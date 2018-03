Protestas. Los padres se reunieron antes del inicio del ciclo para pedir soluciones. Dicen que no tienen agua potable desde el año pasado y que el pozo negro está por colapsar.

Un par de galerías con techo de chapa, paredes agrietadas, con sanitarios rotos y pozo negro que colapsa frecuentemente. Este es el sitio donde estudian unos 160 niños de Pozo Salado, un paraje rural de 25 de Mayo al que sólo se puede llegar por una huella que se anega cada vez que llueve. Es la centenaria escuela Pascual Chena y a tres días de inicio de un nuevo ciclo lectivo, los padres decidieron tomar cartas en el asunto y reclamar por las malas condiciones del edificio escolar.



El panorama es desolador. La escuelita queda en medio del campo y está rodeada de pastizales y suciedad. Los chicos estudian en dos galerías que fueron construidas de emergencia hace décadas, pero que nunca fueron refaccionadas. El techo es de chapa y no tiene aislante, por lo que los papás contaron que sufren tanto el frío del invierno como el calor del verano. A esto se suma que hay paredes que están agrietadas, el hierro de las columnas está a la vista y temen que la estructura no resista un sismo fuerte. En la sala de maestros taparon una fisura con la imagen de una Virgen. Además, los sanitarios están rotos y el lugar está plagado de yuyos que superan la altura de los juegos que están en el patio del Jardín de Infantes. Es en este nivel donde este año tienen otro inconveniente. "Como el jardín de 4 es obligatorio ahora, y no hay lugar, los niños deberán estar junto a los de 5 años", dijo Mónica Olmedo que lleva a 4 de sus hijos a esa escuela. Sin embargo, que varios cursos estén en el mismo aula es moneda corriente en la escuela. Es que por falta de espacio, los chicos de 1ero, 2do y 3ro estudian en el mismo espacio.

"Este es un reclamo viejo, de más de 10 años, pero nunca nos solucionaron el problema. Ya estamos cansados de mandar a nuestros hijos a una escuela en estas condiciones", dijo Ester Loyola, otra de las mamás que salió a reclamar. Los papás explicaron que las autoridades de la escuela hicieron numerosos reclamos ante el Ministerio de Educación, pero que a pocos días del inicio de clases, no tienen respuesta.



Por su lado, desde la Dirección de Infraestructura Escolar de la provincia dijeron que la ampliación, refacción y refuncionalización de esta escuela es un proyecto que está en carpeta, pero no hay fecha cierta para la licitación de la obra. Mientras que desde Educación dijeron que ya estaba en trámite un módulo para que funcionara como aula para palear la situación de hacinamiento que viven algunos alumnos de la escuela.



Otro de los problemas que tienen es la falta de colectivo. La mayoría de los chicos camina 40 cuadras para llegar a la escuela.

Inicio en el Valle

El acto oficial de inicio de clases se realizará hoy, aunque los chicos recién comenzarán el próximo lunes 5 de marzo. Este acto se realizará en Valle Fértil, en el marco de la inauguración de una escuela en La Majadita.



Este nuevo edificio es el de la escuela primaria Julieta Lanteri. La localidad vallista se encuentra a 263 km de la capital sanjuanina. Este establecimiento cuenta con dependencias para Nivel Inicial, SUM y demás comodidades necesarias para la educación de los 60 niños que asisten en jornada completa a esta escuela rural.



La obra es imponente y es donde se realizará el acto hoy a las 10 con la presencia del gobernador Sergio Uñac y el ministro de Educación, Felipe de los Ríos.



Días atrás, el intendente Omar Ortíz visitó la obra que ya está totalmente terminada. Fue cuando estaban llevando el mobiliario para ubicarlo adentro del edificio y los albañiles daban los últimos retoques a la obra.



Desde el Gobierno anunciaron además que para este inicio de clases refaccionaron 449 edificios escolares. Esto se hizo en el marco del Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares-Periodo Estival 2018.



Lo que se hizo fue saneamiento general, cubierta de techos, instalación eléctrica, carpintería, instalación sanitaria y pintura, entre otros arreglos.