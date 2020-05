Frente a la cantidad de días que el Poder Judicial lleva sin actividad normal, debido al aislamiento por el coronavirus, el presidente del Foro de Abogados, Gustavo Giaccagli, adelantó que le pedirá a la Corte de Justicia que suspenda la feria de julio. De cumplirse, será una situación extraordinaria, ya que servirá para que los profesionales puedan recuperar el tiempo perdido por la imposibilidad de trabajar. Desde el máximo tribunal indicaron que la medida se analizará una vez que la entidad haga una presentación formal de la solicitud. Por otro lado, fuentes calificadas indicaron que no sería una acción imposible, ya que la Corte ha implementado medidas, como la Mesa de Entrada Virtual, que permite el trabajo de los letrados a distancia.

Al ser consultado, Giaccagli fue categórico al manifestar que "no debe estar en la cabeza de nadie que se lleve adelante la feria de julio, ya que lo que nosotros pretendemos es que no se cierren más los tribunales, porque queremos trabajar". Incluso, el profesional fue más allá al indicar que "hasta pensamos que la feria de enero también debería ser evaluada". Es que, según explicó, el aislamiento preventivo social y obligatorio dispuesto a nivel nacional y replicado en la provincia derivó "en un parate de casi 60 días corridos". Hasta ayer, ya hubo 52 días de cuarentena, de los cuales, al menos 30 fueron días hábiles. En la mayoría de esas jornadas, los abogados no pudieron cumplir sus funciones de manera normal. De hecho, su actividad fue habilitada a partir del 27 de abril. Además, explicó que hasta el momento no hicieron el pedido porque se concentraron en el inicio de las actividades.

El pedido del Foro de Abogados radica en que la ley Orgánica de Tribunales dispone, para el receso invernal de julio, 15 días de suspensión de los plazos legales, para que los jueces estudien las causas que estén a punto de vencerse sus términos para dictar sentencia y convoquen a sus empleados, si fuese necesario, para poner al día trabajos internos atrasados. De hecho, dicho avance en las causas y en las tareas internas ya se llevó adelante en gran parte de la feria extraordinaria que la Corte de Justicia dictó por el coronavirus. En un principio, el máximo tribunal dispuso un freno estricto desde 21 de marzo hasta el último día de ese mes. Luego decidió extender el parate desde el 1 hasta el 12 de abril y, después, definió hacer lo mismo hasta el 30 de abril, pero con la indicación de que en ese período todos los juzgados "debían abocarse al estudio de causas, dictando las resoluciones que corresponda, distribuyendo el trabajo interno". De esa manera, para esas tareas, la Corte fijó nuevos horarios laborales: uno matutino, de 8 a 12; y otro vespertino, de 13 a 17, para que la presencia de los empleados cumpla con las medidas sanitarias de distanciamiento social. Finalizado ese período, la Corte dio a conocer el avance interno con casi 10 mil proveídos y las actuaciones entre cuatro fueros (ver recuadro).

La feria extraordinaria se extendió hasta el domingo y desde ayer comenzó a aplicarse un Régimen de Regulación Administrada de la Actividad Judicial por Razones de Emergencia Sanitaria. Dicho régimen implicó la puesta en funciones de la Mesa de Entrada Virtual (MEV), mecanismo que permite a los abogados solicitar turnos, presentar escritos y hacer consultas de las causas. Si bien el sistema tuvo su prueba piloto durante la semana pasada, en la que se habilitó la suba de escritos, el mecanismo recibió ayer quejas ya que estuvo frenado por dos horas por falta de internet (ver nota vinculada).

Refuncionalización

Además de otorgar turnos para que los abogados puedan asistir a los juzgados, hubo modificaciones estructurales en los edificios. Se instalaron paneles de vidrio en las mesas de entradas y se marcó el suelo para permitir el distanciamiento entre los profesionales.

Presencia

600 Fue la cantidad de personas, de las 1.500 que tiene el Poder Judicial, que tuvieron presencia física en Tribunales.

Normativa

La ley orgánica de Tribunales establece que habrá, durante la temporada invernal, un lapso de 15 días corridos en los que "se suspenderá el funcionamiento de los Tribunales y los plazos judiciales que deban computarse en días hábiles".

Avance interno



Según la Corte de Justicia, la feria extraordinaria permitió avanzar en las causas atrasadas que había en el Poder Judicial. Según dieron a conocer a través de un comunicado, hubo 9.356 actuaciones y proveídos, trámites que tienen por objeto impulsar el proceso de cada expediente.

Los escritos se presentaron en cuatro fueros: 1.738 en el Civil; 3.508 en el de Paz; 565 para el fuero Laboral; 2.425 en el de Familia; y 1.120 para el sistema Penal. Además, hubo 5.121 resoluciones, esto es, decisiones judiciales que son sentencias definitivas o interlocutorias.

Por otro lado, desde el Poder Judicial se gestionaron 200 accesos web libres para consulta de jurisprudencia y doctrina de La Ley, El Derecho y Microjuris, lo que facilitó el trabajo online de funcionarios y magistrados.