Fuentes del kibutz Nir Oz confirmaron este sábado que recibieron la noticia oficial del asesinato del argentino José Luis Silberman, quien aparecía en una pequeña lista de secuestrados junto a Lior Rudaeff, sobrino de la médica y exfuncionaria del Gobierno provincial, Susana Rudaeff, quien fue por muchos años directora del Hospital Marcial Quiroga y que está radicada fuera de la provincia.



El gobierno porteño se puso a disposición para honrar, visibilizar y reclamar por las víctimas argentinas y todas del terrorismo de Hamas en Israel.

Desde el domingo 15 de octubre a las 19 hs y hasta el próximo miércoles, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estará… pic.twitter.com/9zBkbJ4E5B — WW (@WolffWaldo) October 15, 2023

Según lo que se vio en un video difundido por Hamas, el sangriento 7 de octubre, la organización terrorista secuestó a José Luis, de 67 años, junto a su esposa israelí, Margit, su hija Shiri, el yerno y dos pequeños nietos. No hay información oficial de las circunstancias en las que fue encontrado Silberman quien hace 40 años que se dedicaba a tareas agrícolas en Nir Oz. El kibutz está a apenas 3 kilómetros de Gaza.

El nombre de José Luis Silberman aparecía en la lista publicada a inicios de esta semana por la Organización Sionista Argentina (OSA). En ese listado también figuraban Clara Marman; Gabriela Leimberg; Luis Har ; Ron Sherman ; Ofelia Feler de Roitman ; Karina Engelbert; José Luis Silberman ; Iair Horn; Lior Rudaeff y Eitan Horn.

Lior Rudaeff

Susana Rudaeff, la médica que por muchos años estuvo al frente del Hospital Marcial Quiroga.

Silberman es el noveno argentino asesinado a raíz de la irrupción de Hamas en el sur de Israel. Lo que no se entiende, porque no hay información oficial, es, si lo mataron cuando ya lo tenían secuestrado -como se ve en el video- o si ocurrió algún otro hecho que por ahora no se conoce. En el diálogo de Página/12 con el vocero del kibutz, éste señaló que no les han dado ningún detalle de cómo se produjo la muerte. Sólo revelaron que la familia fue informada en la mañana de este sábado.

La Argentina partió de un listado de 22 rehenes, de los cuales ya son dos los que aparecieron sin vida: Matías Burstein y, ahora, José Luis Silberman. No se trata de combatientes, sino de civiles, personas mayores, con hijos y hasta nietos, con doble nacionalidad.

En el caso de Lior, llegó con sus padres a Israel cuando era niño. Allí creció y formó su familia: junto a su esposa Yaffa, de origen marroquí, tuvo cuatro hijos, y son abuelos de dos nietos pequeños. A sus 61 años, estaba a cargo de la seguridad del kibutz en el que vive, Nir Yitzhak. El día de los ataques fue capturado mientras cumplía esa tarea junto a otros tres compañeros israelíes miembros también del equipo de seguridad, según cuenta a RFI una de las habitantes de este kibutz, Yanet Cwaigenbaum, uruguaya de 57 años que vivió el ataque. El resto de la familia de Rudaeff permaneció en refugios por 48 horas hasta que finalmente fueron rescatados.

Quiénes son los otros argentinos fallecidos

Rodolfo Fabián Skariszewski. Tenía 56 años, tres hijos y era oriunda de Río Cuarto, Córdoba. “Rody”, como lo llamaban en su entorno, vivía en Moshav Ohad, en el sur de Israel, a 15 minutos de la frontera con la Franja de Gaza.

Ronit Rudman. Tenía 55 años y estaba casada con Roland Sultán, quien también falleció en el atentado. Con domicilio en el barrio porteño de Almagro, había estudiado en la Escuela Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña y también en el Seminario Amia. Luego, en Israel, cursó Historia del Arte, Cultura Visual, Curaduría, Museología en la Universidad Ben-Gurion de Negev.

Abi Korin. Tenía tres hijos y vivía en Israel desde hacía muchos años. Antes de marcharse, según comentaron desde su entorno, había trabajado como encargado de seguridad en un edificio. Su padre, Moishe Korin, era un educador y referente de la comunidad judía en Argentina, que dirigió durante años el complejo educacional Scholem Aleijem de Buenos Aires y que, a lo largo de su carrera, también fue director de Cultura de la AMIA.

Silvia Mirensky. Tenía 80 años y vivía en la granja colectiva Ein Hashloshá, a 17 kilómetros de Gaza. En el ataque se incendió su casa y ella, que estaba en el cuarto de seguridad, no logró escapar. “Me estoy quemando, me estoy ahogando”, fue lo último que le dijo por teléfono a su hijo.

Cancillería también confirmó los decesos de Tair Bira, Tahel Bira y Laura Jazmín Kofman, quienes perdieron la vida durante los ataques del grupo terrorista.

*Con información de Página/12 e Infobae