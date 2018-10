Una vacuna importante. La vacuna contra la varicela es gratuita y debe ser colocada a los bebés de 15 meses. Sólo se coloca una dosis, por eso las autoridades están alarmadas ante la baja asistencia.

Desde hace 3 años la vacuna contra la varicela está incluida en el calendario obligatorio. Y, a pesar de las grandes campañas de concientización, desde el ministerio de Salud Pública dijeron que están lejos de cumplir con sus expectativas. Es que preocupa el bajo índice de padres que vacunan a sus hijos contra esta enfermedad. Según Marita Sosa, de Inmunizaciones y encargada del Vacunatorio Provincial, hasta julio vacunaron al 40,4%, lo que representa un porcentaje inferior a lo esperado: creían que iba a ir la mitad más de niños.



Sosa explicó que para ellos la baja cantidad de chicos vacunados se debe a que los papás no toman conciencia de la importancia de la vacunación y por la existencia de mitos sobre las inmunizaciones.



En el 2015 la Nación decidió incorporar la vacuna al calendario obligatorio y pasó a ser gratis para niños de 15 meses. Actualmente esta vacuna, que se da en una única dosis, cuesta más de 1.700 pesos para las personas que no entran en el calendario obligatorio.



Según Sosa, la población estimada a vacunar en la provincia es 14.500 chicos. De ellos fueron inmunizados hasta julio unos 5.858 niños de 15 meses. Es decir, un poco más de 40%, siendo que ellos esperaban para esta mitad de año al menos el 60%, que es lo que en años anteriores vacunaron. "Hay mucha gente que no asiste a los vacunatorios porque les queda lejos, pero hay otros que no lo hacen porque tienen en cuenta muchos mitos que no son ciertos. Es importante que la gente vacune a los chicos", dijo Sosa. En 2013, Benjamín Olivares, un nene sanjuanino de 8 años, falleció por una complicación derivada de la varicela. Tras este hecho, sus padres presentaron un proyecto en la Legislatura para que la vacuna contra esta enfermedad se incluyera en el calendario obligatorio y para que su aplicación fuera gratuita. "Sí al proyecto Benjamín" cosechó el apoyo de miles de personas en todo el país, incluyendo a famosos y deportistas, hasta que dos años después el Congreso la incluyó en el calendario obligatorio nacional.





Arrancó una campaña contra el sarampión

Ayer arrancó la Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión y Rubéola que se desarrollará hasta el 30 noviembre. Esta campaña está destinada a chicos de entre 13 meses y 4 años inclusive. Se coloca una dosis adicional, obligatoria y gratuita de la vacuna triple viral. Esto, independientemente de su estado vacunal anterior.



La jefa del Vacunatorio explicó que San Juan ya recibió 50.000 dosis para colocar a los niños de la franja etaria estipulada. A su vez dijo que ayer ya estaban distribuidas en todos los vacunatorios de la provincia. Se calcula que en San Juan la población de esta campaña es de 56.000 niños. Desde Salud explicaron también que la vacuna triple viral es además una oportunidad de protección contra las paperas; y que no se solicitará orden médica para la colocación. Se puede colocar en todos los hospitales y centros de salud de la provincia.