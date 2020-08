A pesar de las grandes campañas de concientización y de las constantes salidas a los departamentos, desde el ministerio de Salud Pública dijeron que les preocupa el alto índice de niños de 5 y 11 años que aún no completaron el calendario de vacunación obligatorio. Según Marita Sosa, de Inmunizaciones y encargada del Vacunatorio Provincial, notaron que en el contexto de la pandemia bajó hasta un 20% la cantidad de chicos que fueron inmunizados y dijo que ellos creen que esto se da porque hay miedo de asistir a los centros de salud con los chicos. "Nos preocupa que sin la vacunación nos estamos arriesgando a la reaparición de enfermedades que están controladas y eliminadas, como el sarampión, la difteria y la rubéola, entre otras", dijo la especialista y comentó que los papás de menores de 2 años, otras franja etaria importante, están cumpliendo casi todos con las inmunizaciones.

Según Sosa, la baja en la cantidad de la vacunación de los niños es una tendencia mundial, por la pandemia de coronavirus. "En San Juan hay una baja, pero no tan grande como se ve en otras provincias. Pero no por eso nos relajamos", dijo la especialista y comentó que si ellos comparan el primer semestre de este año con el de 2019 hay una disminución. Sobre todo en las vacunas del ingreso escolar (5 años) y las de los 11 años. "La gente tiene temor de ir al centro de salud y no lleva a los chicos a vacunar, aunque se amontonan en los supermercados y en las plazas", agregó y resaltó que la gente debe confiar en el cuidado que se ofrece dentro de cada Vacunatorio, porque se está tomando todas las medidas de precaución. Sosa explicó que la vacunación de los chicos de 5 años bajó un 10% y que las de los 11 años, un 20%.

"Los chicos de 11 años son un grupo que captamos, diría que un 85%, en situación escolar. Por eso ahora estamos viendo qué estrategias usar para poder completar los calendarios en los establecimientos que vuelven a las clases presenciales", contó. En este sentido, agregó que en los departamentos comenzaron a salir de los centros de salud y a ofrecer lugares alternativos para que la gente lleve a los pequeños para que sean inmunizados. "Hay centros de salud que trabajaron en parroquias, uniones vecinales, merenderos y clubes. Y ahí notamos que lo que da miedo son las salitas, porque en Rawson por ejemplo, hubo un puesto de vacunación en una capilla que está al lado del centro de salud y la gente fue sin problema a esa capilla a completar el calendario", comentó.

En cuanto a la preocupación que tienen desde el Ministerio, Sosa explicó que desde que comenzó la pandemia se pide a la población evitar sobrecargar el sistema de salud y dijo que la falta de vacunación puede llevar a que eso suceda. "Que reaparezca un sarampión, por ejemplo, significaría recargar el sistema de salud. La mera sospecha de un caso de esta enfermedad desata un montón de actividades. Sólo la sospecha implica recorrer 5 manzanas alrededor de esa persona para controlar carnet y hacer bloqueos con vacunación, seguimiento de contactos y muchas cosas que estamos familiarizados a escuchar que se hace con pacientes con Covid-19. Y eso nos llevaría a sobrecargar el sistema", dijo y resaltó que esto se puede evitar con la vacunación en tiempo y forma.

Vacunatorio

El Vacunatorio Central atiende los lunes, miércoles y viernes a las personas adultas, mientras que los martes y jueves, a embarazadas y niños. Todos los días la atención se brinda de 7,30 a 12,30 y de 13,30 a 18.



Ingreso escolar

A los 5 años los chicos reciben 3 vacunas: Triple Bacteriana Celular (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa); Polio (contra la poliomielitis) y Triple Viral (contra el sarampión, la rubéola y las paperas).

A los 11 años

A los 11 años deben recibir la primera dosis de la vacuna contra el VPH, un refuerzo de la Triple Bacteriana y una dosis de la del meningococo (protege de la meningitis y de las sepsis generalizadas).