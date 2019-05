La cifra sorprendió a los propios funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Entre el 12 de abril y el 10 de mayo últimos, en el procedimiento especial de Flagrancia, hubo 37 condenas efectivas en juicios abreviados, una cifra que supera en más del doble al promedio mensual que traían. Desde que comenzó este procedimiento, el 9 de agosto de 2017, hubo 328 resoluciones de este tipo en los primeros 20 meses, lo que significaba un promedio de 16,4 casos por mes.

Daniel Guillen, fiscal coordinador del Ministerio Público, reconoció cierto asombro por la cifra, que tradujo en satisfacción.

"El dato nos llamó la atención. Sabíamos que eran varias condenas, pero sorprendió la cifra. Esto significa que se ahorra tiempo, recursos humanos y mucho más. La mayoría de los casos se resuelven en las primeras veinticuatro horas", indicó el funcionario. Estas veloces resoluciones se producen por el acuerdo que surgen entre el fiscal y la defensa del acusado, que es homologado por el juez en la misma audiencia.

Usualmente el acuerdo surge porque el abogado que defiende al acusado puede ver los elementos de convicción que presentan la Fiscalía y la Policía. A su vez, el fiscal propone una condena menos pesada, siempre dentro del rango establecido para ese delito.

Si no hay acuerdo en esa primera audiencia, entonces habrá una segunda en la que la defensa presentará sus argumentos, el fiscal los suyos -y también pedirá una condena mayor a la que propuso en la primera audiencia- y directamente el juez será quien tome la decisión.

Guillen agregó que este salto cuantitativo de casos que se resuelven rápidamente por el acuerdo en la primera audiencia, también significa una demostración de un correcto funcionamiento de este procedimiento que lleva 21 meses de vigencia.

Valorizar el trabajo conjunto entre la policía y los miembros del Ministerio Público Fiscal.

DANIEL GUILLEN Fiscal coordinador

CASOS PARTICULARES

En 6 de las 37 condenas hubo una revocación de probation en pena, un número que también evalúan con signo positivo porque en el método anterior, los tiempos se dilataban sin permitir realizar tal revocación.

En Flagrancia es usual que se consideren delitos menores y de personas sin antecedentes. En muchos casos, el acuerdo en la primera audiencia es la probation. En vez de cumplir condena efectiva en el Penal de Chimbas, el imputado debe cumplir una tarea comunitaria, pagar una indemnización a la víctima, realizar una donación a una institución benéfica, entre otras penas.

Durante un año, el imputado no debe ser aprehendido nuevamente. Si no cumple esta última exigencia, y además es encontrado culpable en la segunda causa, se realiza esta revocación de probation y debe cumplir una condena efectiva. "Antes, cuando concluía el juicio de la segunda causa, ya había pasado el año de prueba. Ahora no", concluyó Guillen.



Velocidad

2,52 Es el promedio, en días, de duración del procedimiento desde la aprehensión hasta la condena.

Primera audiencia