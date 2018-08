En acción. En el Aeroclub de Pocito ya comenzaron a eliminar los pastizales y matorrales de la zona de seguridad que rodea la pista de aterrizaje, una de las medidas para lograr la reapertura del lugar.

Por una serie de irregularidades que atentan contra la "seguridad operacional", clausuraron el Aeroclub de Pocito. La medida se aplicó el viernes pasado y por tres meses, aunque puede ser revocada con anterioridad si se regulariza la situación. Pese a esto, los vuelos sanitarios no se vieron afectados. Se siguen haciendo, pero desde el Aeropuerto de Las Chacritas. En lo que va de esta semana se realizaron tres.



El viernes pasado, dos inspectores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entidad que se encarga de controlar la actividad de la aviación, llegaron hasta el Aeroclub para realizar una inspección de control en las instalaciones. Se toparon con algunas irregularidades que los llevó a clausurar el lugar. Mario Aubone, director de Aeronáutica, dijo que estas "anomalías" en realidad no atentan contra la seguridad del despegue y aterrizaje de las aeronaves, pero sí que violan las normas de funcionamiento. "La pista está en perfectas condiciones y las irregularidades se detectaron dentro y fuera de la zona de seguridad que abarca 25 metros alrededor de la pista. Esta zona debe permanecer libre de elementos que pueda llegar a obstaculizar la operatividad de las naves. Los inspectores detectaron la presencia de pastura y matorrales", dijo Aubone.



Otras de las anomalías detectadas en la inspección fue la presencia de agua en una zona paralela y cercana a la pista. Provenía de un canal que pasa por debajo de la pista y que colapsa por la basura acumulada. "Personal de Hidráulica limpia este canal en forma permanente, pero dura poco en estas condiciones. Los vecinos que viven en el barrio que está sobre calle España tiran todo tipo de basura en el mismo, desde neumáticos a animales muertos, volviéndolo a obstruir", dijo Aubone.



Los inspectores también detectaron que el cierre perimetral del predio del Aeroclub no está completo, una de las exigencias que se deben cumplir. Respecto a este punto Aubone sostuvo que varias veces se cerró todo el predio, pero que los vecinos se roban los postes y el alambrado en forma permanente. "El sábado pasado ya comenzamos a trabajar para solucionar estas irregularidades. El municipio de Pocito está eliminando la pastura de la zona de seguridad y, en estos días, nos reuniremos con la gente de Hidráulica para darle una solución a lo del canal. La idea es dejar todo listo para convocar a una nueva inspección y que se levante la clausura antes de los tres meses", sostuvo el hombre.



Pese a la clausura del Aeródromo, no dejaron de funcionar los vuelos sanitarios. Se trasladaron al Aeropuerto de las Chacritas los dos aviones con capacidad para evacuaciones aeromédicas para que operen desde ese lugar. En lo que va de esta semana, se realizaron tres vuelos. Dos de ellos a Buenos Aires.



Creció la cantidad de vuelos sanitarios

En los últimos tres años se registró un aumento del 60% en la cantidad de vuelos sanitarios que se realizan en la provincia. Así lo afirmó Mario Aubone, de la Dirección de Aeronáutica, quien agregó que hasta el 2016 se realizaban unos 50 vuelos por año, pero que desde ese año hasta ahora superan los 80. Entre las principales causas de este crecimiento, según el hombre, figura un aumento de los siniestros de tránsito en los departamentos más alejados, con víctimas heridas de gravedad.



Aubone dijo que tanto en el 2016 como en el 2017 realizaron hasta 80 vuelos sanitarios. Agregó que hubo ocasiones en las que realizaron tres por semana, debido a la creciente demanda.