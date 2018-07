En acción. Desde hace un par de años el Área Mujer de Rawson realiza el maratón contra la violencia de género.

Del 2013 al 2017 Rawson encabezó el ranking de casos de violencia de género, de manera consecutiva. En este lapso de tiempo llegó a los 4.893 hechos de maltrato a la mujer, el 21% de los registrados en toda la provincia que fueron 23.363. Es así que del total de casos a nivel provincial, 1 de cada 5 ocurrió en este departamento. Laura García, directora del Área Mujer de la Municipalidad de Rawson, sostuvo que esta situación se debe a varios factores que van desde tener más población que en el resto de las comunas hasta el intensivo trabajo de detección de casos que realiza la repartición a su cargo. Hace un par de días, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley Brisa que otorga una reparación económica a los hijos de víctimas de femicidio.



En el 2013 se registraron 545 casos de violencia de género en Rawson. En el 2014 fueron 894; en el 2015, 1.014; en el 2016, 1.240; y en el 2017, 1.200. Durante este lustro, lideró el ranking de hechos de maltrato a la mujer. El segundo lugar lo ocupó Chimbas con 3.523 casos, y el tercero Capital con 3.337. Luego se ubicó Rivadavia con 2.925 casos; y Pocito, con 2.878. Estos 4 departamentos también mantuvieron este puesto durante los 5 años. (Ver a parte).



Rawson es el departamento con mayor cantidad de habitantes. Tiene 114.368 (Censo 2010), mientras que en toda la provincia hay 681.055. Es así que concentra casi el 17% de la población y el 21% de los casos de violencia de género. Pero tener mayor población no es el único factor que lo lleva a liderar el ranking de este flagelo. "La Comisaría de la Mujer está en Rawson y eso facilita que las vecinas se acerquen a denunciar. Cuando una mujer atraviesa una situación de violencia no dispone de recursos, tiempo ni libertad para moverse y eso le juega, y se abstiene de denunciar si tiene que recorrer largas distancias para hacerlo", dijo García. Otros de los factores por el que en Rawson se registraron más casos de maltrato a la mujer, según la funcionaria, se debe al trabajo de prevención y detección que realiza el área s su cargo. Dijo que el equipo realiza en forma permanente talleres y charlas para abordar este tema, pero desde una perspectiva diferente. "Cada taller lo encaramos desde lo positivo de tener autoestima y no desde el drama del maltrato. De esta manera enganchamos a las mujeres que, de a poco, se animan a denunciar su caso", dijo García.



Agregó que la franja etaria donde son más habituales estos casos es la comprendida por mujeres de entre 25 y 45 años, aunque durante estos 5 años también abordaron casos de víctimas quinceañeras y adultas mayores. "Hemos asistido a mujeres de 70 años que soportaron el maltrato por más de medio siglo, y de chicas de entre 15 y 16 años que atraviesan por un noviazgo violento. En ambos casos tienen naturalizado el maltrato", dijo García.



El pasado 4 de julio la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley Brisa, que otorga una reparación económica a los hijos de víctimas de femicidio. Esta reparación es equivalente a una jubilación mínima, que ronda los 8.000 pesos. Pueden cobrarla las niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre. El beneficio es hasta que cumplan 21 años, y en el caso de tener alguna discapacidad, es de por vida.



Laura García dijo que de los miles de casos de violencia de género en los que intervino el Área Mujer de Rawson desde el 2013 al 2017, ninguno terminó en femicidio.

Incidencia

66 es el porcentaje de la población de San Juan que se concentra en Rawson, Capital, Chimbas, Rivadavia y Pocito. En tanto que el 75% de los casos de violencia de género se dan en este grupo de departamentos, según estadísticas de la Dirección Provincial de la Mujer.

Algunos datos

Diferenciación



No todos los casos de violencia de género constituyen un delito y requieren la intervención de la Justicia. Son delito sólo aquellos casos que incluyen violencia física o sexual, con lesiones simples o graves. No son delito los casos donde la mujer es víctima de violencia de tipo psicológica o económica.

Asistencia



Las víctimas de violencia de género pueden recurrir al Área de la Mujer que funciona en el municipio de la zona donde reside. En esta repartición, un equipo técnico se hará cargo gratis de su contención psicológica, asistencia social y asesoramiento legal, con el objetivo de ayudarla a salir de este flagelo.

El proceso

Se puede dar aviso de cualquier tipo de caso de violencia de género en todas las comisarías de los diferentes departamentos. Si se trata de un delito, la víctima podrá realizar una denuncia penal contra el agresor. En caso contrario, sólo podrá realizar un pedido de ayuda y la solicitud de protección.

Restricción



La Justicia es la encargada de dictar una orden de restricción para el agresor cuando las lesiones que este le provocó a la víctima pusieron en riesgo su vida y, además, cuando ya cuenta con antecedentes de violencia. También puede hacerlo cuando la víctima recibe continuas amenazas de su agresor.

Inédito



En mayo pasado, el juez Eduardo Agudo, del Primer Juzgado Correccional, tomó una medida inédita en un caso de violencia de género en la provincia. El magistrado ordenó ponerle una pulsera electrónica a un arquitecto que violó una orden de restricción, como condición para otorgarle la excarcelación.

Medidas de autocuidado

En la Dirección Provincial de la Mujer aconsejan a las mujeres víctimas de violencia de género a poner en práctica algunas medidas de autocuidado para prevenir agresiones y mantenerse a salvo de su agresor.

1- Conciencia. Comprender que si se está padeciendo una situación de maltrato físico o psicológico no es algo natural o normal. La primera medida de autocuidado es salir a pedir ayuda.

2- Prevención. Cuando hay una medida de restricción para el agresor, llevar la orden siempre en la cartera. Presentando esta constancia es más fácil y efectivo realizar la denuncia en cualquier comisaría cuando el agresor viola esta medida y hostiga a la víctima en la vía pública.

3- Denuncia. Llamar al 911 y denunciar si el agresor merodea cerca de la casa o del lugar donde se encuentra la víctima. También comunicarse con algún integrante de la red de contención para solicitar compañía.

4- Precaución. Evitar situaciones de soledad con el agresor. No acudir a citas con él por ningún motivo, ya que suele propiciar encuentros con engaños (hablar de los hijos, por ejemplo) para quedarse a solas con su víctima y volver a atacarla.

5- Seguridad. Si las posibilidades económicas lo permiten, cambiar las cerraduras de todas las puertas de ingreso al domicilio. No abrirle la puerta ni permitirle la entrada al agresor bajo ninguna circunstancia.