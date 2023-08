Hace unos días, desde la ONU comunicaron que terminó la temida era del "calentamiento global", pero que comenzó una peor: la de la "ebullición global" que implica que la crisis ambiental alcanzó un punto crítico con eventos ambientales extremos, cambios drásticos en el clima y el derretimiento acelerado de los hielos polares. Ante esta preocupante situación, especialistas en gestión ambiental de San Juan dijeron que es "urgente" que la comunidad lleve adelante acciones que frenen el avance de la misma. Coincidieron en que el reciclado y reutilización de residuos, la forestación y el uso de energía solar son las claves para lograr este objetivo.

Para Gisela Bazán, licenciada en Gestión Ambiental, tanto las políticas gubernamentales como el compromiso de la gente para frenar el avance de la "ebullición global" debe apuntar principalmente a reducir el consumo innecesario de algunos productos porque la emanación de dióxido de carbono (gas generador del efecto invernadero) se genera con la producción industrial. Y para ello, el recurso de las 3 R (reducir, reciclar y reutilizar) es fundamental. "Al reciclar, se reutiliza una materia prima y se acorta el proceso de elaboración de un producto porque no se comienza de cero, reduciendo la emanación de los gases nocivos. Por eso hay que educar y capacitar a la gente para que tome conciencia de la importancia de las 3 R, ya que la provincia cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólido urbanos que es modelo en el país", sostuvo Bazán.

Daniel Muñoz, también licenciado en Gestión Ambiental y Magíster en Ecología, también hizo hincapié en el reciclado para frenar el avance de la "ebullición global". Sobre todo en el aspecto de capacitación. Dijo que no todos saben que si un cartón está manchado con aceite, por ejemplo, ya no se puede reutilizar y va a parar al relleno sanitario. "El mundo ya está sufriendo las consecuencias de la ebullición como es el calor excesivo en Europa que ya causó varias muertes. Por eso es importante comenzar desde ya a aportar un granito de arena para que este mal no avance", sostuvo Muñoz.

El especialista agregó que la forestación es otra herramienta para lograr este objetivo. Explicó que los árboles no sólo transforman el dióxido de carbono en oxígeno, sino que ayudan a bajar la temperatura ambiental. "Una buena técnica de forestación son los jardines verticales como hay en el Museo de la Historia Urbana, y que se pueden hacer en los altos edificios de la ciudad. Estos jardines funcionan como cortina que mitigan el impacto del sol hacia el interior de los mismos, reduciendo la necesidad de usar aires acondicionados y la emanación de gases", dijo Muñoz.

Por su parte, Gisela Bazán agregó que también es importante que los barrios del IPV se entreguen forestados con árboles lo suficientemente crecidos para que cumplan mejor con el intercambio de gases y brinden bastante sombra para refrescar el ambiente y retrasar el uso de aires acondicionados.

La especialista agregó la importancia del uso de energía solar para luchar contra la "ebullición global". Dijo que San Juan tiene "un gran potencial" respecto a este tema, pero que hay que mejorar algunas cuestiones para fomentar su uso. "La provincia tiene un gran potencial para la producción de paneles y para la utilización de energía solar porque tiene muchas horas de sol al día. Creo que lo que hace falta es facilitar el acceso a este tipo de energía renovable que tiene un alto costo. Aunque ya se está avanzando en el tema con la entrega de barrios del IPV con paneles solares instalados", dijo Bazán.

Desde la ONU también dijeron que era esperable el paso del "calentamiento global" a la "ebullición global", pero que sorprendió la velocidad del mismo. Daniel Muñoz sostuvo que por este motivo hay que tomar cuanto antes acciones para frenar el avance. "Esta lucha nos compromete a todos. Mientras más personas separen correctamente los residuos, planten árboles y usen energías renovables, más se estará ayudando a salvar al planeta", concluyó.

>> QUÉ HACE EL GIBIERNO

Plan de Forestación

La Dirección de Arbolado Público, de la Secretaría de Ambiente, lleva adelante el Plan Provincial de Forestación con la plantación de especies autóctonas. Su objetivo es crear pulmones verdes. En lo que va del año ya plantaron 10.000 ejemplares.

Más tecnología en el PTA

El Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) lleva adelante un programa de separación de residuos en origen al que están adheridos los 19 municipios y 150 entidades públicas y privadas más. Uno de los objetivos es reducir al mínimo la cantidad de residuos que no se pueden aprovechar. Por eso adquirió 2 nuevas cintas de trabajo de última generación que separan, trituran, compactan y pasteurizan los residuos sin aprovechamiento para convertirlos en un material con 70% menos de volumen y 30% menos de peso, y sin olor, para confeccionar ladrillos o muebles.

Crece la energía renovable

San Juan apuesta a las energías renovables. En abril pasado se inauguró la primera parte del Parque Solar Zonda, en Iglesia. El parque generará energía solar fotovoltaica por un total de 300 MW, en 3 etapas de 100 MW cada una, equivalente al consumo de más de 240.000 hogares, duplicando la capacidad de generación solar que hay actualmente. Listas las 3 etapas, ampliará la capacidad de generación actual en un 25% en la provincia. Esta obra también permitirá evitar emisiones de carbono por 360.000 toneladas por año con respecto a una central termoeléctrica equivalente.