender de todo", dijo y comentó que la pileta formará parte de una estación, para enseñarles algunas técnicas de natación. Ellos además agregarán "plazas húmedas" que son duchas y lluvias que funcionan con sensores automáticos para que los chicos puedan refrescarse y chayar mientras hacen deporte. Algo similar es lo que está organizando el Club Richet Zapata. Desde esta institución comentaron que ellos comenzaron con "Deporte Recreativo de Verano" dos días a la semana, en las mañanas. La idea es que los niños, además de aprender alguno de los deportes que ofrecen, como hockey sobre césped, sobre patines, fútbol y gimnasia artística, puedan disfrutar de juegos con otros chicos, respetando los protocolos. Estas clases recreativas las hacen en turnos de 2 horas y ahora, con la habilitación de la pileta, agregarán clases de natación. Al igual que la gente de UVT y Richet Zapata, desde otras instituciones, como el Club Barrio Rivadavia, dijeron que están a la espera de más información, para saber chicos de qué edades pueden recibir en las clases de natación, deporte que actualmente sólo se autoriza a niños mayores de 12 años. Y si bien los clubes nombrados anteriormente ya tienen más definidas las actividades, otras instituciones también empezaron a organizar algunas alternativas, pero aún no saben a ciencia cierta qué harán, cómo, desde cuándo y a qué costo. Tal es el caso del club Ausonia, Banco Hispano, el camping Centro Comercial de Santa Lucía, el instituto Jelú y el Complejo El Palomar, que además espera la autorización de los protocolos internos que tiene la UNSJ.

Algunos puntos del protocolo de piletas

Desde el Ministerio de Salud dijeron que a partir del 18 podrán usar sus piletas a cielo abierto las instituciones que hayan cumplido con el trámite de habilitación. A la vez, dijeron que el protocolo habilitado dice que los balnearios funcionarán con un 40% de ocupación y que al ingreso a los clubes o campings se les deberá tomar la temperatura y los datos personales a los ingresantes.

Además, el protocolo prevé en las piletas acceso con ingreso y egreso diferenciados; acceso con turnos, para el ingreso se solicitará ducha previa y no se permite uso de otro elemento que no sea flotador de brazo.

En las instituciones además, habrá un sector de circulación común donde se deberá controlar que la gente mantenga el distanciamiento y use cubreboca; y otro sector será el de permanencia para el que se demarcará burbujas, distanciadas entre sí, y que podrán ser ocupadas por 8 personas como máximo.