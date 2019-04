Antecedente. Hace unos meses la plaza del Bicentenario vivió un fenómeno astronómico que reunió a miles de personas. Hubo muchas actividades recreativas. Para el 2 de julio se harán celebraciones similares.

Cada vez falta menos para el eclipse solar del 2 de julio, que promete ser el evento turístico más importante del 2019. Es por esto, que los astrónomos de la provincia y el Ministerio de Turismo trabajan sin parar en la promoción de este acontecimiento astronómico que atraerá a turistas y científicos de todo el mundo. Roberto Juárez, secretario de Turismo dijo, que están organizando al menos 6 fiestas en diferentes puntos turísticos, para que todos puedan ver el eclipse y a la vez puedan disfrutar de espectáculos musicales, pantallas gigantes y muchas actividades más. Hasta el momento se sabe que los lugares elegidos para las celebraciones son: Bella Vista (Iglesia), Mogna, Jáchal (posiblemente Huaco) y Villa Nueva (Calingasta). "El sexto lugar será cerca de la ciudad, estamos viendo si habilitamos el predio Costanera Complejo Ferial San Juan", agregó Juárez.



El día del eclipse la provincia vivirá un día histórico. Será uno de los mejores escenarios para ver un fenómeno que sólo se repite en el mismo lugar cada 375 años aproximadamente. En San Juan se podrá ver, según la ubicación del observador, con mayor o menor duración. En Bella Vista, que será como una platea vip para ver el eclipse, el fenómeno se podrá observar durante poco más de 2 minutos y medio, mientras que en otros sitios la oscuridad se observará poco segundos. Sin embargo, los eventos serán en varios rincones sanjuaninos. En estos puntos habrá pantallas gigantes en las que se transmitirá el eclipse, pues se necesitan equipos o lentes especiales para verlo (ver aparte).



"En puntos de encuentro se vivirá todo como una fiesta. Habrá bandas en vivo, DJ, food trucks y varias actividades más", agregó Juárez y dijo que en estos lugares se instalarán hasta baños químicos para que los turistas y los sanjuaninos que quieran ver el eclipse tengan todas las comodidades.



Sobre los 6 puntos, Juárez explicó que se buscaron lugares en los que la gente pueda disfrutar, aunque sea pocos segundos, del fenómeno. "En Bella Vista se montará el evento más importante", dijo en este sentido, Eric González, uno de los astrónomos. En este punto iglesiano se está trabajando en un predio de 20 hectáreas en el que además habrá telescopios solares, que serán llevados por aficionados o científicos de otros puntos del país o el mundo y que se prestarán para que la gente pueda ver el espectáculo. "Hay muchos sponsors que traerán telescopios y hasta un grupo de aficionados de El Bolsón que vendrán con sus equipos. También se transmitirá el eclipse por streaming", agregó González. En este sentido Juárez dijo que el eclipse será transmitido por un telescopio que Turismo compró y que tiene que llegar San Juan en los próximos meses.



"En todos los lugares donde se monten los espectáculos habrá animadores y astrónomos que explicarán sobre el eclipse. Esperamos que este evento sea el disparador de San Juan como lugar para el turismo astronómico", agregó Juárez y dijo que saben que al momento la plaza hotelera, que es de 9.500 camas, está casi toda ocupada.



Sobre los otros rincones locales en donde se montarán las fiestas, Juárez dijo que el del Gran San Juan será otro de los más grandes. "La idea es que sea en el predio de la Fiesta del Sol, que es lo más cercano a Salta y Circunvalación, que es uno de los puntos ideales. También pensamos en un momento en hacerlo en El Villicum, pero el predio es lo mejor. No podemos hacerlo en Salta y Circunvalación porque debería cortar el tránsito muchas horas", agregó y dijo que además de los 6 puntos analizan hacer otras actividades en Ceferino e Ischigualasto.





Entregarán 50 mil lentes para mirar todo el fenómeno

Capacitaciones. Los docentes sanjuaninos comenzaron a recibir capacitaciones para aprender nociones básicas sobre el eclipse.

El eclipse se espera con muchas ansias. La organización, que a la vez promociona este evento hasta en ferias internacionales, se está ocupando de todos los detalles. "Sabemos que vendrá gente hasta de la NASA", dijo el secretario de Turismo, Roberto Juárez y comentó que por eso el ministerio llamó a licitación para comprar lentes especiales que serán entregados en las zonas donde haya fiestas por el eclipse. Juárez dijo que repartirán 50 mil lentes. "Si bien querríamos que fueran muchos más, es la cantidad que podemos comprar", agregó el funcionario y destacó las capacitaciones que le dictaron a los docentes para que ellos puedan enseñar el fenómeno y enseñen los cuidados que hay que tener para verlo.



Según Juárez los lentes son especiales y cumplen con la norma ISO 12312/2 que certifica estándares internacionales. Es que el fenómeno no puede ser observado sin protección, porque es muy peligroso para la visión. A simple vista los lentes parecen de juguete, pues son de cartón. Sin embargo brindan mucha protección. "Estos lentes tienen filtros que permiten que pasen pocos rayos", agregó Juárez y dijo que actualmente los lentes más oscuros son los de los montañistas. Ellos dejan pasar un 1% de la luz solar, mientras que los lentes para el eclipse dejan que pase un 0.003% de la luz del Sol. "Se reduce la cantidad de luz 10.000 veces en relación a los lentes comunes", explicó el funcionario de Turismo. Mientras que el astrónomo Eric Gonzáles pidió que la gente no confíe en cualquier vendedor de lentes porque puede tener malas consecuencias. A la vez, dijo que estos lentes cuestan entre 300 y 400 pesos y que también serán vendidos en el marco de una capacitación que se dictará dos días antes del eclipse. Por otra parte, Juárez, agregó que los lentes que entregue Turismo tendrá un sello particular. "Tendrán el logo de San Juan para que queden como un recuerdo del eclipse, porque vendrán muchos turistas de todo el mundo", agregó y dijo que seguramente habrán empresas privadas y responsables que ofrezcan estos lentes durante la previa del eclipse.