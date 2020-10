Ante la luz de alarma que encendió en los últimos días el Gobierno nacional, al salir a advertir que por el confinamiento aumentará el consumo de energía eléctrica residencial y en el verano, con más gente sin salir de vacaciones y trabajando en sus casas habrá mas cortes, desde las distribuidoras y la transportista que operan en San Juan salieron ayer a poner paños fríos: coinciden en forma unánime en que ese escenario de cortes que señaló el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez (ver aparte), corresponde sólo a Buenos Aires, y que no se repetirá en San Juan. Dicen que el consumo de energía en medio de la pandemia está casi igual que el del año pasado, y no prevén sobresaltos que muevan la aguja para los meses de más calor, aún cuando los sanjuaninos no salgan de vacaciones fuera de la provincia. En las distribuidoras dijeron que la provincia no tendrá ese problema de cortes porque se han hecho todas las inversiones en infraestructura eléctrica necesarias y se está preparado para satisfacer el crecimiento de la demanda. "El sistema está robusto" dijo una fuente del sector, en tanto que agregaron que de producirse algún corte será por alguna contingencia climática o problema externo, del que no están ajenos. "Problemas de abastecimiento como el que está sugiriendo el secretario de Energía no tenemos nada previsto en San Juan. Con las últimas obras, tenemos calculado que se puede satisfacer la demanda para los próximos 30 años", indicaron en Energía San Juan. En el periodo enero a septiembre, los consumos del sector industrial en la provincia se han mantenido casi igual respecto a igual periodo acumulado del año pasado, según datos oficiales. Los que han bajado hasta 7% entre los meses analizados frente a los mismos del año pasado son los consumos de los comerciales, lo que evidencia el impacto que ha tenido la pandemia en ese sector, que ha sufrido varios meses sin actividad a raíz del confinamiento, y donde incluso muchos locales han cerrado. Los consumos residenciales sí han tenido un incremento del 6% en la provincia, en el periodo analizado. Pero en el conjunto de todos los sectores, la demanda en el acumulado de 9 meses muestra un incremento del 1% interanual. O sea, casi no se movió la aguja este año en lo que a demanda eléctrica se refiere, ya que la pandemia ha producido un freno en el crecimiento natural esperado. Desde DECSA, Federico Torres agregó que este año no se observa que haya una compra grande de equipos de aire como otros años, por la crisis económica. "Además se está diciendo que en lugares masivos no se use el aire porque va a propagar el Covid, y todo eso va a impactar, va a contener el crecimiento", opinó. Gustavo Dondero, desde la transportista Distrocuyo, coincidió en que Cuyo y San Juan no tendrán inconvenientes de demanda. Dijo que el sistema eléctrico en esta provincia "esta mejor", y que no cree que el próximo verano sea distinto al anterior.



Predicción nacional

En la Secretaría de Energía estiman que el consumo crecerá un 30% el próximo verano debido a que habrá menos gente de vacaciones y trabajando en sus hogares. Su titular, Martínez, dijo que habrá que hacer un gran trabajo para poder bajar los cortes.

Campaña para el uso racional de la luz

Previniendo las excesivas facturaciones en meses de verano, desde el Ente Provincial regulador de la Electricidad (EPRE) han implementado alguna acciones para alertar a la población. Desde el organismo se explicó que algunas causas de facturas desproporcionadas en verano pueden ser los errores en la facturación de las empresas concesionarias, por deficiencias en los equipos de medición, pero también puede afectar el desconocimiento de las pautas racionales de uso del equipamiento eléctrico. Ante esto, y previendo que por la pandemia habrá más gente en sus casas, con el consiguiente aumento del consumo eléctrico, emitió la resolución Nº 620/20 donde se les indica a las distribuidoras Energía San Juan y DECSA controlar su medidores y realizar una campaña de información sobre lo que gastan los artefactos eléctricos. Para lo primero ordenó a las empresas que realicen un "Muestreo Estadístico del parque de Medidores", que en total son unos 250.000 de usuarios activos. Por ejemplo, ante reclamos se están muestreando la totalidad de medidores de Valle Fértil y Jáchal. Por otra parte, y para fomentar el uso racional de la electricidad, las empresas deberán presentar un cronograma detallado de las campañas masivas de educación, concientización e información a la población para difundir el "Programa de Uso Racional de la Energía" vigente. El objetivo es evitar derroches innecesarios generados por un uso irracional o desmesurado de las instalaciones que consumen. La promesa es que todos los usuarios sanjuaninos sean informados antes del verano de los consumos y facturaciones esperadas, junto con recomendaciones para el uso racional de la electricidad.

Cantidad de medidores

250 mil son aproximadamente los usuarios activos, con sus respectivos medidores; que conforman el universo de la distribuidora Energía San Juan SA según datos del EPRE.