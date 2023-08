Las fuertes subas de precios de los últimos días obligó a los sanjuaninos a cambiar hábitos de consumo para economizar. Y parte de estos cambios fue dejar de lado algunos "lujos" y priorizar gastos básicos y necesarios para poder llegar a fin de mes. En este marco, el 91% dijo que compra menos gaseosas, mientras que el 43% sostuvo que redujo las salidas. Estos fueron los datos que arrojó un sondeo que realizó DIARIO DE CUYO entre sus lectores, que también agregaron que consumen menos carnes, hacen compras mínimas y ahora compran de productos sueltos para "sobrevivir". Hubo 1.500 opiniones.

La mayoría de los sanjuaninos dejó de invertir en cosas prescindibles. El 91% de los lectores que participó del sondeo que realizó este medio dijo que, por la suba de precios, compra menos gaseosas y golosinas. Y este cambio de hábito también fue confirmado por comerciantes. María Palma, almacenera, dijo que en esta última semana disminuyeron las ventas "enormemente", especialmente de los productos que no son básicos, y que la gente se vio obligada a cambiar su forma de comprar. "Ahora el cliente viene y pregunta los precios de todo porque trae la plata justa y por eso también compra por un monto y no por cantidad. Te pide 100 pesos de queso mantecoso o 200 pesos de pan, ya no compra por gramos o por kilo. Ahora sólo se lleva lo justo y necesario, descartando otras cosas que consumía habitualmente. Casi la mayoría de mi clientela dejó de comprar gaseosas por ejemplo", dijo la almacenera.

Otra estrategia a la que apelaron los sanjuaninos para ahorrar es reducir las salidas recreativas, pese a que también son una necesidad básica. El 43% dijo que sale menos desde que comenzaron a subir los precios, mientras que el 27% sostuvo que dejó de pagar por el servicio de delivery. Otros ítems que se eliminaron a raíz de la situación económica fueron la televisión por cable y el gimnasio. El 20% y el 10% de los lectores, respectivamente, dijeron que prescindieron de estos gastos.

Más de la mitad de los sanjuaninos también dejó de ir a trabajar en auto para ahorrar, eligiendo otros medios de transporte un poco más económicos, y tras un nuevo aumento en el precio de la nafta. El 58% ahora usa el colectivo para llegar al trabajo; el 23%, la bicicleta; el 15%, la moto; y el 4%, el monopatín eléctrico.

En cuanto a los gastos en alimentación, los sanjuaninos dijeron que también trataron de reducirlos al máximo. En este sentido, el 85% dijo que compra menos carne, mientras que el 68% agregó que redujo la compra de frutas y verduras. Además, el 80% sostuvo que camina más que antes para encontrar "mejores" precios. "Es tremendo ver la cara de los clientes cuando les decimos el precio de la carne. Y muchos dejaron de comprar en cantidad, ahora te llevan 400 pesos de molida cuando antes llevaban 2 kilos de asado. Llevan sólo lo que van a consumir al día. Esto ha hecho que las ventas bajen un 40%", dijo Gimena Luna, de Trozadero Páez.

Otros datos que arrojó el sondeo entre los lectores muestran que el 78% dejó de hacer las compras del mes para comprar sólo lo del día; y que el 68% se inclinó por la compra de productos de limpieza e higiene personal sueltos.

Otra de las estrategias de supervivencia para los sanjuaninos es realizar compras con tarjeta de débito o crédito, aprovechando las promociones que ofrecen. Al menos es lo que dijo el 57%. Mientras que el 62% sostuvo que opta por pagar el monto total de las tarjetas de crédito, en lugar del mínimo, porque de esta manera se asegura de tener cupo para hacer frente a un gasto necesario imprevisto.