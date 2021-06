¿Qué debo hacer si estuve enfermo y no me pude vacunar? ¿Cuánto tiempo debo esperar entre dosis? ¿Tengo que pedir turno o ir de manera espontánea? Estas son algunas de las preguntas que los sanjuaninos se hacen a diario en el contexto de la vacunación. Marita Sosa, jefa de Inmunología, habló al respecto con este diario y respondió 15 preguntas, con el objetivo de llevar claridad. A continuación, las consultas y sus respuestas.

1-¿Quiénes se pueden vacunar?

Los grupos que ya están habilitados para vacunarse son el personal de Salud, de Seguridad y los docentes y personal de escuelas, institutos y universidades. A ellos se suman las personas mayores de 50 años y las que tienen comorbilidades como diabetes, obesidad grado 2 y 3, enfermedad cardiovascular, renal crónica, incluidos pacientes en diálisis crónica. Enfermedad respiratoria crónica, cirrosis; personas que viven con VIH, pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos, trasplantados de órganos sólidos y personas con discapacidad, residentes de hogares, residencias y pequeños hogares. También, están incluidos en la vacunación quienes tienen enfermedades autoinmunes o reciben tratamientos inmunosupresores.

2-¿Qué vacunas se están colocando en San Juan?

En la provincia actualmente se están colocando (a medida que llegan desde la Nación) Sputnik V, Sinopharm y Astrazeneca.

3-¿Quiénes pueden vacunarse de manera espontánea?

Pueden asistir a la vacunación por demanda espontánea los docentes de escuela secundaria, porteros, docentes auxiliares, docentes universitarios y no universitarios y los mayores de 60 años que se quieran colocar la primera dosis. Mientras que, de manera espontánea para la segunda dosis, pueden asistir (por el momento solamente Sinopharm y Astrazeneca -Covishield-) los mayores de 60 años que hayan recibido la primera dosis hacen al menos 8 semanas.

4-¿Quiénes deben pedir turno para vacunación?

Deben pedir turno a través de la página www.sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan quienes tienen enfermedades autoinmunes o reciben tratamientos inmunosupresores, los que tienen entre 50 y 59 años, quienes tienen comorbilidades y los trabajadores de Educación no comprendidos en la respuesta anterior.

5-Tras recibir el alta de covid, ¿cuánto tiempo se debe esperar para recibir la primera dosis?

En San Juan la gente debe esperar al menos 90 días. Se entiende que la persona que tuvo coronavirus tiene anticuerpos y baja posibilidad de reinfectarse en ese plazo, entonces se prioriza esa primera dosis para alguien que no tuvo la enfermedad.

6-Tras recibir el alta de covid, ¿cuánto tiempo se debe esperar para recibir la segunda dosis?

Para ellos no hay plazos porque esa segunda dosis ya viene destinada para esa persona.

7-¿Cuánto tiempo debe pasar entre la vacuna de la gripe y la de covid-19?

El intervalo entre la colocación de la vacuna contra la influenza y el covid es de 14 días, ya sea si el beneficiario recibió una u otra primero.

8-¿Todas las embarazadas pueden acceder a la vacuna covid?

En cualquier trimestre del embarazo se puede recibir la vacuna. Sin embargo, por el momento sólo se coloca a las mujeres que tienen comorbilidades, o que tengan un riesgo asociado a su desempeño laboral; por ejemplo, las embarazadas que trabajan en salud o seguridad.

9-¿Es verdad que las personas quedan magnetizadas luego de la vacunación?

No.

10-¿Se puede combinar las vacunas para completar los esquemas?

Los esquemas de vacunas no se pueden combinar. Por ejemplo, no se puede poner Sinopharm y después Astrazeneca a la misma persona. A San Juan llegó Covishield (que es Astrazeneca) y después llegó una Astra de otro laboratorio, pero es la misma vacuna. Al menos, hasta que la evidencia científica diga lo contrario, las vacunas no se combinan.

11-¿Cuánto tiempo se puede esperar para recibir la segunda dosis?

Siempre que se informa intervalos, se habla de mínimos. En San Juan se estableció un periodo mínimo de 90 días. Puede pasar más tiempo que ese y el esquema se completa siempre, nunca se reinicia. Es decir, no se debe volver a colocar la primera dosis.

12-¿Cómo reprogramar el turno para la vacuna?

Las personas que tienen algún problema y no pueden asistir a la vacunación pueden reprogramar su turno. Esto, en la misma página donde se pide turnos (www.sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan). Ahí se envía a través de un mail los datos personales y la razón por la que se pide la reprogramación.

13-¿Qué síntomas no pueden tener las personas a la hora de vacunarse?

No pueden presentar ningún síntoma que sea compatible en líneas generales con covid-19. Es decir, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, vómito, diarrea, decaimiento general, anosmia (falta de olfato) o dolor muscular.

14-¿Qué manifestaciones puede presentar una persona que se vacunó?

Puede presentar fiebre, cefalea, decaimiento o una combinación de estos tres. Algo similar a un cuadro gripal. También, diarrea y vómito, pero en menor medida.

15-¿Cuánto tiempo pueden durar las manifestaciones tras la vacunación?

Estas manifestaciones se presentan entre las 24 y 48 horas posteriores a la vacunación, y se resuelven como máximo en 72 horas.

San Juan superó los 48 mil casos ayer

El Ministerio de Salud Pública informó que ayer se registraron dos decesos a causa de covid-19 y también 313 nuevos casos que elevaron el total a 48.174 desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos son una mujer de 71 años, oriunda de Santa Lucía, internada en Clínica Santa Clara y una mujer de 57 años, oriunda de Chimbas, internada en el Hospital Marcial Quiroga.

Además se informó que se encuentran internados 270 pacientes en las áreas de covid-19, entre positivos y sospechosos. De ese total, 131 permanecen en área crítica, 59 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Del total de internados en áreas covid-19, 3 están embarazadas y hay 4 pacientes pediátricos confirmados.