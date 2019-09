En grupo. En La Bebida los perros callejeros se pueden ver en casi todas las cuadras. Hay jaurías formadas por canes de diferentes tamaños.

La muerte de un nene de 2 años (ver aparte) que fue atacado por una jauría hace unos días abrió un montón de interrogantes. Es que, si bien los perros que mataron al pequeño en Marquesado no eran callejeros, las redes sociales, las conversaciones de almacén y hasta los debates de las autoridades se centraron en el tema irresponsabilidad en la crianza de los canes y su abandono. En este contexto, DIARIO DE CUYO habló con referentes de diferentes grupos que protegen a los animales y ellos coincidieron en que la problemática no disminuye, a pesar de la cantidad de esterilizaciones que se hacen por mes. Aseguraron, muy por el contrario, que va en aumento. Es que, ellos encuentran al menos 30 perros nuevos en la calle por semana, es decir unos 1.500 al año, lo que hace que no haya solución a este drama social. A la vez, dijeron que Chimbas, Rivadavia y San Martín son los departamentos que tienen más problemas con los perros en la calle. Esto, como consecuencia de ser las localidades donde hay mayor abandono.



"Es un problema de nunca acabar", "cada semana que hacemos recorrida por nuestras zonas vemos que hay más perros en la calle" y "la gente tiene mascotas para tenerlas en la vereda y eso los convierte en irresponsables" fueron algunas de las frases que dijeron los proteccionistas que día a día luchan contra este problema. Desde estos grupos explicaron que el mayor problema se da por la falta conciencia de la gente. "Hay veces que vamos, sacamos perros callejeros de un barrio y a los días hay un montón de cachorros nuevos", comentó Jésica Méndez, del grupo Aka Pacha que trabaja principalmente en Rivadavia. Al igual que ella, otros proteccionistas comentaron que el abandono cada vez es más frecuente y que si bien no tienen un censo de perros callejeros ellos encuentran unos 1.500 canes nuevos en las calles, por año. Y, esto les complica cada vez más el trabajo.



Al tratar de hacer una radiografía de lo que ellos ven diariamente dijeron que Chimbas es el departamento que tiene mayor problema. En particular la zona de la Costanera, que desde hace años se volvió un "tiradero". "Hay muchos lugares donde se abandonan los perros, hay gente que sabe dónde vivimos y hasta en la puerta de nuestras casas nos los tiran. Pero, en Chimbas es tremendo cómo abandonan perros", dijo Emilia Merino, una de las proteccionistas que hasta tiene un hospital en donde cuidan perros y gastos enfermos o abandonados, hasta que les encuentran nuevos dueños. Otros proteccionistas dijeron al respecto que este departamento necesita un quirófano propio para que las operaciones puedan hacerse con mayor frecuencia. Al señalar otras zonas en las que el abandono es grande, todos coincidieron que La Bebida, el Jardín de los Poetas, la Quebrada de Zonda (todo esto en Rivadavia), y el complejo Ceferino Namucurá (San Martín) son otros rincones de San Juan que son blancos de este problema. Sobre todo en verano, pues comentaron que hay personas que aprovechan un paseo, la salida en familia o un asado al aire libre para abandonar a los perros en algunos puntos turísticos.



Por otra parte, y según su experiencia, los proteccionistas comentaron que la mayoría de los perros abandonados son perras preñadas, cachorros recién nacidos y perros enfermos. "Hay perras que tienen hasta 12 cachorros de una vez y por eso hay tantos en la calle", dijo Marcelo Castillo, que trabaja de manera independiente en la protección de mascotas.



Para combatir la proliferación de perros que viven en la calle, la Secretaría de Ambiente trabaja sin parar. Con la ayuda de muchas proteccionistas operan diariamente en diferentes zonas de la provincia. A través del programa Acompáñame ellos esterilizan unos 1.500 perros entre los 6 quirófanos que tienen. "A ellos hay que sumarle los quirófanos de los departamentos y el de Salud Pública", dijo Alejandra Cano, que es quien coordina este programa. Si bien admitió que los quirófanos quizás sean pocos por el tamaño de la problemática dijo que la Provincia hace una gran inversión económica al respecto. Según comentó la funcionaria se invierte anualmente al menos $3.000.000 en esterilizaciones. "Financieramente se hace un esfuerzo muy grande para sostener este programa, pero jamás va a alcanzar si el ciudadano no toma conciencia", concluyó Cano y dijo que para eso siguen trabajando para crear una ley que sancione a quienes no cuiden a sus mascotas y a quienes abandonen perros en la vía pública.

Opinión

"Luchamos contra el tiempo"

Alejandra Cano

Subsecretaria de Conservación y

Áreas Protegidas

"Es necesario concientizar a la gente sobre la tenencia responsable de los animales. La sociedad debe entender que no se puede tener un perro para que esté en la calle. Si no hacemos esto no vamos lograr nada. Vamos a seguir teniendo perros en abandonados y crías no deseadas que luego son arrojadas a la vía pública.



Hasta que la sociedad no cambie su actitud y su forma de pensar no vamos a lograr absolutamente nada. Tenemos que entender que el control de la natalidad de los animales es nuestra responsabilidad. La esterilización tiene ventajas y debemos llevarlos a los quirófanos donde se los atiende con excelencia médica y totalmente gratis.



Se invierte mucho dinero en vano, es que muchas veces esterilizamos todos los animales de una barriada y a los días, vienen de otro lugar y dejan una caja llena de cachorros y el problema vuelve a empezar. Luchamos contra el tiempo y no damos abasto con estas cosas.



La gente además no cuida la conducta del animal que tienen. Muchos de los animales no son callejeros, tienen dueños pero durante el día los dejan en la calle. Sólo los tienen para dejarlos dentro de las casas en las noches para que cuide ese lugar. Por eso insistimos en que cada uno de los ciudadanos tiene que ser responsable. Esto no es una problemática de un Estado provincial o municipal, es de todos los ciudadanos y debemos hacer las cosas como corresponde. Además de alimentarlos y cuidarlos debo controlar sus conductas también.



Instituimos en la tenencia responsable. En los clubes ambientales los docentes trabajan mucho. Tenemos 700 clubes y en cada establecimiento escolar se habla sobre tenencia responsable. Nuestros niños saben de este tema y los adultos debemos escucharlos. Somos los responsables de resolver, entre todos, este problema".

Ataques

61 casos de ataques de perros registró el Ministerio de Salud Pública, desde enero hasta agosto.

Callejeros

40 por ciento de los casos de ataques de perros son producidos por animales que viven en la calle, sin dueño.

Un dramático caso

El miércoles pasado una tragedia sacudió a Marquesado. Sahir Peñaloza, de 2 años murió luego de ser atacado por 6 perros. Este caso no sólo generó muchas versiones encontradas sobre la tenencia de estos animales, sino que hasta se abrió una investigación judicial. Es por esto que el juez Ricardo Moine, subrogante del 4to Correccional, realizará una pericia mañana en el área donde se produjo el ataque de los perros al niño de 2 años. Y, mientras aún no hay imputaciones y el juez analiza si hubo delito, los 6 perros que atacaron al nene fueron trasladados al lugar de custodia.



El abuelo de Sahir, Juan Antonio Peñaloza, comentó que vio a los perros "como si estuvieran jugando con algo" y ahí notó que era su nieto. Luego, la Policía trasladó al pequeño junto a su madre al Hospital Marcial Quiroga, pero el niño llegó sin vida.