-¿Cuál es el balance del camino recorrido hasta aquí del ASJ?

-Tenemos que considerar que realizar las reuniones del ASJ fue fruto de la responsabilidad y compromiso de cada sanjuanina y cada sanjuanino, en busca de desplegarnos económica y socialmente. Hace unos días hemos finalizado la etapa intersectorial, 10 mesas con representantes de todos los sectores, a los que se sumaron las propuestas ciudadanas, legisladores, intendentes y periodistas, que analizaron y ponderaron las más de 490 propuestas. Es un gran trabajo basado en el diálogo y el consenso, y desde allí sacaremos un conjunto de acciones que nos permitan retomar nuestros niveles de desarrollo y bienestar. Ahora estamos en la etapa final, nuestro Gabinete y todos nuestros equipos técnicos están abocados a perfilar las medidas con las que vamos a recuperarnos.



-¿Hacia dónde se orienta la provincia con este acuerdo como política de Estado?

-Hay dos cuestiones que nos orientan, una es recuperar el estatus sanitario positivo, la otra es recuperarnos económicamente. Son como nuestros dos grandes desafíos. La crisis económica ha afectado a todos pero hay sectores que no pueden esperar el lento ritmo de la recuperación económica, a esos sectores los estamos atendiendo, los estamos ayudando. Nos propusimos escuchar a todos y lo hicimos, convocamos a más de 70 sectores, todos los sindicatos, todos los partidos políticos, todas las cámaras empresariales, las universidades, los colectivos y las agrupaciones sociales. Porque esa era la meta, no dejar a nadie afuera. Y lo llevamos al límite, y aquel que no se sentía representado por ninguno de esos grupos pudo enviar su propuesta ciudadana a través de la página web de ASJ. Es increíble la energía social que ha generado esta convocatoria. Vamos, y cada vez más, hacia un gobierno que escucha, toma nota y acciona. Esto no significa que traslado la responsabilidad de la decisión. Las decisiones las toma el gobierno pero lo hacemos escuchando.



-¿Qué objetivos generales se van a considerar?

-Cuando pensamos la forma de trabajo de ASJ y las mesas sectoriales, se advirtió que las propuestas debían ser acciones solidarias, endógenas, a corto y mediano plazo; que nos permitan salir de la pandemia lo menos dañados posible y lo más rápido posible. Del trabajo de las mesas ya se vieron propuestas que pueden agruparse en cuatro ejes: Políticas Públicas y Gobierno, Propuestas Estructurales de base para el desarrollo; Fortalecimiento Social, y Crecimiento Económico. Y las acciones finales estarán bajo este paraguas. Este sería como el gran esquema.



-¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se encontraron en el proceso del ASJ?

-Creo que estamos en condiciones de decir que la mayor dificultad estuvo en la limitación de gente que podía participar de las mesas, por el protocolo sanitario. Ya en marcha con las reuniones sectoriales, muchos eran los que querían sumarse a las mesas, pero no podíamos seguir sumando gente.



-¿Cuáles son los sectores más duros con los que se han encontrado y con qué tipo de planteos?

-Algo que debemos destacar de las mesas y todas las reuniones realizadas ha sido el nivel de respeto que hubo entre todos los participantes. Sin dudas hubo momentos de tensión, sobre todo en las mesas intersectoriales donde estaban cara a cara los empresarios y los trabajadores, los bancos y las pymes, y hubo momentos de discusión pero no de pelea. Las posturas siempre se plantearon con firmeza pero con respeto. Y se vieron cruces de intereses, por ejemplo entre un representante del sector financiero y un gremio; también se escucharon acaloradas defensas de los sectores más vulnerables y de la colectividad LGBTQ, pero con planteos absolutamente comprensibles como cupo laboral o viviendas. Creo que sentar a diferentes sectores a pensar la provincia fue el gran acierto. Nos hemos obligado a pensar en forma complementaria o cooperativa, no en forma confrontativa.



-La mayoría de los sectores ha pedido una flexibilidad en los impuestos. ¿Va a haber una modificación en ese sentido y cuándo?

