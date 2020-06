El plazo legal para abonar el salario complementario (SAC) vence en tres días y rechazados los pedidos de que exista ATP para aguinaldos, las pymes sanjuaninas -especialmente el comercio- piensan en tomar los créditos que puso en marcha el Gobierno provincial para pagarlos. Es que con una tasa que es del 19% y con tres meses de gracia para empezar a devolverlo, en un plazo de un año, los empresarios no ven otra forma de hacer frente a esa obligación en momentos de crisis como el actual. Hay disparidad en la modalidad que se usará para el pago: los que puedan lo harán en un solo pago, pero algunos se encolumnan en la idea de tres y hasta seis cuotas. Los comerciantes no tendrán más remedio que endeudarse para afrontar el aguinaldo. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio; dijo que el ministro de Producción Díaz Cano les dio luz verde para usar la línea de crédito provincial para este fin. "Le pasamos los CBU de cada empleado y ellos se lo depositan. Hasta ahora lo veo como casi la única opción más cercana", dijo Rodríguez. Desde la jefatura de la Federación Económica, Dino Minnozzi también indicó que muchos acudirán a esas líneas crediticias. "Posiblemente las empresas usen los créditos disponibles para pagar aguinaldo y no perder capital de trabajo, ya que estos créditos tienen tasas blandas y plazo largo". Añadió que muchos sectores lo van a pagar en cuotas, de acuerdo a las posibilidades de cada empresa. El presidente del Centro Comercial de San Juan, Dario Minnozzi; dijo que ha dado libertad a los comerciantes para que acuerden con sus empleados la manera que se pueda pagar en cada rubro, y mencionó en tres cuotas y en seis cuotas. "Nosotros tratamos de preservar la fuente de trabajo, y a nivel nacional no hay nada convenido", dijo en alusión al gremio.

A diferencia de otras épocas, salvo el sector estatal sanjuanino, aún no hay definiciones respecto al pago del medio aguinaldo para la mayoría de los trabajadores privados. En la Unión Industrial de San Juan recuerdan que sólo un 40% de las empresas industriales podrá pagar el aguinaldo de una sola vez. El resto lo hará en cuotas, al menos 3 cuotas. Y hay un 20% que estima directamente que no lo puede pagar. "Creo que va a ser de acuerdo al consenso que logremos con nuestros trabajadores, por el bien de preservar las fuentes de trabajo. Todos queremos tratar de generar los recursos para pagar los aguinaldos pero la verdad es que estamos en una situación muy difícil, tomando créditos para pagar sueldos", opinó el titular de la UISJ, Hugo Goransky.

El industrial estimó que se puede llegar a pagar en tres cuotas "como se está haciendo en algunos acuerdos con gremios". Explicó que el sector está interesado en cumplir con el pago a sus trabajadores para que los recursos se vuelquen al mercado interno, pero indicó que no se están generando recursos ni para gastos corrientes.

En el sector minero no hay una única realidad. Por un lado están las operadoras mineras de proyectos, que pudieron volver a trabajar en la cuarentena y generar, y que van a poder pagar el aguinaldo con recursos propios y sin necesidad de racionarlo. Pero hay proveedores y pequeñas pymes no metalíferas que están recurriendo a líneas crediticias para salarios y acordando con sus empleados para fraccionar el aguinaldo.

En la Cámara de Bodegueros, dicen que cada empresa resolverá según sus posibilidades. Lo mismo ocurre entre las empresas constructoras. Desde la entidad que las agrupa, Ante Dumandzic, explicó que las empresas que puedan pagarlo, lo harán, las que no puedan, seguramente lo irán haciendo a medida que su presupuesto se lo permita.

Los bancarios que trabajan en entidades financieras privadas ya cobraron el medio aguinaldo, explicaron desde La Bancaria. En cambio los empleados del banco Nación deberán acogerse al decreto nacional que dispuso que se pagará en tres cuotas. De todos modos, el gremio ha interpuesto una cautelar para revertir la medida.

Industrias

Estatales ya cobraron

La semana pasada cobraron el medio aguinaldo los agentes de la administración pública provincial, en un solo pago. Debido a la cuarentena, el Ministerio de Hacienda hizo los pagos en tres días y por terminación de documentos, para evitar la aglomeración en los cajeros automáticos. El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, indicó que el monto neto alcanzó a $895 millones correspondientes al sector de estatales del Poder Ejecutivo. Añadió que se logró pagar "en tiempo y forma" debido a las medidas de contención del gasto que se vienen tomando para la administración de los recursos.

En Nación, cuotas

El Gobierno nacional oficializó en el Boletín Oficial el pago en cuotas del medio aguinaldo. La medida alcanza a la totalidad de los trabajadores dependientes del Sector Público Nacional, "cualquiera sea el régimen aplicable a la relación de empleo", poniéndole un tope de $40.000 brutos en concepto de medio aguinaldo, mientras que "el excedente de dicho valor se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020. El argumento fue el impacto de la pandemia en el funcionamiento de la economía.