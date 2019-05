El titular del Segundo Juzgado de Familia, Gustavo Almirón, tomó la decisión de realizar una convocatoria pública para adoptar a una adolescente de 17 años, con el objetivo de brindarle contención familiar antes de cumplir la mayoría de edad.

Una convocatoria abierta habilita a presentarse a personas que no estén inscriptas previamente en el Registro Único de Adoptantes. La medida alcanza solamente a residentes de San Juan, debido al vínculo que la menor ya tiene en esta comunidad.

Almirón afirmó que es la primera vez que vio la necesidad de utilizar este recurso, ya que hasta ahora lo padres adoptivos surgieron siempre del Registro Único de Adoptantes, la primera y obligatoria instancia.

El juez aseguró en la convocatoria que la menor manifiesta y anhela contar con el acompañamiento, contención y apoyo de una familia. La adolescente cursa cuarto año del Nivel Secundario, con buen rendimiento académico y además toma clases de circo y de peluquería.

Según plasmaron en el expediente judicial los profesionales que la asisten, "es una simpática adolescente, solidaria, bondadosa, colaboradora, buena compañera, buena amiga, a la cual le encanta toda actividad deportiva y por sobre manera estudiar".

La adolescente quedó en situación de abandono a los 14 años. Almirón repasó que en los primeros dos años se estuvo buscando en la familia ampliada y no surgieron opciones. "Recién estuvimos en situación de adoptabilidad hace un año. No conseguimos y ahora abrimos más el juego. No queremos que la niña llegue a los 18 años y no tenga familia. Si bien el Estado brinda ayuda, queda casi en situación de calle. Lo mejor es conseguir una familia. Por eso el método de urgencia", argumentó el magistrado.

Almirón afirmó también que la mayor parte de la gente que quiere adoptar es a recién nacidos o bebés de meses. Y consideró que adoptar a un adolescente significa terminar de criar a una persona y también contar con una nueva compañía. Una experiencia enriquecedora para personas que adopten, con más de 40 años de edad, sin importar si están en pareja o viven solas.



Para saber más

Vías de contacto

Los interesados en consultas, información o turnos para postulaciones deben comunicarse al 4273940 (R.U.A.), de lunes a viernes de 7 a 9; o a registroadopcion-sjn

A nivel local

A principio de año, en las residencias del Estado había 51 niños en condiciones de adoptabilidad. De esos 51 esperando una familia, 33 son mayores de 10 años. Y 9 cumplen los 18 durante este año.

El OK del menor

A partir de los 10 años de edad, el menor en situación de adoptabilidad también debe dar expresamente su consentimiento para iniciar la vinculación a una nueva familia.