-Mire, en San Juan la actividad industrial está exenta de impuestos locales, por ejemplo, no somos una provincia con alta carga impositiva local, pero no obstante es verdad que en muchas mesas se escuchó el pedido de la revisión de los impuestos locales y es algo que no podemos dejar de mirar, pero debemos esperar a las definiciones del ASJ. Después de eso, será tarea de los expertos tributarios del Ministerio de Hacienda, quienes analicen y ofrezcan soluciones, vías posibles que no pongan en aprietos la recaudación local. Yo dije al iniciar este proceso que deberíamos ir hacia una economía menos contributiva y más distributiva, y lo sigo sosteniendo.



-Se anunció una caída del PBI y aumento de la pobreza hacia fines de 2020. En este sentido, ¿cuánto de este acuerdo se va a poder cumplir realmente, dado que las herramientas financieras estarán reducidas?

-Bueno, eso es algo que siempre estuvo planteado. De hecho en las mesas sectoriales, la primera etapa, los coordinadores abrían cada reunión con un breve análisis de las proyecciones económicas y sociales que dejará la pandemia. Siempre dijimos que esta pandemia, que ha sido inesperada, puso en vilo y en crisis las estructuras sanitarias del mundo y las estructuras económicas de los países más desarrollados, entonces si golpea a los países más ricos, cómo no nos iba a afectar a nosotros. Por eso el ASJ siempre puso énfasis en el aporte solidario, y es algo que entendieron muchos, aquellos que no sólo exponían una necesidad o proponían algo sino que también mencionaban cómo podían colaborar, daban soluciones. Ese es el espíritu de ASJ. Claro que la realidad es que vamos a tener menos recursos y más necesidades, pero de las crisis se sale con ingenio y creatividad, y eso nos sobra a los sanjuaninos.



-¿Qué le pareció la participación de la gente, considerando la cantidad de propuestas ciudadanas?

-Fue una de las grandes sorpresas de este proceso. Cerca de 500 propuestas se recibieron y la mayoría nos sorprendió por el grado de compromiso social y la empatía demostrada. Como por ejemplo el joven que propuso la creación de cooperativas de trabajo para mujeres, Mujeres de hierro se llama su proyecto, que apuesta a la fabricación de vigas y estructuras de hierro para la construcción. Son ideas simples, que no requieren una gran inversión para llevarlas a cabo y generan un ingreso rápido a las familias. O por ejemplo el ingeniero que propuso un programa para que San Juan sea la primera ciudad inteligente del país, con un nodo tecnológico que organice y vincule servicios. También la señora que pidió que se reglamente en la provincia la ley nacional de parto respetado, eso es ser solidario y pensar en el otro.



-Se espera que dentro de poco estén las conclusiones, ¿cuándo empezarán a trabajar?

-Cuanto antes mejor, de eso se trata el ASJ. Tenemos que tener claro que las conclusiones no le cambiarán la vida de manera rotunda a los 780 mil sanjuaninos. La pandemia va a quedar marcada en la psicología del ciudadano, en su economía, y en cada uno de los aspectos que nos involucran como integrantes de una sociedad. Pero también quedará marcado que no nos cruzamos de brazos y que pusimos todo el esfuerzo para generar acciones directas que por lo menos nos permitan mitigar o amortiguar los efectos de la pandemia.



-¿Esta experiencia de política participativa se va a seguir replicando a futuro en la provincia?

-Uno de los pedidos repetidos en las mesas sectoriales fue que esta metodología de trabajo se sostenga. Creo que tenemos aceitado el mecanismo para que podamos volver a sentarnos en la mesa, esperemos que con una mejor situación sanitaria en el país.



-A usted como gobernador, ¿qué le deja esta experiencia y qué le llamó la atención?

-Me deja primero una gran satisfacción por el espíritu que mostramos los sanjuaninos, con esfuerzo, con garra, con pasión. También por el trabajo de mi equipo, hicieron un gran esfuerzo y todo lo logrado hasta ahora fue en parte gracias al trabajo de mucha gente. Siento un orgullo enorme de todos los sanjuaninos y sanjuaninas que entendieron la situación y el momento histórico que nos toca, que vieron la necesidad de aportar y que lo hicieron razonando propuestas accesibles, pero que también defendieron sus ideales con el corazón. Me sorprendió la participación ciudadana y realmente me sorprendieron las ganas de aportar y el talento de los participantes.

