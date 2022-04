Los vecinos del barrio Cooperativa Villa María, ubicado a pocas cuadras de la plaza de Santa Lucía, hicieron un reclamo. Dijeron que desde hace más de un año, fecha en la que pavimentaron el barrio, hay cuatro huecos en el medio de la calle a lo largo de cuatro cuadras que son peligrosos. Es que, con la obra de repavimentación el nivel de la calle quedó más elevado que el de las tapas de las alcantarillas, entonces quedaron esas depresiones. Sumado a eso, comentaron que en la noche tienen poca iluminación y que es habitual que vehículos que no transitan diariamente por la zona no vean esos huecos. "Son muy peligrosos, el otro día unos chicos en bicicleta se cayeron porque de noche no se ven los huecos", dijo Lucio Morales, un vecino de la zona.

Los pozos están ubicados en la calle Los Nogales, la principal del barrio. Ahí, las 4 tapas de las alcantarillas están más abajo del nivel de la calle. "Hay veces que salimos a ver porque se escucha desde adentro de la casa el ruido de los autos que se meten en los huecos. Hay gente que se detiene a ver si no se les rompió el auto", dijo Laura Guzmán, otra vecina de la zona, mientras que otras personas del barrio contaron que los que corren más peligro, porque pierden el control de sus vehículos, son los motociclistas. "Las calles están muy bien pavimentadas y eso hace que muchos circulen a alta velocidad. En las noches rogamos que nadie se coma los pozos porque se van a matar", contó otro de los vecinos que no quiso dar su nombre y que comentó que ellos ya hicieron reclamos en el municipio, porque a calle principal es la menos iluminada y eso la hace doblemente peligrosa.

Según la gente del barrio, estos huecos están desde hace más de un año, pero se fueron agrandando con el paso del tiempo. Es que antes sólo tenían el diámetro de las tapas de las alcantarillas y ahora son un poco más grandes. "Cada vez se vuelven más peligrosos y tienen una profundidad superior a los 20 centímetros", explicó Lorenzo López, un hombre que vive cerca de uno de los 4 huecos, mientras que otros vecinos de la zona dijeron que la calle fue repavimentada por personal de la Municipalidad. Ante este reclamo, desde la Municipalidad de Santa Lucía dijeron que en las próximas semanas comenzarán con el arreglo de esas calles. Comentaron que el trabajo de pavimentación se realizó en el contexto de la pandemia y que por eso había quedado inconcluso, pero que como ahora ya están trabajando con todo el personal, lo retomarán para poder terminarlo.